Đêm tân hôn, chồng mới chạm nhẹ một cái tôi đã giật mình kêu cứu rồi ngất luôn

Gần 2 tháng sau thì họ tổ chức đám cưới. N hà Min h và Huệ không khá gì nên tiệc cưới được tổ chức khá đơn giản. Nhìn Huệ xinh đẹp trong bộ váy cưới mà Minh hạnh phúc và hãnh diện bao nhiêu. Tình yêu 4 năm của anh cuối cùng đã trở thành vợ anh rồi. Huệ thật đẹp và kiêu hãnh.

Vừa thấy bạn gái ra trường, Minh đã cầu hôn với cô. Cả hai đã yêu nhau gần 4 năm trời và giờ là lúc Huệ thực hiện lời hứa với Minh. Huệ đồng ý lấy Minh, nhưng cô vẫn còn trăn trở về chuyện làm dâu khi mình mới có 22 tuổi đầu, cô bảo Minh sau khi kết hôn dọn ra ở riêng. Cô không phải là người con gái của gia đình nên không dễ gì hòa hợp với nếp sống khuôn mẫu của mẹ chồng được. Đồng ý với bạn gái yêu cầu đó, Minh nhanh chóng bảo bố mẹ mang trầu cau sang dặm hỏi Huệ.

Đám cưới dự xong, Huệ vội vàng đưa chồng lên phòng nghỉ ngơi. Minh say bí tỷ chẳng biết gì. Anh ngủ một mạch từ chiều đến tối muộn mới chịu tỉnh dậy ăn cơm. Sau khi đi thay đồ xong, Minh nháy mắt vợ lên phòng chuẩn bị “tân hôn”. Dù 4 năm yêu nhau anh và Minh đã “vượt rào” rồi, nhưng đêm nay là đêm tân hôn anh vẫn háo hức như lần đầu tiên với Huệ vậy.

Cả buổi tiệc Huệ vất vả theo Minh đi chúc rượu bạn bè. Tiểu lượng cô khá tốt nên uống nhiều cũng không vấn đề gì. Chả bù cho Minh là đàn ông con trai vừa uống được mấy chén anh đỏ đơ đơ, mặt đỏ tía tai rồi.

Bàn tay Minh nhẹ nhàng vuốt ve vợ khiến Huệ thích thú vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu ý chồng, Huệ lên phòng thay đồ đi ngủ. Vừa bước ra từ nhà tắm cô đã vội tắt điện đi để mỗi đèn ngủ. Trong căn phòng nồng nàn mùi nến thơm, nhìn vợ mờ mờ ảo ảo qua ánh đèn ngủ yếu ớt Minh thấy tự nhiên hôm nay Huệ đẹp thế. Cô cứ như nàng tiên bước ra trong chuyện cổ tích không bằng ấy.

Mê mẩn trước vẻ đẹp mộng mị của vợ, Minh nhuốt nước bọt ừng cái tiến lại bên vợ hôn cô say đắm. Đê mê trong nụ hôn ngọt ngào đó, trong đầu anh đã mường tượng về cảnh lát nữa vợ chồng anh hòa vào nhau sẽ vui sướng và thích thú thế nào. Bàn tay Minh nhẹ nhàng vuốt ve vợ khiến Huệ thích thú vô cùng. Ghì chặt vặt xuống giường, Minh mới ra nhớ ra tắt nốt cái đèn ngủ đi để vợ chồng anh âu yếm cho thoải mái. Nhỡ đâu có ai ở ngoài hiếu kỳ rình mò xem vợ chồng anh tân hôn thì c.hết.

Vừa luồn tay eo vợ sờ sờ vào công tắc đèn ngủ. Anh vừa mới chạm nhẹ vào đèn thì Minh đã hốt hoảng kêu cứu và ngất luôn tại chỗ. Huệ hoảng hốt thấy chồng cứng đờ như vậy, cô vật chồng nằm ra giường vội vàng dậy bật điện xem làmsao . Chẳng lẽ chồng vừa sờ đến chỗ eo của cô thì ngất. Mấy bữa nay mẹ cô tẩm bổ nhiều quá nên vòng 2 có phát phì, lẽ nào chồng ngất vì điều này.

Lay, gọi mãi Minh không tỉnh Huệ sợ xanh mặt. Cô vội mặc quần áo mê tơi xuống gọi bố mẹ chồng thất thanh lên. Nghe thấy tiếng kêu cứu của con dâu mẹ chồng Huệ vội chạy lên tay nhăm nhăm cầm cây chổi.

- Sao???có trộm à con, nó chạy hướng nào rồi để mẹ đuổi theo.

- Không có trộm nào mẹ ạ. Anh Minh… anh ấy… ngất rồi mẹ ạ.

Lay, gọi mãi Minh không tỉnh Huệ sợ xanh mặt - Ảnh minh họa: Internet

- Thằng Minh nó ngất ư? Con bắt nó làm nhiều quá nên nó kiệt sức ngất đúng không? Chị thật là…vợ chồng với nhau còn bao nhiêu ngày nữa mà cứ đòi chồng sống c.hết một đêm nay à.

- Dạ…Chúng con chưa kịp làm gì thì anh ấy đã ngất rồi ạ.

- Trời ơi. Chị đi pha cốc nước đường lên đây cho tôi nhờ. Tân với chả hôn.

Mẹ chồng vội chạy vào trong phòng xem con trai thế nào. Minh vẫn nằm im chưa tỉnh, một lát sau thì anh mở mắt nhìn mọi người. Huệ thở phào nhẹ nhõm thấy chồng không sao. Vừa ngồi dậy anh đã nghe thấy tiếng mẹ chồng trách móc Huệ. Minh vội giải thích minh oan cho vợ.

- Mẹ…mẹ đừng trách cô ấy. Vợ con vô tội…con ngất là do sờ vào cái đèn ngủ, dây điện của nó bị hở nên con ngất luôn thôi. Vợ chồng con có làm gì đến mức ấy đâu.

- Giời ạ. Anh làm tôi cứ tưởng… Thôi không sao là may rồi. Để tôi bảo bố anh lên tháo cái đèn ngủ ra. Đêm tân hôn mà gặp sự cố như thế này đúng là…

Một hồi sau mọi chuyện được giải quyết, vợ chồng Minh lại ôm nhau ngủ tiếp. Hai người chẳng làm gì nữa vì hết hứng. Bao nhiêu công sức Huệ trang điểm để có một đêm tân hôn như mơ giờ hỏng bét hết. Thật là… Minh ôm vợ vào lòng khuyên giải và vội thủ thỉ với vợ:

- Vợ ơi! Cho anh nợ. Mai anh trả gấp đôi cho vợ được không?

- Một đêm mà ngất mấy lần như anh thì còn sức đâu mà tiếp chiêu của em?

- Hôm nay nhỡ thôi mà vợ.