Trải qua 1 cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi không hụt hẫng khi chồng xách vali ra khỏi nhà vì lý do trớ trêu này

Tâm sự 11/03/2023 08:40

Chị có thể thoải mái cho những niềm vui của bản thân, không cần bận tâm vội vàng về nhà để gặp người đàn ông không thích có sự xuất hiện của mình.

Khi anh nằng nặc đòi ly hôn để đi theo người tình, chị đành buông tay. Cứ tưởng mất anh là chị mất “cả thế giới”, chị sẽ suy sụp, trầm cảm, chán đời, vậy mà chị vẫn “cứ như không”. Bạn bè, hàng xóm luôn thăm dò, để ý đến thái độ, tinh thần của chị. Họ cảm thấy rất bất ngờ khi chị không những không “ngã xuống” mà lại còn tươi tắn, rạng rỡ hơn trước. Điều quan trọng là không phải chị cố tỏ vẻ bề ngoài như vậy mà thực tế chị đã đứng vững sau ly hôn.

Có được điều ấy, chị phải cảm ơn chồng đã bỏ mặc 2 mẹ con chị một khoảng thời gian vừa đủ. Đó là những ngày anh đi tối ngày, thậm chí đêm cũng không về. Anh không đoái hoài đến 2 mẹ con sống ra sao. Anh cũng mặc chị từng có lúc trầm cảm, mất ngủ triền miên. Chính đó là khoảng thời gian chị quen với hụt hẫng, con gái chị quen thiếu vắng hình ảnh của bố trong ngôi nhà.

Trải qua 1 cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi không hụt hẫng khi chồng xách vali ra khỏi nhà vì lý do trớ trêu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và ngày anh xách va li ra khỏi nhà thì chị và con đều không cảm thấy trống trải. Thậm chí, chị còn cảm thấy cuộc sống của mình rất bình thản, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Giờ, hai mẹ con chị đi bất cứ nơi đâu mà không cần bận tâm dành thời gian cho người đàn ông không thích dành thời gian cho gia đình. Hai mẹ con chơi vui vẻ bên nhau, không còn người đàn ông nào đi bên cạnh một cách ép buộc, không phải đối mặt với người đàn ông chỉ thích chơi với điện thoại.

Chị có thể thoải mái cho những niềm vui của bản thân, không cần bận tâm vội vàng về nhà để gặp người đàn ông không thích có sự xuất hiện của mình.

Trải qua 1 cuộc hôn nhân tan vỡ nhưng chưa bao giờ chị mất niềm tin. Buông bỏ tình yêu sau 10 năm bên nhau, với chị đơn giản chỉ là hết duyên phận. Không hận, không giận, chị cứ sống an yên và tận hưởng niềm vui theo cách của mình.

Chúng ta đâu khác gì người dưng sống chung dưới một mái nhà khi anh ta cứ hành động thế này mãi

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Em vẫn thường nghe người ta khuyên rằng đàn ông tệ bạc, sống ích kỉ thì đàn bà hãy sống cho mình. Nhưng thật lòng mà nói có người đàn bà nào mạnh mẽ tới mức có thể phớt lờ, giả mù giả điếc để sống mà có thể tìm thấy bình yên?

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