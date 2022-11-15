Đến cả bữa đi chơi với con, anh ta cũng nói dối để được gặp nhân tình. Tôi cảm giác mình thật bất hạnh khi vớ phải người chồng như thế này.

Ở tuổi 40, bản thân tôi đã từng nghĩ tôi là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới khi dường như đã có hết tất cả mọi thứ trong tay. Đó chính là một gia đình yên ấm, công việc thu nhập cao, sở hữu xe hơi, căn hộ cao cấp ở quận trung tâm...đi cùng với đó là 2 cậu con trai kháu khỉnh hết mực yêu thương bố mẹ. Ông xã tôi tên Tùng là dân kinh doanh, nên công việc khá bận bịu, cũng hay phải đi xa nhà. Bù lại, anh ấy thường xuyên quan tâm tới vợ con, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi anh liền lập tức đưa 3 mẹ con đi du lịch hoặc đi mua sắm thỏa thích.

Trước đây, dù bận mấy thì Tùng cũng hay nhắn tin, gọi điện cho vợ con. Nhưng gần đây, tôi nhận ra tình cảm của anh ấy đã nhạt nhòa. Hay vắng nhà, tiền đưa cho vợ ngày ít đi mà còn trở nên nóng tính hơn xưa. Thậm chí, anh còn làm tôi tổn thương khi liên tục nói tôi trông như bà già U50,...ban đầu tôi còn tưởng là anh nói đúng nên tích cực thay đổi diện mạo nhưng tôi nhận ra sự thay đổi của Tùng không phải do tôi mà có thể anh ta đã có người khác. Điều tôi ngờ ngợ có gì khác thường cuối cùng cũng thành hiện thực, nghi ngờ anh có người khác. Có vài lần tôi phải khóc lên khóc xuống, giận dỗi đủ kiểu chỉ vì thấy chồng buông lời tán tỉnh với những cô gái trên mạng xã hội, mời mọc các cô gái đi uống cafe, ăn trưa… Thế nhưng, Tùng chỉ rút kinh nghiệm được ít ngày rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Nhiều người cảnh báo, chồng tôi nhiều tiền, ăn nói dẻo miệng như thế là dễ có bồ lắm. Quả thực, chồng tôi đang ở độ tuổi phong độ, trông vẫn còn rất trẻ và nam tính. Anh ấy rất chịu khó diện đồ hàng hiệu, đắt tiền, đi đâu cũng xịt nước hoa ngoại thơm phức và không ngừng khoe cuộc sống "sang chảnh" của mình lên mạng xã hội. Ảnh minh họa Dịp nghỉ năm nay, mặc cho tôi và 2 con nài nỉ đi du lịch cả nhà, chồng tôi vẫn phũ phàng từ chối và nói lý do đợt này phải đi công tác xa để hợp tác làm ăn. C Tôi như chết lặng khi tối qua, đứa cháu họ của tôi nó gọi điện báo tin động trời làm tôi suýt ngất. Đứa cháu đi chơi với nhóm bạn kể lại chuyện đã nhìn thấy chồng tôi đang tay trong tay, ôm ấp, hôn hít một cô nàng nóng bỏng, trẻ măng tại một điểm du lịch hạng sang. Dù rất bất ngờ, song đứa cháu còn bình tĩnh lấy điện thoại ra quay lại thân mật giữa chồng tôi và ả nhân tình. Xem đoạn video đó, đúng là chồng tôi. Anh ta cứ như gã trai tuổi đôi mươi, quấn quýt, làm những trò lố lăng với ả bồ mặc cho có rất nhiều người xung quanh. Suốt đêm qua tôi không thể nào ngủ nổi, cảm giác của một người bị phản bội nó đau đớn làm sao. Lúc đó, con đã ngủ rồi, tôi chỉ biết ôm con nằm khóc. Tôi thấy uất hận chồng và ả nhân tình kia, tôi định gọi điện để buông những lời thóa mạ chồng nhưng tôi nghĩ dù có nói gì cũng không bớt cảm giác kinh tởm trước những gì anh ta đã làm với 3 mẹ con tôi. Tôi đã nghĩ đến chuyện đợi lão chồng phản bội về nhà và chìa ra tờ đơn ly hôn, vậy là xong. Tôi buồn và đau khổ quá, tôi có nên dứt khoát ly hôn người chồng phản bội đó không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-anh-ta-noi-doi-di-cong-tac-nhung-thuc-chat-la-di-qua-lai-voi-tinh-tre-toi-dau-don-khoc-trong-tuyet-vong-524834.html