Em gái chồng 28 tuổi xin cưới bị phản đối, cả nhà hóa đá khi mẹ chồng đỏ mặt nói lý do

Tâm sự 23/11/2022 10:04

Cuối tuần trước em chồng thông báo sẽ đưa bạn trai về ra mắt khiến ai cũng hồ hởi vui mừng. Mọi người có mặt đông đủ, vợ chồng tôi, bố mẹ chồng và cả mấy cô bác nhà chồng cũng đến xem mặt cháu rể tương lai.

Em chồng tôi tên Hằng, năm nay 28 tuổi, cái tuổi đã chẳng còn trẻ nữa cho chuyện kết hôn. Chồng tôi 29 tuổi, thế mà chúng tôi làm đám cưới cách đây 3 năm rồi, con đã lên 2 tuổi. Nói vậy đủ thấy được là gia đình chồng tôi sốt ruột thế nào về cô con gái này thế nào.

Cuối tuần trước em chồng thông báo sẽ đưa bạn trai về ra mắt khiến ai cũng hồ hởi vui mừng. Mọi người có mặt đông đủ, vợ chồng tôi, bố mẹ chồng và cả mấy cô bác nhà chồng cũng đến xem mặt cháu rể tương lai. 

Bạn trai Hằng 32 tuổi, gia đình bên kia cũng giục giã nhiều rồi. Trong buổi ra mắt Hằng và bạn trai cũng bày tỏ muốn được làm đám cưới vào cuối năm nay. Như vậy thật tốt quá, tất cả đều rộn ràng chúc mừng. Thế nhưng tôi để ý mẹ chồng thái độ rất lạ lùng, bà không hề vui vẻ chút nào. 

Em gái chồng 28 tuổi xin cưới bị phản đối, cả nhà hóa đá khi mẹ chồng đỏ mặt nói lý do - Ảnh 1
Mẹ chồng đỏ mặt lúng túng quay đi, rồi lí nhí thốt ra một câu khiến tất cả phải hóa đá - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi em rể tương lai về, chỉ còn lại người nhà tôi và mấy cô bác đằng nhà chồng, mẹ chồng đột ngột đứng bật dậy quát to với con gái:

- Mẹ không đồng ý hai đứa cưới cuối năm nay đâu. Mẹ không chê gì bạn trai con nhưng phải đợi 2, 3 năm nữa hai đứa mới được làm đám cưới.

Mọi người khó hiểu vô cùng. Trước đó vài tháng chính mẹ chồng là người nóng ruột hơn ai hết về chuyện hôn nhân của con gái, em rể tương lai cũng là người tốt, xứng đối vừa lứa với Hằng. Nhà tôi lại chẳng có công việc gì lớn, thật sự không nghĩ được nguyên nhân phải hoãn cưới. Quả nhiên Hằng lên tiếng phản đối:

- Ơ kìa mẹ, có lý do gì để phải chờ đợi đâu. Gia đình nhà anh ấy cũng muốn chúng con nhanh chóng về chung một nhà…

- Mẹ nói thì phải nghe, cấm con được cãi. Mẹ có phản đối hai đứa cưới nhau đâu, chỉ là trì hoãn thêm thôi mà.

- Nhưng làm gì cũng phải có lý do thuyết phục, mẹ không đưa ra được lý do thì con không chấp nhận!

Hai người tranh cãi qua lại, chúng tôi đều đứng về phía em chồng. Cuối cùng mẹ chồng mới đỏ mặt lúng túng quay đi, rồi lí nhí thốt ra một câu khiến tất cả phải hóa đá:

- Mẹ… mang thai rồi…

Mẹ chồng tôi năm nay 47 tuổi, khi xưa bà sinh con sớm, không ai nghĩ được vậy mà bà vẫn có thể mang thai. Mẹ chồng đỏ mặt giải thích chính bà cũng không nghĩ tới khả năng này nên không hề dùng biện pháp tránh thai. Có lẽ bà là một trường hợp hiếm có, có thể mang thai tự nhiên ở tuổi này. 

Tuy bất ngờ nhưng bố mẹ chồng không muốn bỏ con vì dù sao cũng là máu mủ của mình. Bởi vậy mẹ chồng không muốn mình bụng to lùm lùm trong tiệc cưới của con gái. 

Bỏ qua chuyện lễ cưới của em chồng, tôi chỉ muốn hỏi mang thai khi tuổi đã cao như mẹ chồng tôi liệu có nguy hiểm hay không? Cả nhà tôi lo lắng cho bà đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi! 

Em gái chồng 28 tuổi xin cưới bị phản đối, cả nhà hóa đá khi mẹ chồng đỏ mặt nói lý do - Ảnh 2
Mang thai khi tuổi đã cao như mẹ chồng tôi liệu có nguy hiểm hay không? - Ảnh minh họa: Internet

Những nguy cơ tiềm ẩn khi mang thai ở độ tuổi 40

Bất kỳ trường hợp mang thai nào sau độ tuổi 40 đều được coi là có nguy cơ cao. Bác sĩ sẽ theo dõi mẹ và em bé chặt chẽ về những điều sau đây:

- Huyết áp cao: Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc phải một biến chứng thai kỳ được gọi là tiền sản giật.

- Tiểu đường thai kỳ.

- Dị tật bẩm sinh như hội chứng Down.

- Sảy thai.

- Em bé nhẹ cân khi sinh.

- Mang thai ngoài tử cung.

Ở phụ nữ 40 tuổi trở lên, nguy cơ mắc các biến chứng thai kỳ, chẳng hạn như huyết áp cao, tiền sản giật và tiểu đường thai kỳ cũng tăng lên. Tỷ lệ dị tật bẩm sinh hoặc tình trạng di truyền ở em bé cũng tăng lên. Ở độ tuổi 40 của bà mẹ, khả năng sinh con mắc hội chứng Down là khoảng 1/100 và đến năm 45 tuổi, tỷ lệ này tăng lên 1/30.

Tuy nhiên nhờ những tiến bộ trong công nghệ liên quan đến khả năng sinh sản, mang thai và sinh nở, phụ nữ hoàn toàn có thể sinh con một cách an toàn ở tuổi 40. Mẹ bầu cần phải thăm khám, theo dõi thật cẩn thận sức khỏe của cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ.

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