Tôi bắt gặp chồng mới của vợ khi đến thăm con, hành động của anh ấy đã khiến tôi tỉnh ngộ lập tức

Tâm sự 12/11/2022 04:55

Vợ cũ của tôi tái hôn cách đây một năm. Vợ cũ của tôi nói rằng chồng cô ấy là người tốt bụng và rất hào phóng. Anh ấy tự ý đề xuất chuyện tôi có thể đến nhà cô ấy chơi với con nên tôi cứ yên tâm

Tôi và Thảo đã ly hôn từ hơn 3 năm nay, chúng tôi cũng có một cô con gái nhỏ. Sau khi ly hôn, tôi để nhà cho vợ cũ ở, vòn tôi sống tạm trong một căn hộ thuê gần chỗ làm. Tôi tự tin rằng với khả năng kiếm tiền của mình, mua nhà chỉ là chuyện sớm muộn. Cuối tuần tôi đến đón con gái đi chơi. Bình thường không có chuyện gì thì đi nhậu với dăm ba người bạn. Không có vợ kiểm soát, cuộc sống của tôi ẩm ương lắm.

Thảo tái hôn cách đây một năm. Vợ cũ của tôi nói rằng chồng cô ấy là người tốt bụng và rất hào phóng. Anh ấy tự ý đề xuất chuyện tôi có thể đến nhà cô ấy chơi với con nên tôi cứ yên tâm. Không thể nói rõ tôi cảm giác thế nào khi nghe vợ cũ khen ngợi chồng hiện tại của cô ấy nhiều như vậy.

Tôi bắt gặp chồng mới của vợ khi đến thăm con, hành động của anh ấy đã khiến tôi tỉnh ngộ lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sinh nhật con gái, tôi mua một cái bánh và một số đồ chơi cho con, quay trở lại ngôi nhà cũ của mình. Lâu dần tôi cảm thấy mọi thứ như đã thay đổi dù ở trong ngôi nhà quen thuộc. Để tránh ngại ngùng, tôi chơi với con ở phòng khách, còn vợ cũ của tôi và chồng cô ấy vào bếp.

Tôi đi toilet và vô tình ngang qua bếp, nghe tiếng vợ cũ của tôi và chồng cô ấy đang cười nói bên trong. Cô ấy dạy chồng rán cá, liên tục chê anh ta ngốc. Anh ta không vội, cũng không khó chịu, còn bảo vợ cũ của tôi rằng: "Đừng có nghĩ anh ngốc, khi quen rồi thì anh sẽ học được thôi, em sẽ không phải lo rán cá nữa".

Đơn giản vậy sao trước đây tôi lại không nghĩ ra? Tôi quen với việc vợ cũ làm mọi thứ, còn cô ấy thì chê tôi không thể làm tốt việc gì. Ngay giây phút đó, tôi thực sự hối hận!

Tôi bắt gặp chồng mới của vợ khi đến thăm con, hành động của anh ấy đã khiến tôi tỉnh ngộ lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy nói với tôi rằng hồi nhỏ cô ấy không thích ăn cá, nhưng mẹ cô ấy nói rằng ăn cá tốt và bắt cô ấy ăn. Sau khi chúng tôi kết hôn, cô ấy thường cho tôi ăn cá. Tôi luôn từ chối vì không thích. Với một người bướng bỉnh, quyết đoán như vợ cũ của tôi, mọi thứ phải được thực hiện theo ý muốn của cô ấy. Cho dù là một thứ nhỏ nhặt, nếu không đặt ở nơi nào cô ấy muốn đặt, cô ấy sẽ lại đặt. Sẽ mất nhiều thời gian, cho nên cô ấy mệt mỏi, và tôi chỉ đơn giản là không quan tâm, cô ấy thích thì đi mà làm.

Khi còn chung sống với tôi, vợ cũ của tôi từng cảm thấy rằng cô ấy phải cho đi nhiều mà không được nhận lại. Tôi lại nghĩ cô ấy đòi hỏi quá. Không ai nhìn vấn đề từ góc độ của người kia nên chúng tôi không thể hiểu nhau. Đây có thể là lý do lớn nhất khiến cuộc hôn nhân của tôi thất bại.

Bây giờ vợ cũ của tôi vẫn thế, nhưng ở bên người bạn đời mới, cách ứng xử mới của họ khiến tôi cảm thấy rất đáng để học hỏi. Tôi mong rằng vợ chồng họ có thể hạnh phúc bền lâu.

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