Sau buổi tiệc hôm ấy, Thảo hẹn Minh đi café ngay tối hôm sau. Thấy Minh bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, dùng điện thoại xịn Thảo thích vô cùng. Mẫu người chồng lý tưởng của cô chính là Minh, đẹp trai, nhà giàu, hào phóng. Vì thế Thảo quyết tâm cưa đổ và làm vợ của Minh bằng được. Chắc hẳn người như anh, có hàng tá cô theo đuổi Thảo phải hớt tay trên các cô gái kia.

Quen Minh ở buổi tiệc liên hoan cuối năm của công ty, Thảo vội vàng lấy cớ ra làm quen và tiếp cận anh chàng đẹp trai và vô cùng giàu có này. Trước vẻ đẹp n.óng b.ỏng, và tài ăn nói làm tan chảy tim các chàng trai Thảo nhanh chóng chinh phục được Minh.

Đêm hôm ấy sau khi vui chơi hết nấc ở bar ra, Minh gạ gẫm Thảo vào nhà nghỉ ngủ thay vì về nhà xa xôi, lạnh buốt giữa đêm đông này. Giả vờ ngoan hiền Thảo cũng từ chối, nhưng cuối cùng cũng theo chân Minh vào nhà nghỉ.

Mới hẹn hò được vài buổi, Minh đã gạ gẫm Thảo đi chơi đêm. Lúc đầu cô còn ngần ngừ, nhưng nghĩ nếu như mình có bầu với Minh kiểu gì anh cũng phải lấy cô. Vì thế Thảo gật đầu đồng ý luôn.

Lên phòng, Minh vội cởi bỏ bồ đồ đắt tiền ra để trên giường tranh thủ vào tắm rửa. Thấy vậy, Thảo vội vàng móc ví Minh ra xem anh giàu cỡ nào. Nhìn đi nhìn lại mà Thảo thấy trong ví Minh có 500 ngàn và mấy tờ giấy ghi nợ. Cô sốc, tá hỏa khi biết tất cả những đồ Minh dùng là đi thuê hết, Minh chẳng giàu có hay hào phóng như cô tưởng. Vậy là cô bị trúng kế hiểm của anh ta rồi, cô phải chuồn ngay trước khi trao thân cho một kẻ không có tương lai.

Đang lẩm bẩm tính toán, Minh mở cửa đi ra thấy Thảo cầm ví của mình trên tay. Anh giật phắt lại và lườm cô một cái, Thảo định lao ra ngoài thì bị Minh chặn lại. Anh bế vứt mạnh cô xuống giường khiến Thảo đau điếng. Thảo cố thoát khỏi Minh để vùng chạy thì anh càng giữ chặt Thảo hơn. Cô quát lớn, thậm chí xúc phạm Minh để anh buông cô ra.

- Loại người nghèo xác xơ như anh, chuyên đi lừa tình không có tư cách ngủ với tôi. Biến đi trước khi tôi tống anh vào đồn công an.

- Đồ đàn bà hám tiền như cô mà dám sỉ nhục tôi sao ? Tôi phải dạy cho cô một bài học nhớ đời mới được.

Thảo bật khóc khi mình bị lừa một cú ngoạn mục như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Minh tát Thảo mấy cái rõ đau khiến Thảo ngất lịm luôn. Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình không một mảnh vải che thân nằm bên Minh. Anh đã l.àm c.huyện đ.ó với cô, và chính cô bị anh ta lừa vào tròng như thế này ư?

Thảo bật dậy vội tìm quần áo, Minh tỉnh giấc thấy Thảo luống cuống bới đống chăn dưới đấy. Anh lôi cô dậy, ghì sát vào tường trâm trọc.

- Cô nghĩ cô còn quần áo mà mặc à. Vừa rồi tôi hơi mạnh tay xe nát nó ra rồi. Mà tôi chưa chán, cô đừng nghĩ là tôi tha cho cô nhé.

- Đồ đểu cáng.

Minh lại tiếp tục hành xác Thảo một lần nữa, khi anh ta chán chê mới buông Thảo ra. Cô nhục nhã quá, vội lấy ga giường quấn vào người chạy ra ngoài đường vừa khóc vừa kêu cứu. Mọi người đều bất ngờ trước hình ảnh một cô gái khóc lóc, quấn chăn chạy vội vàng kêu cứu.

Thảo khóc lóc nức nở nói rằng cô bị Minh lừa vào nhà nghỉ và lấy đi cái ngàn vàng của mình. Nghe vậy, mọi người đến nhà nghỉ đó tìm Minh thì anh đã đi từ lúc nào không hay.

Cay đắng, nhục nhã vì ham giàu mà Thảo đã bị Minh lừa cho quả ngoạn mục. Cô hận Minh và trách bản thân mình nhiều lắm. Không ngờ chính cô lại tự tạo cái bẫy cho bản thân nhục nhã thế này. Có lẽ đây là bài học nhớ đời cho việc ham chồng của cô. Từ đó trở đi mỗi lần có hẹn hò với ai cô cũng bị ám ảnh bởi cái đêm định mệnh hôm đó. Cô sợ, sợ trai giàu quá rồi.