Vì cô ta ở gần nhà tôi, biết rõ gia đình tôi mà dám làm những việc như vậy nên tôi nói cô ta là người vô liêm sỉ. Sau đó cô ta nhắn chửi tôi với những lời lẽ vô cùng tục tĩu. Tôi chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy. Tôi cũng không ngờ một giáo viên như cô ta mà lại nói năng vô văn hóa như thế.

Tôi 36 tuổi, là giảng viên đại học, kinh tế độc lập, công việc ổn định và có vị trí trong xã hội. Chồng hơn tôi 2 tuổi, là sĩ quan quân đội. Chúng tôi có một con trai 10 tuổi, ngoan ngoãn, học giỏi. Trong cuộc sống tôi rất biết cách cư xử nên luôn được mọi người yêu mến. Gia đình chồng cũng rất yêu quý tôi và chưa chê trách tôi bất cứ điều gì. Cuộc sống của tôi có thể nói là niềm ao ước của nhiều người. Chúng tôi đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn, áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi nhưng mọi chuyện đều qua đi và chúng tôi vẫn sống khá bình yên, hạnh phúc. Khi biết chuyện, tôi đã đau khổ tột cùng, không muốn tiếp tục cuộc sống chung với chồng nữa bởi tôi là người rất tự trọng - Ảnh minh họa: Internet Chuyện bắt đầu xảy ra với gia đình tôi cách đây một năm, khi có một gia đình chuyển đến khu phố nhà tôi. Cô vợ là giáo viên tiểu học, dạy tại trường con trai tôi. Tôi cũng không biết từ khi nào mà chồng và cô ta có tình ý, đã cặp bồ với nhau. Cô ta trẻ trung và quyến rũ hơn tôi. Chồng tôi đi làm xa nhà, mỗi tháng chỉ về được một lần nên tôi cũng không kiểm soát được. Khi biết chuyện, tôi đã đau khổ tột cùng, không muốn tiếp tục cuộc sống chung với chồng nữa bởi tôi là người rất tự trọng.

Đối với chồng, tôi có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì ngoài chuyện ngoại tình. Tôi cũng không làm ầm ĩ mà chỉ nói chuyện với nhà chồng. Tôi viết đơn ly hôn nhưng chồng không ký, chỉ nói là chưa có chuyện gì với cô ta cả. Từ khi tôi biết chuyện, cô ta không hề cảm thấy xấu hổ mà còn vênh mặt lên với tôi, loại người này tôi rất coi thường nên không thèm để ý. Gia đình nhà chồng luôn động viên, an ủi và nói tôi hãy tha thứ cho chồng, bởi đây là lần đầu anh ngoại tình. Chồng tôi cũng quan tâm, lo lắng cho gia đình hơn nên dần dần tôi nguôi ngoai và chấp nhận tha thứ cho anh chỉ một lần duy nhất. Sau thời gian này anh đi công tác và trở về cách đây vài tháng. Tôi nghĩ chuyện của gia đình mình đã ổn nhưng không ngờ tình cờ vào xem điện thoại chồng thấy anh vẫn còn liên lạc với cô ta, vẫn những lời lẽ của những người đang yêu. Tôi căm hận họ vô cùng, chưa bao giờ có ý định níu kéo chồng nếu anh muốn ra đi, vậy tại sao anh phải lừa dối tôi? Vì không giữ được bình tĩnh, tôi có nhắn tin cho cô ta nói là muốn chồng tôi thì cứ nói với tôi, tại sao lại phải lén lút, vụng trộm như vậy . Vì cô ta ở gần nhà tôi, biết rõ gia đình tôi mà dám làm những việc như vậy nên tôi nói cô ta là người vô liêm sỉ. Sau đó cô ta nhắn chửi tôi với những lời lẽ vô cùng tục tĩu. Tôi chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy. Tôi cũng không ngờ một giáo viên như cô ta mà lại nói năng vô văn hóa như thế.

Chúng tôi đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn, áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi nhưng mọi chuyện đều qua đi và chúng tôi vẫn sống khá bình yên, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Qua tin nhắn cô ta gửi cho chồng tôi, tôi được biết cô ta rất yêu anh, sẵn sàng từ bỏ gia đình để đến với anh. Nhưng nhờ những tin nhắn, tôi càng hiểu con người cô ta và càng coi thường cô ta hơn. Bây giờ chỉ cần một lá đơn của tôi gửi đến trường cô ta và cơ quan chồng tôi là họ sẽ mất tất cả nhưng tôi chẳng thèm làm. Tôi muốn họ tự suy nghĩ về hành động của mình. Bản thân tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến những con người đó nữa. Tôi quyết định sẽ đơn phương ly hông vì chẳng còn chút niềm tin nào nữa. Ngay sau đó, nhà chồng tôi họp gia đình, trước cả gia đình chồng xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện với cô bồ kia. Mọi người trong gia đình tôi động viên và khuyên rất nhiều, nói tôi hãy vì con mà cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu sau này anh vẫn tái phạm thì tùy tôi quyết định. Tôi biết chồng cũng không muốn từ bỏ gia đình nhưng thấy chán nản vô cùng. Tôi thuộc tuýp phụ nữ sống vì gia đình, luôn đề cao vấn đề đạo đức và nhân cách trong cuộc sống và công việc. Tôi chẳng biết nếu tha thứ cho chồng liệu có thể tiếp tục cuộc sống bình thường được không và liệu họ có thực sự chấm dứt không. Nếu chồng lại phản bội tôi thêm lần nữa, chắc tôi kiệt sức mất. Từ khi gia đình xảy ra chuyện, tôi chưa lúc nào cảm thấy thanh thản, thậm chí cả những lúc đang giảng bài cho sinh viên tôi cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi rất muốn giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc này. Tôi rất đau khổ vì có đủ điều kiện về kinh tế để có thể nuôi con một mình nhưng lại không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Hơn nữa, gia đình tôi sống rất nền nếp, gia giáo, luôn lo lắng cho chúng tôi về mọi mặt, nếu bây giờ ly hôn chắc bố mẹ tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi thực sự rất bế tắc, không biết phải làm như thế nào. Rất mong nhận được chia sẻ và những lời khuyên của mọi người để có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Thuê cô hàng xóm 'ngủ' với chồng để ly hôn, sau 2 tháng tôi ân hận mong muốn quay lại Hương chủ động thuê cô hàng xóm dàn cảnh, giăng bẫy quyến rũ Hải những mong tìm ra cái cớ hợp lý để ly dị chồng. Và rồi Hương cũng thành công khi tận tay bắt quả tang chồng và người phụ nữ này không mảnh vải che thân, quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng.

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