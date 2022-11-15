Cùng chung sống với nhau suốt 15 năm qua, tôi bàng hoàng phát hiện chồng mình đã ngoại tình suốt 10 năm mà không hề hay biết

Tâm sự 15/11/2022 09:55

Suốt 15 năm tôi cứ luôn tưởng mình thật may mắn khi có một ông chồng hoàn hảo nhưng ngờ đâu đằng sau bộ mặt đó lại là một gã đàn ông tệ bạc, phản bội lại lời hứa năm xưa.

“Chồng tôi có gia đình thứ hai. Một sự việc xảy ra đã khiến cho mọi thứ trong cuộc sống của tôi bị phá hỏng. Chồng tôi đã ngoại tình hơn 10 năm trong khi chúng tôi đã kết hôn được 15 năm.”.

Những tưởng đây là một cuộc hôn nhân đầy tự hào và hạnh phúc khi chúng tôi luôn bên cạnh nhau trong suốt 15 năm qua với những đứa con khỏe mạnh và xinh đẹp, thế nhưng mọi việc xảy ra khiến tôi không thể nào tin nổi: “Chúng tôi có ba đứa con xinh đẹp, hai đứa đang học đại học và một đứa vẫn sống ở nhà, thế nhưng tôi không ngờ rằng hóa ra anh ấy đã có một cuộc sống khác suốt thời gian qua.”

Chồng tôi là một nhà môi giới bảo hiểm, do đó anh ta thường đi du lịch với công việc, cứ dành một tuần làm và một tuần nghỉ ở nhà.

Vì vậy, đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, trong tuần làm việc của mình, hóa ra anh ta lại đang chơi “trò chơi” gia đình hạnh phúc với một người phụ nữ khác cùng hai đứa con tuổi của họ.

Cùng chung sống với nhau suốt 15 năm qua, tôi bàng hoàng phát hiện chồng mình đã ngoại tình suốt 10 năm mà không hề hay biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quá đau lòng, sau khi biết sự việc, tôi đã chia sẻ cách mạng xã hội giúp cô phát hiện ra sự không chung thủy của anh ta sau khi cô quyết định lập tài khoản Facebook.

“Khi tôi tìm kiếm tài khoản của chồng tôi trên mạng xã hội thì bất ngờ một hồ sơ khác hiện ra, thông qua hồ sơ đó là các liên kết đến hôn thê của anh ấy và những đứa trẻ khác. Chồng tôi hiện đang ở với gia đình khác vì bài đăng gần đây nhất của anh ấy là bức ảnh họ chụp cùng nhau khi đang ăn tối. Trong số những bức ảnh đó, có những bức ảnh anh ta hôn cô gái khác và làm cha với những đứa trẻ trông gần giống chồng tôi."

Đến hiện tại, người phụ nữ vẫn không biết mình sẽ phải đối đầu với người chồng của mình như thế nào, nhưng việc tôi muốn làm nhất bây giờ chính là hét vào mặt anh ta và khiển trách anh ta vì đã “hủy hoại” cuộc sống tươi đẹp của cô trong suốt thời gian dài như vậy.

Tuy nhiên, tôi cũng thừa nhận rằng “trái tim mình đang loạn xạ” và một phần nào đó, trong tôi vẫn muốn vờ như bản thân mình chưa bao giờ nhìn thấy để không làm xáo trộn cuộc sống gia đình vốn đang “yên bình” và “ấm êm” của họ.

Giờ đây, sống trong một căn nhà nhưng trong đầu thì luôn nghĩ đến chuyện người chồng luôn “đầu gối tay ấp” bên mình trong bao lâu qua lại chỉ toàn lừa dối nhưng tôi vẫn không dám đối mặt với sự thật ấy.

“Tôi cũng muốn để lại một lời nhắn cho anh ấy, để làm tổn thương anh ấy như anh ấy đã làm tổn thương tôi, nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa”, người phụ nữ đau đớn chia sẻ.

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng mình quá tài giỏi khi có thể "qua mặt" được vợ. Nhưng sự thật thì người vợ chỉ đang im lìm xem họ diễn trò trước mắt. Hoặc là cô ấy đang âm thầm tính toán thiệt hơn sau khi ly hôn, hay chuẩn bị một cuộc sống sau ly hôn tốt nhất.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi bèn nghĩ ra cách thâm độc để trị anh ta

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi bèn nghĩ ra cách thâm độc để trị anh ta

Tôi có thể làm một người rất tin vào tình yêu nhưng nếu bị phản bội chắc chắn tôi sẽ không tha thứ dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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