Con liên tục hỏi 'mẹ đâu rồi bố?', tôi đau đớn chỉ biết vỗ về con mà không dám nói sự thật mẹ của các con tôi là một kẻ phản bội

Tâm sự 14/11/2022 18:20

Cứ hễ nhớ về cảnh cô ta dở trò ''mèo vờn chuột'' với tên đồng nghiệp, tôi không thể nào tha thứ mặc dù rất thương các con không có mẹ kề bên chăm sóc.

Đó là một đêm mưa tầm tã, cái đêm mà tôi nghĩ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được những gì cô ta đã làm với tôi. Cụ thể câu chuyện như sau, ngày hôm đó tôi được tan ca sớm nên tôi có ghé qua công ty vợ xem cô ấy về chưa. Tuy nhiên, bảo vệ cho biết công ty của vợ tôi hôm nay nhân viên được nghỉ làm, tôi sững người bởi vợ tôi có nói hôm nay đi làm. 

Những tưởng cô ấy đang bận tăng ca để làm việc, tôi vào tận phòng làm việc tìm vợ thì chết sững: Vợ tôi đang “mèo chuột” với gã đồng nghiệp ngay tại văn phòng, dù cửa không hề khóa.

Thấy tôi, cả hai buông vội nhau ra, gã kia chạy biến ra khỏi cửa, bỏ mặc vợ tôi hoảng sợ nhìn tôi lắp bắp: “Sao... sao... anh đến đây?”. Tôi gầm lên: “Tại sao tôi lại không thể ở đây? Tại sao cô lại phản bội tôi? lừa dối các con hả? Tại sao?''.

Chưa kịp tra hỏi tên đã ăn nằm với vợ tôi, hắn ta đã chạy mất nếu không tôi sẽ đánh hắn nhừ tử, chính vì không làm gì được kẻ đã dám “xơi” vợ mình, tôi điên tiết chửi mắng cô ấy ngay tại trận. Bảo vệ công ty cô ấy chạy về can ngăn chúng tôi: “Có gì về đóng cửa bảo nhau, làm ầm lên ở đây người ta cười cho”. Tôi đang muốn làm ầm lên cho cô ta bẽ mặt, nhưng cả công ty chẳng còn ai. Tôi bắt cô ta về nhà để nói tiếp. Vợ tôi cun cút về nhà, còn tôi vẫn không giữ nổi bình tĩnh.

Con liên tục hỏi 'mẹ đâu rồi bố?', tôi đau đớn chỉ biết vỗ về con mà không dám nói sự thật mẹ của các con tôi là một kẻ phản bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Về đến nhà tôi gọi điện cho bố mẹ, anh chị em nhà cô ấy lên, mở toang cửa để “nói chuyện” cốt để cả xóm nghe thấy. Tôi muốn cho cả thiên hạ biết cô ấy lăng loàn, ngủ với trai ngay trước mũi chồng, tôi muốn cô ta nhục nhã, trả giá cho sự phản bội của cô ta. Dù cho cô ta đã quý xuống van xin sự tha thứ nhưng tôi vẫn không thể. 

Tôi bảo: “Tôi cho cô 2 giờ để thu dọn đồ đạc, đi tay không, đừng động vào con cái, cô không xứng làm mẹ”. Bố mẹ cô ấy xin tôi cho cô ấy một con đường lui, bố mẹ tôi khuyên tôi nên đóng cửa bảo vợ chứ đừng làm ầm lên mất mặt, nhưng tôi như con thú bị thương cứ lồng lộn, bất chấp mọi lời khuyên.

Trước áp lực của tôi cô ấy đã dọn đi mà không mang theo con cái. Đêm hôm ấy, tôi không thể nào chợp mắt, hai đứa trẻ chốc lại hỏi mẹ đi đâu, bao giờ về, lòng tôi đau như cắt. Mẹ tôi bảo: “Bây giờ, con muốn tha thứ cho vợ cũng muộn mất rồi. Con làm ầm ĩ lên như thế, nó còn mặt mũi nào quay lại. Mấy đứa trẻ tội nghiệp...”. Hình ảnh lúc chiều cứ quay cuồng trong đầu tôi. Vợ tôi đấy, đang ôm ấp một thằng đàn ông không phải là tôi. Tình cảm với cô ấy liệu có chiến thắng được ấn tượng của “thước phim” để đời ấy hay không?

Tôi sốc nặng khi tìm ra bằng chứng chồng ngoại tình, càng điên rồ hơn với danh tính của kẻ thứ 3

Tôi sốc nặng khi tìm ra bằng chứng chồng ngoại tình, càng điên rồ hơn với danh tính của kẻ thứ 3

Tôi không ngờ đằng sau người chồng luôn quan tâm yêu thương vợ con hết mực kia lại là một gã tệ bạc, một kẻ phản bội đối xử với vợ không ra gì như vậy.

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