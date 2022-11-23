Người theo đuổi cô ấy xếp thành hàng dài, ấy vậy mà cô ấy lại dành tình cảm cho tôi – một kẻ bình bình, không có gì nổi bật. Bố tôi làm công nhân xây dựng, mẹ làm nông, trong nhà còn ông bà nội sức khỏe không tốt nên nhà tôi thuộc diện nghèo của xóm.

Còn nhớ ngày đó tôi theo đuổi Huệ 3 tháng cô ấy mới gật đầu đồng ý làm người yêu tôi. Khỏi phải nói, tôi vui mừng biết nhường nào khi chinh phục được cô ấy, bởi Huệ không những xinh đẹp, dịu dàng mà gia thế còn tốt nữa.

Khó khăn lắm mới lấy được Huệ nên tôi thầm thề rằng sau này nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Sau khi kết hôn không lâu, tôi ra nước ngoài làm việc 3 năm và mang về 2 tỷ. Tôi dùng số tiền đó trả nốt tiền mua nhà năm xưa, phần còn lại để đầu tư làm ăn nhỏ. Nhờ trời thương, vợ chồng lại đồng lòng nên sau vài năm tiền đã đẻ ra tiền, công việc làm ăn khấm khá lắm.

Khi yêu Huệ, tôi chẳng thể cho cô ấy thứ gì cả, chỉ có một trái tim chân thành mà thôi. Trước cưới, tôi bấm bụng mua trả góp căn nhà để hai vợ chồng có chỗ chui ra chui vào, nhưng sính lễ lại chẳng được mấy đồng nên mẹ vợ khó chịu ra mặt. Mẹ luôn nói Huệ theo tôi là khổ cả đời, nhưng cô ấy vẫn bất chấp lời can ngăn của bố mẹ để bên tôi.

Nhờ vợ chồng đồng lòng mà việc kinh doanh của chúng tôi khấm khá lắm - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói đàn ông có tiền rồi thì bắt đầu đổ đốn, trước nghe ai nói câu này tôi chỉ cười, nghĩ họ nói tào lao, tôi sẽ chẳng bao giờ phản bội Huệ cả. Nhưng rồi tôi cũng chẳng chống lại sự cám dỗ từ mối quan hệ bên ngoài.

Sau khi sinh con, Huệ tăng cân rất nhiều, thân hình sồ sề xấu xí lại nồng nặc mùi sữa. Đã vậy vợ lại ăn mặc tuềnh toàng, tóc tai bù xù chẳng biết trau chuốt cho bản thân gì cả, tôi nhìn mà phát chán.

Sau đó tôi quen Nga, là nhân viên trong công ty tôi. Nga trẻ đẹp và nụ cười rất có duyên, tôi đã tốn rất nhiều tiền và công sức theo đuổi Nga mới chịu làm người yêu của tôi.

Một lần vào ngày sinh nhật của Nga, tôi mua tặng cô ấy một bộ mỹ phẩm nhưng trên đường tới gặp nàng tôi lại bị tan nạn xe hơi. Sau đó tôi bất tỉnh nhân sự và không còn biết gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy Huệ đang nằm bên cạnh giường bệnh mà khóc nấc lên.

Vụ tai nạn đó đã khiến tôi bị liệt 2 chân. Dĩ nhiên, Nga rời bỏ tôi không chút do dự, nhưng Huệ vẫn tận tâm chăm sóc tôi từng chút một. Đúng là gặp họa mới biết lòng nhau mà.

Thoáng cái đã 2 năm trôi qua, tôi vẫn phải ngồi xe lăn, sinh hoạt nhờ vợ giúp đỡ. Công việc kinh doanh một tay vợ lo liệu nhưng tôi cũng tham gia bàn bạc, góp ý từ xa.

Thoáng cái tôi bị liệt đã 2 năm nhưng vợ vẫn luôn ở bên, tận tình chăm sóc tôi - Ảnh minh họa: Internet

Một đêm khuya, thấy ai đó gửi tin nhắn tới cho vợ, tôi tò mò nên vào xem. Hai vợ chồng đều biết mật khẩu điện thoại của nhau, bình thường chẳng ai táy máy vào điện thoại của ai cả nhưng hôm đó không biết sao tôi lại mò vào đọc trộm tin nhắn của vợ nữa.

Khi mở điện thoại ra, tôi ngỡ ngàng trước dòng tin nhắn gửi đến. Đó là một người đàn ông, nói trắng ra là một kẻ theo đuổi Huệ.

- Anh ta bị liệt, đâu thể mang lại hạnh phúc cho em. Em sống với anh ta chỉ có khổ đau và vất vả thôi. Hãy cho anh cơ hội chăm sóc em được không?

- Em xin lỗi, em yêu chồng em. Em sẽ không bỏ anh ấy dù khó khăn thế nào đi chăng nữa.

- Tại sao em lại dại dột như vậy chứ? Nhưng anh vẫn sẽ chờ em, chờ em thay đổi quyết định đến bên anh. Em hãy nhớ rằng luôn có anh đang bên cạnh em nhé.

Nước mắt tôi lăn dài khi đọc đoạn tin nhắn đó. Không hề tức giận, sâu trong lòng tôi là sự xấu hổ với Huệ. Tôi bị tai nạn vì nhân tình nhưng cô ấy vẫn một lòng một dạ chăm sóc, xung quanh Huệ có biết bao người theo đuổi nhưng cô ấy vẫn một mực ở bên cạnh một kẻ bị liệt như tôi.

Tôi kiên quyết làm đơn ly hôn. Đơn đã viết xong nhưng Huệ không chịu ký. Lòng tôi đau lắm chứ nhưng tôi không muốn vợ phải cùng tôi chịu khổ cả đời, không muốn cô ấy lỡ dở một đời. Tôi phải làm sao để cô ấy ký vào tờ đơn ly hôn kia bây giờ?