Phát hiện chồng ngoại tình, tôi bèn nghĩ ra cách thâm độc để trị anh ta

Tâm sự 15/11/2022 04:05

Tôi có thể làm một người rất tin vào tình yêu nhưng nếu bị phản bội chắc chắn tôi sẽ không tha thứ dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

Mẹ chồng tôi là một người quá khó tính và nghiêm khắc, chị dâu tôi không chịu nổi nên đã ly hôn sau 5 năm chung sống. Lúc đó, mẹ chồng cũng chẳng quý mến gì tôi mà thường nói đạo lý làm vợ thì phải biết cung phụng chồng, dù không thích những điều này nhưng tôi vẫn phải lắng nghe. 

Tôi hay mua quà cho mẹ chồng, biếu bà tiền, chú ý đến từng lời ăn tiếng nói với bà. Cuối cùng, bà cũng hiểu được tình cảm của tôi. Đến giờ, bà thương tôi như con gái.

Nhưng cuộc đời lại không chiều lòng người, khi tình cảm mẹ chồng- nàng dâu giữa tôi và mẹ đang đi lên thì tình cảm vợ chồng giữa tôi và anh lại đi xuống. Hồi đó, tôi mang bầu, sức khỏe rất yếu nên phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai.

Tất nhiên, trong quãng thời gian đó, chồng chẳng thể động vào tôi. Vậy là, anh ngoại tình với một đồng nghiệp đã ly hôn. Càng ngạc nhiên hơn khi người yêu cũ của tôi là Huy là người nói cho tôi biết việc này. 

Nhờ có sự trợ giúp của Huy, không mất quá lâu để tôi thu thập đủ bằng chứng ngoại tình giữa hai người. Lúc đó, tôi vừa mới sinh con được 10 tháng. Hình ảnh chồng ôm hôn, âu yếm người đàn bà khác khiến tôi hoàn toàn suy sụp và mất niềm tin.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi bèn nghĩ ra cách thâm độc để trị anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chuyện ngoại tình bị bại lộ, chồng tôi bị cả nhà chỉ trích. Mẹ tôi giận lắm. Bà nói xin lỗi tôi và dọa sẽ từ mặt chồng tôi nếu anh không chấm dứt mọi chuyện với ả đàn bà đó. 

Thế nhưng đước trước những lợi van xin, lạy lục của anh ta và một phần cũng nể mẹ chồng nên tôi tha thứ và cho anh một cơ hội. Dẫu vậy tôi không thể tha thứ cho tội anh ngoại tình, cũng không thể quên được cảnh tượng anh đang gần gũi người đàn bà khác.

Thế là tôi lên kế hoạch trả thù chồng một cách tàn bạo. Tôi cặp kè với chính người yêu cũ để làm chồng tôi điên lên. Tôi cố tình gửi nhầm tấm ảnh chụp với người yêu cũ và nói những lời yêu đương, ngọt ngào để chồng nhìn thấy.

Tất nhiên, lúc đó, chồng tôi vô cùng giận giữ. Nhưng anh cũng hiểu được rằng, tất cả mọi thứ anh đang phải chịu đựng là do anh gây ra. Tôi vẫn tiếp tục đắm say với nhân tình.

Hôm đó, tôi và Huy vừa bước ra khỏi nhà nghỉ thì chồng tôi đã chờ sẵn ở trước cửa. Chồng chỉ bảo tôi lên xe nói chuyện. Trong xe, anh đã nổi khùng lên với tôi. "Anh biết chuyện này là do anh sai. Nhưng anh đã xin lỗi, đã sửa đổi. Sao em lại còn cố gắng trả thù anh? Em hiếu thắng đến thế sao? Hay là em muốn anh giải thoát để em đến bên nhân tình? Em không thương anh nhưng còn 2 đứa con. Em không nghĩ đến các con sao?", chồng tôi nói trong nước mắt.

Hầu như giờ đây mỗi ngày chúng tôi tồn tại như hai chiếc bóng trong một ngôi nhà. Ngoài nói chuyện liên quan đến con cái, tôi và chồng chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Giờ tôi không biết phải làm sao. Phải chăng ly hôn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cả hai?. Xin độc giả cho lời tư vấn.

Con liên tục hỏi 'mẹ đâu rồi bố?', tôi đau đớn chỉ biết vỗ về con mà không dám nói sự thật mẹ của các con tôi là một kẻ phản bội

Con liên tục hỏi 'mẹ đâu rồi bố?', tôi đau đớn chỉ biết vỗ về con mà không dám nói sự thật mẹ của các con tôi là một kẻ phản bội

Cứ hễ nhớ về cảnh cô ta dở trò ''mèo vờn chuột'' với tên đồng nghiệp, tôi không thể nào tha thứ mặc dù rất thương các con không có mẹ kề bên chăm sóc.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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