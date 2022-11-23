Thuê cô hàng xóm 'ngủ' với chồng để ly hôn, sau 2 tháng tôi ân hận mong muốn quay lại

Tâm sự 23/11/2022 11:51

Hương chủ động thuê cô hàng xóm dàn cảnh, giăng bẫy quyến rũ Hải những mong tìm ra cái cớ hợp lý để ly dị chồng. Và rồi Hương cũng thành công khi tận tay bắt quả tang chồng và người phụ nữ này không mảnh vải che thân, quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng.

Hương và Hải yêu nhau say đắm từ ngày còn là sinh viên đại học. Hai người cùng quê lại bằng tuổi nên có được sự đồng cảm trong nhiều chuyện. Họ gắn bó bên nhau suốt những năm tháng sinh viên bằng thứ tình cảm trong sáng và thật đẹp. Tình yêu của chàng và nàng được hai gia đình hết lòng ủng hộ và đám cưới đôi trẻ diễn ra chỉ vài tháng sau khi họ ra trường.

Cảnh thuê trọ cùng cuộc sống thiếu thốn nơi đô thành không làm giảm đi hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới. Cả hai chăm chỉ làm việc, cùng nhau phấn đấu cho những mục tiêu đề ra. Thế rồi Hương lần lượt sinh cho chồng hai thiên thần đáng yêu. Gia đình nhỏ ấy chẳng lúc nào thiếu tiếng cười, sự lạc quan, niềm hy vọng. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi từ ngày Hương được đề bạt lên trưởng phòng, trong khi Hải vẫn chỉ là nhân viên bình thường với mức lương thua xa vợ mình.

 

 

 

Thuê cô hàng xóm 'ngủ' với chồng để ly hôn, sau 2 tháng tôi ân hận mong muốn quay lại - Ảnh 1
Tôi thành công khi tận tay bắt quả tang chồng và người phụ nữ này không mảnh vải che thân - Ảnh minh họa: Internet

Những mâu thuẫn giữa hai con người tưởng như sinh ra là để yêu nhau nảy sinh từ đây. Từ ngày trở thành lãnh đạo, Hương trở thành con người khác hẳn. Cô thay đổi cách ăn mặc. Không còn là những bộ cánh xuề xòa, đơn giản trước kia, Hương chi rất nhiều tiền mua sắm đồ hiệu.

Cô cũng chẳng mó tay vào việc bếp núc, nội trợ mà thuê người giúp việc và giao hẳn việc trông hai đứa trẻ cho họ. Hương ra dáng một quý bà, phụ nữ quý phái. Mà quả thật cô ấy vẫn rất xinh đẹp, dù đã là gái hai con.

Tình cảm giữa Hương và chồng ngày càng phai nhạt. Tiếp xúc thường ngày với những người thành đạt, ăn mặc lịch thiệp và tiêu tiền theo cảm hứng, Hương cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về chồng mình hoặc ai đó hỏi về anh. Thường phải dự các buổi tiếp khách, Hương luôn trở về nhà vào tối muộn. Cô rất ít khi ăn cơm nhà, chăm con hay nói chuyện với Hải.

Vợ chồng Hương sống cùng nhà nhưng rất xa cách. Hải luôn mang mặc cảm kém hơn vợ. Anh thậm chí tỏ ra khó chịu khi vợ ăn diện và ra khỏi nhà vào buổi tối. Vì thế Hương ngày càng chán chồng. Cô thất vọng về sự an phận, mặc cảm của anh và có bồ. Người tình bí mật của Hương không ai khác chính là đối tác của cô. Hai người nói chuyện rất hợp và có đồng quan điểm sống. Lúc đó ý nghĩ bỏ chồng lóe lên trong đầu người phụ nữ này.

Thuê cô hàng xóm 'ngủ' với chồng để ly hôn, sau 2 tháng tôi ân hận mong muốn quay lại - Ảnh 2
Cô ân hận và tự trách mình chạy theo những thứ phù du ảo mộng để rồi đ.ánh mất Hải, người yêu mình chân thành, sống có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Hương chủ động thuê cô hàng xóm dàn cảnh, giăng bẫy quyến rũ Hải những mong tìm ra cái cớ hợp lý để ly dị chồng. Và rồi Hương cũng thành công khi tận tay bắt quả tang chồng và người phụ nữ này không mảnh vải che thân, quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng.

Kế hoạch thành công, Hương vui sướng bởi được tự do sống bên người tình giàu có. Nhưng ở đời thật khó nói trước điều gì, chỉ hai tháng sau, gã nhân tình đã trở mặt, tuyên bố chấm dứt quan hệ.

Lúc này Hương mới bừng tỉnh. Cô ân hận và tự trách mình chạy theo những thứ phù du ảo mộng để rồi đ.ánh mất Hải, người yêu mình chân thành, sống có trách nhiệm. Cô nhớ lại hạnh phúc khi xưa đơn giản, mộc mạc nhưng chứa chan yêu thương. Mọi chuyện đã quá muộn. Hải sẽ chẳng bao giờ chịu tha thứ cho người đàn bà đã phản bội anh. Từng ngày, từng giờ, Hương đang phải sống trong ân hận, trách móc bản thân. Đó có thể là cái giá mà cô phải trả cho sự đ.ánh đổi bất thành kia.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

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