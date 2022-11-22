Nhìn ảnh cưới em gái chồng, tôi nói một câu cả nhà choáng váng, bố mẹ lập tức hủy hôn

Tâm sự 22/11/2022 16:47

Tôi nói ra câu này cả nhà ai cũng hoảng, cô em chồng ngơ ngác không biết gì. Hóa ra ban đầu nhà chồng biết cô yêu trai một đời vợ cũng cấm cản dữ lắm nhưng cô lại sống chết đòi cưới, phần vì thấy con người anh ta cũng được nên cũng dần xuôi, đồng ý cho cưới.

Qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi đã gặp được chồng hiện tại. Hẹn hò hơn một năm chúng tôi tổ chức đám cưới nho nhỏ. Giờ tôi và chồng đã có một đứa con 2 tuổi rồi.

Em gái chồng năm nay 27 tuổi và mới dẫn bạn trai về nhà ra mắt gia đình rồi hai bên bàn chuyện cưới xin luôn. Tuy nhiên, do ở xa cách hàng nghìn cây số nên vợ chồng tôi chưa gặp mặt em rể lần nào, lễ dạm ngõ ở nhà cũng không dự được. Tình cảm chị dâu em chồng khá xa cách do em không thích tôi nên tôi cũng chưa từng thấy mặt bạn trai em cho tới sát ngày cưới.

Dù gì cũng là chuyện trọng đại của em nên có bận thế nào vợ chồng tôi cũng phải sắp xếp về dự. Vợ chồng tôi về trước ngày cưới khoảng 5 ngày, lúc này ảnh cưới của em đã có rồi nên sau bữa cơm cả nhà cùng ngồi ngắm ảnh. Nhưng vừa nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên tôi đã bủn rủn chân tay, không đứng vững được nữa. Chú rể, chồng tương lai của em gái chồng tréo nghoe thế nào lại là chồng cũ của tôi.

- Cô không thể lấy người đàn ông này được, anh ta là chồng cũ của chị. Anh ta là một gã khốn!

Tôi nói ra câu này cả nhà ai cũng hoảng, cô em chồng ngơ ngác không biết gì. Hóa ra ban đầu nhà chồng biết cô yêu trai một đời vợ cũng cấm cản dữ lắm nhưng cô lại sống chết đòi cưới, phần vì thấy con người anh ta cũng được nên cũng dần xuôi, đồng ý cho cưới.

Nhìn ảnh cưới em gái chồng, tôi nói một câu cả nhà choáng váng, bố mẹ lập tức hủy hôn - Ảnh 1
Khi nhìn thấy tấm ảnh cưới của chồng, tôi bủn rủn chân tay tiết lộ sự thật - Ảnh minh họa: Internet

- Anh ta nói vợ cũ qua đời vì ung thư, anh ta mất 3 năm chạy chữa mà không được. Cả hai chưa có con chung nên em chưa bao giờ hỏi kỹ hay đòi xem mặt vợ cũ của anh cả. Yêu nhau gần năm anh đối xử với em rất tốt, về nhà mình chơi đều quà cáp chu đáo, ai mà ngờ…

Không ngờ anh ta lại độc mồm độc miệng nói tôi như vậy. 6 năm trước tôi và chồng cũ ly hôn, vì nỗi đau từ cuộc hôn nhân đầu tiên quá lớn mà tôi bỏ đi nơi khác sống để quên đi ký ức đau buồn này rồi mới gặp được người chồng hiện tại.

Còn nhớ cách đây 7 năm, lúc đó tôi chỉ mới 20 tuổi, tôi đã theo chồng cũ lên xe hoa. Lúc yêu anh ta cũng ân cần, chu đáo lắm nhưng cưới nhau về tôi mới biết anh ta là một kẻ nhu nhược, nghe lời mẹ không biết đúng sai. Ngày đó nhà tôi còn nghèo, nhà chồng cũ ở thành phố nên mẹ anh vốn không hề ưa tôi. Tuy nhiên vì tôi lỡ có thai trước nên bà mới miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho.

Cứ nghĩ chỉ cần đối xử chân thành với mẹ chồng thì bà sẽ dần dần mở lòng chấp nhận tôi, nhưng không ngờ đám cưới lại là khởi đầu của cơn ác mộng. Tôi mang thai nhưng mẹ chồng lại giao hết việc nhà cho tôi, đã vậy bà còn thường xuyên soi mói, chì chiết con dâu. Dẫu vậy chồng cũ chẳng mảy may đếm xỉa, lúc nào cũng bảo mẹ nói gì cũng đúng, tôi không được cãi mẹ.

Nhìn ảnh cưới em gái chồng, tôi nói một câu cả nhà choáng váng, bố mẹ lập tức hủy hôn - Ảnh 2
Chồng luôn bênh mẹ chồng, bắt tôi phải nhịn bà - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện anh ta ngoại tình, cờ bạc. Biết chuyện tôi trách anh ta vài câu, không ngờ mẹ chồng lại bênh con trai chằm chặp, trách tôi không biết giữ chồng nên mới vậy. Không thể chịu đựng nổi được nữa, tôi cãi lại đôi câu và bị chồng cũ tát một cú như trời giáng khiến tôi ngã vào cạnh bàn rồi sảy thai.

Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi quyết định đâm đơn ly hôn. Mẹ chồng cũ mừng ra mặt, bởi lâu nay bà có ưa tôi đâu. Quá khứ của tôi người chồng hiện tại đều biết cả, bố mẹ chồng cũng biết qua. Đến nước này đám cưới của em gái chồng cũng không thể tiếp tục được nữa, bố mẹ chồng sau đó đã gọi điện cho nhà bên đó hủy hôn luôn.

- Con thà đau một lần, bố mẹ thà mất mặt với hàng xóm một chút còn hơn để con đau khổ một đời. Bố mẹ không thể để con lấy một gã khốn như hắn ta được.

Bố chồng tôi quả quyết, còn em gái chồng tôi thì khóc từ hôm bữa đến giờ. Mong rằng em sẽ sớm vượt qua được cú sốc này và tìm được hạnh phúc mới.

Chồng bỏ theo bồ mà chị dâu vẫn lụy tình, sau 2 năm mẹ tôi ngất lịm nhìn thứ chị đưa ra

Chồng bỏ theo bồ mà chị dâu vẫn lụy tình, sau 2 năm mẹ tôi ngất lịm nhìn thứ chị đưa ra

Bố mẹ tôi thấy vậy lại áy náy, mẹ bảo chị đưa con về sống chung với ông bà, họ trông hai con cho mà đi làm đỡ vất vả. Chị dâu cũng nghe theo. Mẹ tin chắc đã giữ chân được chị ấy, chỉ cần anh tôi trở về xin lỗi là mọi chuyện lại êm ấm như xưa.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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