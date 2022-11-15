Thực ra tôi cũng sơ sơ trải qua hàng chục mối tình, mối chỉ vừa kịp rung động đã chia tay, mối sâu nặng định nghiêm túc tiến tới hôn nhân nhưng rồi có duyên nhưng không có nợ nên cuối cùng tôi vẫn độc thân ở cái tuổi “tam thập nhi lập” của mình.

28 tuổi cao ráo, khoẻ mạnh, lại khá điển trai, có bằng thạc sĩ ngành tài chính kế toán, có nhà riêng trong phố, có ô tô 4 chỗ để đi làm vậy mà tôi được xếp vào loạt trai ế của công ty mới buồn chứ.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình của chị gái, sau 3 năm đi lại tìm hiểu, gia đình và bạn bè đôi bên đã vui mừng chúc phúc cho tôi và Duyên nên vợ, nên chồng. Tôi yêu Duyên với tình yêu của một người chồng, cộng thêm tình cảm của một người anh lớn tuổi dành cho cô em gái dễ thương, bé bỏng nên Duyên tỏ ra trân trọng và biết ơn tôi lắm.

Vậy mà đùng một cái qua chị gái giới thiệu tôi lại “chốt” em ngay lần đầu gặp gỡ. Em tên Duyên, kém tôi 4 tuổi. Duyên đã làm việc cho shop mĩ phẩm cao cấp của vợ chồng chị gái tôi được gần 2 năm nay. Duyên xinh đẹp, dịu dàng đằm thắm nhất trong dàn nhân viên nữ của shop mà chị gái tôi đã dày công tuyển chọn. Nhìn Duyên khiến tôi nhanh chóng trở thành kẻ si tình, bởi luôn nhớ đến bóng hình của em mỗi khi tôi bớt bù đầu vào công việc…

Dù công việc ở shop có bận rộn bao nhiêu thì khi về đến nhà Duyên cũng làm tròn bổn phận của người vợ, người giữ lửa cho tổ ấm của chúng tôi. Từ ngày có Duyên căn nhà của tôi luôn thoang thoảng mùi hương các loài hoa tươi mà Duyên chịu khó dậy sớm để ra chợ lựa chọn.

Không những khéo tay bài trí nhà cửa mà Duyên còn rất giỏi trong chuyện chế biến thức ăn, vừa ngon vừa hợp khẩu vị khiến tôi quên luôn hội bạn nhậu thân thiết ngày còn “đi sớm về khuya một mình”.

Kinh tế ổn định, nếu không muốn nói là dư dả để vợ chồng đón thêm thành viên mới, nên tôi bàn với Duyên sớm có em bé theo mong ước của tôi cũng như của bố mẹ và chị gái tôi, nhưng Duyên nũng nịu xin khất một vài năm nữa để Duyên cố gắng hoàn thành khoá học tại chức của trường cao đẳng đào tạo nghề đầu bếp, có việc làm ổn định rồi Duyên sẽ cho tôi toại nguyện.

Nghĩ vợ nói cũng có lí nên tôi chiều ý em cho vui vẻ, thuận hoà chồng vợ.… Thế rồi phòng tôi làm việc nhận thêm nhân viên mới. Tình cờ cậu trai cao lớn, đẹp như diễn viên điện ảnh lại lịch sự, hào hoa, phong nhã đó chính là em ruột của cô bạn cùng khoá với tôi ngày tôi học ở trường đại học kinh tế. Nhận lời gửi gắm của cô bạn, tôi coi Tùng như em trai út của mình, nhiệt tình, chỉ bảo, giúp đỡ em hoà nhập với công việc. Ngược lại Tùng cũng dành cho tôi sự quý mến đặc biệt và mau chóng xem vợ chồng tôi như người thân của em khi tôi có lời mời em đến nhà.

Từ khi quen biết Tùng, Duyên vui hơn, chăm chút đến thời trang, son phấn bắt mắt và lúc nào từ em cũng thoảng thoảng mùi nước hoa quyến rũ. Thế rồi tôi có chuyến công tác cùng sếp đến kiểm tra mấy công ty con thuộc quyền quản lý của sếp. Chuyến đi được lên kế hoạch khoảng 1 tuần mới xong nên tôi có lời nhờ Tùng bớt chút thời gian rỗi qua lại chuyện trò với Duyên cho em đỡ buồn. Công ty có việc đột xuất nên sếp bảo tôi kết thúc sớm chuyến công tác.…

Tôi ngậm đắng, chết lặng khi thấy Duyên đang say giấc nồng trong vòng tay của Tùng ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi. Không lẽ cuộc tình cảm của tôi và vợ chưa hưởng được niềm vui kỉ niệm đầy năm ngày cưới đã tan vỡ? Không nhẽ chính tôi đã cõng rắn về cắn gà nhà? Nhìn họ trên giường tôi chỉ muốn lôi cả 2 dậy và đập cho một trận để thỏa mãn cơn tức tối trong mình.