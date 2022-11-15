Nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, tôi sửng sốt không tin người trong tấm ảnh lại là chồng mình đang ôm cô gái khác

Tâm sự 15/11/2022 02:10

Sốc, căm phẫn, giận dữ là tất cả tâm trạng của tôi hiện tại khi bị chồng phản bội.

Tôi và Hải kết hôn cũng đã được 4 năm với nhau, cả hai đều làm việc tại thành phố. Chúng tôi đã dự định mua nhà ở thành phố trong tương lai nên ít khi đi ăn hàng mà ở nhà tự nấu nướng

Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng không tránh khỏi cãi vã. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Tôi biết chồng mình là một người rất sĩ diện vậy nên mỗi lần cả 2 xảy ra xích mích hay gặp phải một vấn đề gì đó, tôi sẵn sàng lùi một bước để nhún nhường cho mọi chuyện êm đẹp nhưng tôi không ngờ hành động đó của mình đã khiến Hải ngày càng đi vào vết xe đổ. 

Cách đây không lâu, tôi và Hải có tổ chức tiệc sinh nhật cùng nhau vô cùng lãng mạn trên bãi biển, chúng tôi hát hò và nói về những dự định của cả 2 trong tương lai. Đêm đó thực sự đã rất tuyệt vời nhưng chỉ cách sau đó vài ngày đoạn tin nhắn của đồng nghiệp gửi cho tôi đã khiến những mơ ước ban đầu với chồng đều tan thành mây khói. 

Nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, tôi sửng sốt không tin người trong tấm ảnh lại là chồng mình đang ôm cô gái khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể trong ngày hôm đó ở công ty có rất nhiều việc, ước chừng tôi phải tan làm rất muộn. Sau khi nhắn tin thông báo cho Hải, tôi lại lao vào công việc.

Nhờ một đồng nghiệp hỗ trợ, công việc được xử lý nhanh hơn dự kiến khoảng hai tiếng. Tôi liền vươn vai mở điện thoại, thấy nửa giờ trước, một người bạn đã gọi cho cô vài lần.

Gọi lại cho bạn, cô sốc khi nghe bạn nói: "Chồng cậu đang ngoại tình". Hóa ra người bạn đó đi bar chơi, thấy Hải và một cô gái đang ôm nhau, hai người có vẻ rất thân thiết. Nhìn thấy cảnh này, người bạn đã gọi ngay cho tôi nhưng không ai trả lời.

Một lúc sau, cả hai nắm tay nhau rời quán. Để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, người bạn đi theo hai người cho đến khi họ tới một nhà trọ.

Nhìn vào địa chỉ mà cô bạn gửi đến, Tôi vừa lo sợ vừa muốn chứng kiến vụ việc nên vẫn quyết định tới địa chỉ để vạch trần sự việc. Trong thời gian lao đến địa chỉ đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. 

Tôi nhìn sâu vào người chồng để ngực trần của mình, sau đó nhìn vào người phụ nữ đang trên giường trong bộ quần áo mỏng, mới nhận ra đây là đồng nghiệp của Hải. Tôi đã gặp người này vài lần trước và thật nực cười khi cô ta do đích thân Hải giới thiệu, phải chăng tôi đã bị anh ta lừa dối ngay từ thời điểm đó. 

Việc đã đến nước này, tôi chỉ muốn biết nó bắt đầu từ khi nào. Với một khuôn mặt lạnh lùng, cô hỏi rành rọt: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?", "Cô cùng công ty, không biết anh ấy đã có vợ sao?", "Không tìm được đàn ông à? Cô thiếu đàn ông à? Hay chồng tôi làm tốt quá?".

Trước những câu hỏi của tôi, hai người đều im lặng, hoặc chỉ nói xin lỗi. Nhưng đây không còn là chuyện có thể giải quyết bằng việc nói xin lỗi. Tôi có thể rất yêu chồng, nhưng không phải loại người sống chết vì tình yêu.

Trở về nhà đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được trong đầu tôi cứ liên tục suy nghĩ. Đôi khi chúng ta không khỏi thắc mắc, tại sao người ta có thể yên tâm tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của nửa kia trong gia đình, nói "yêu" với nửa kia, trong khi bên ngoài lại nói "thích" và quan tâm người khác. Tình yêu của họ quá rẻ, hay họ không biết cách yêu?

Có những người không còn tin vào tình yêu sau khi bị lừa dối. Họ cảm thấy rằng mình nên chết quách đi cho xong. Nhưng đừng như vậy, sao phải tự trừng phạt mình vì lỗi của người khác?

Có rất nhiều người trên thế giới này còn đáng để yêu thương. Bạn phải tin rằng bị phản bội không phải là vấn đề, người mà bạn định đặt cược không phải là người đã phản bội bạn, mà là người vẫn đang đợi bạn ở đâu đó.

Việc bạn phải làm là cắt đứt với tình yêu dối trá kia, tìm lại con người thật của mình, chờ gặp được chân ái đồng hành cùng bạn cho đến khi bạn già đi.

Con liên tục hỏi 'mẹ đâu rồi bố?', tôi đau đớn chỉ biết vỗ về con mà không dám nói sự thật mẹ của các con tôi là một kẻ phản bội

Con liên tục hỏi 'mẹ đâu rồi bố?', tôi đau đớn chỉ biết vỗ về con mà không dám nói sự thật mẹ của các con tôi là một kẻ phản bội

Cứ hễ nhớ về cảnh cô ta dở trò ''mèo vờn chuột'' với tên đồng nghiệp, tôi không thể nào tha thứ mặc dù rất thương các con không có mẹ kề bên chăm sóc.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự eva

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