Tháng nào mẹ chồng cũng đòi tiền ăn, cố nín nhịn với chồng để giải tỏa, ngày hôm sau, đọc được tin nhắn của chị chồng mà bà rụng rời

Chị chồng cô vốn tính chi ly nên thi thoảng hay nói bóng gió với Vy về chuyện tình nong. Nào là mẹ chăm lo từng bữa ăn mà đưa từng ấy tiền, cả tháng không biết thêm mẹ được đồng nào…. Cô nín nhịn, chỉ biết tâm sự với chồng để giải tỏa.

Vốn tính thẳng thắn và không thích nịnh nọt, nên ngay từ ngày đầu về làm dâu Vy đã dứt khoát trong chuyện tiền nong với mẹ chồng. Mỗi tháng cô chủ động đưa mẹ chồng tiền đi chợ và có ý thức sắm sửa đồ dùng trong nhà. Nhưng, kể từ ngày chị chồng chuyển về ở cùng thì mọi chuyện khác.

Ngày hôm sau, cô cầm tiền ăn xuống đưa mẹ chồng và đọc tin nhắn của chị chồng cho bà nghe. Cô biết, mẹ chồng cô không phải người toan tính. Nhưng chị chồng còn ở đây dài, nếu như không nói ra cô e rằng sẽ khó sống trong thời gian tới. Mẹ chồng Vy nghe xong không nói gì và dường như thấy xấu hổ với con dâu. Cô thực không biết mình làm thế đúng hay sai và thời gian tới cô sẽ phải ứng xử như thế nào với chị chồng keo kiệt.

Ai ngờ, cuối tháng vừa rồi cô chưa kịp đưa tiền ăn chị chồng đã nhắn tin “Cả tháng không thấy vợ chồng cậu mợ đưa tiền ăn cho mẹ. Tính mẹ dễ nên mẹ không hỏi đâu”. Cô ức chế, tủi thân, nhưng cũng chỉ dám nhắn tin lại rất nhẹ nhàng với chị chồng.

Chào bạn Vy!

Đầu tiên, xin chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống gia đình mà bạn đã trải qua. Phận làm dâu được người ta ví như 12 bến nước, may mắn thì vào bến trong không sẽ rơi bến đục. Bạn vẫn may mắn hơi nhiều người phụ nữ khác vì có chồng yêu thương, mẹ chồng không khắt khe cho lắm. Cái bạn vướng phải là bà chị chồng khó tính, keo kiệt, thích tính toán chi ly.

Việc bạn nói chuyện với mẹ chồng về tin nhắn là không sai. Nhưng nếu như khéo léo hơn thì bạn nên tâm sự với chồng, để chính chồng bạn là người nói với mẹ chồng bạn chuyện này. Chồng bạn sẽ góp ý nho nhỏ với cả hai để hiểu hơn về việc bạn đưa tiền chậm vài ngày.

Bạn nói thẳng với mẹ chồng như vậy càng khiến chị chồng bạn bực tức. Có thể chị chồng bạn chưa có cái nhìn thiện cảm với bạn, chưa nhận ra được bạn là người như thế nào, hai người chưa có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. Bạn càng than với mẹ chồng thì chỉ làm cho mối quan hệ của cả hai bị rạn nứt đi mà thôi.

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Để có thể giải quyết vấn đề và sống yên ổn trong thời gian tới. Ban đầu, chính bạn cũng cần thay đổi. Đừng mặt nặng mày nhẹ mỗi khi gặp chị chồng. Hãy niềm nở, cởi mở thậm chí hào phóng với một chị chồng keo kiệt. Sau đó, mỗi khi rảnh rỗi hay rủ chị chồng đi mua sắm, tặng chị chồng vài thứ đồ như thỏi son, quần áo, giày dép… rủ chị chồng nấu ăn, tâm sự về cuộc sống cũng như công việc. Khi gần gũi rồi, hãy tế nhị nói với chị chồng về những việc đã xảy ra. Rằng: Chị không nên nhắn tin như thế, em tủi thân, em không đồng tình…Khi thân thiết thì mọi chuyện nói ra sẽ dễ dàng hơn.

Cuộc sống đôi khi phải nhờ vào sự khéo léo nhưng cũng cần sự chân thành. Hơn nữa, hãy nhờ chồng bạn, mẹ chồng bạn tác động đến chị chồng. Nếu muốn gắn kết với nhau lâu dài thì nên cởi mở với nhau, thậm chí hy sinh vì nhau.

Mong bạn hãy cố gắng vì gia đình nhà mình.