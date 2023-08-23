Tóc muối tiêu vẫn chưa chịu lấy vợ, mẹ tôi sốt ruột nhờ người mai mối, nào ngờ lấy phải cô gái làng chơi về vườn, đêm tân hôn em vừa cởi áo ra đã cấm tiệt tôi 1 chuyện khó hiểu

Tâm sự 23/08/2023 21:09

36 tuổi vẫn độc thân, Định cũng lang thang nay làm chỗ này mai làm chỗ khác và chưa hề muốn ổn định 1 chỗ.

Anh không thích lập gia đình vì sợ bó buộc nhưng bố mẹ Định thì có mỗi cậu con trai nên giờ nhất quyết bắt cưới vợ.

- Mày kiểu gì năm nay cũng phải lấy vợ, lấy ai cũng được miễn là lấy vợ.

- Sao trước bố mẹ bắt con phải lấy gái phố nhà có điều kiện, công việc đàng hoàng.

- Trước khác, giờ khác. Giờ tao chỉ cần có đứa cháu nối dõi thôi.

- Thế con chịu, giờ chả kiếm đâu được vợ. Gái giờ họ chê con nghề nghiệp không ổn định, lương thấp. Chả ai yêu đâu.

- Giờ thì có gái đứng đường nó chấp nhận thì cũng phải cưới.

Tóc muối tiêu vẫn chưa chịu lấy vợ, mẹ tôi sốt ruột nhờ người mai mối, nào ngờ lấy phải cô gái làng chơi về vườn, đêm tân hôn em vừa cởi áo ra đã cấm tiệt tôi 1 chuyện khó hiểu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe mẹ nói mà Định há hốc miệng rồi cười 1 tràng. Mới 3-4 năm trước thôi anh cũng dẫn về vài cô nhưng ai mẹ cũng chê vì thấy không xứng với gia đình. Giờ chẳng ngờ bà lại mạnh miệng bảo gái đứng đường bà cũng chấp nhận làm dâu. Định nghĩ bà chỉ buộc miệng nói thế để giục anh cưới vợ thôi chứ đời nào bà chịu, bà sợ mất mặt lắm mà.

Chẳng ngờ hôm đó đi làm về tắm rửa xong định xách xe đi nhậu với bạn bè thì mẹ Định ngăn lại:

- Tối nay ở nhà, tí có con bé Hoa qua chơi, mẹ định mai mối cho mày với nó.

- Hoa nào hả mẹ??

- Hoa làm ở quán gội đầu đầu ngõ ấy.

- Hoa cave á?

- Ừ, nhưng nó bỏ nghề rồi.

- Mẹ định bảo con lấy cave thật á? Mẹ có làm sao không đấy?

- Tao chẳng làm sao cả, con bé xinh xắn lại ngoan, mày giờ thì còn lấy được ai nữa mà làm cao.

Tóc muối tiêu vẫn chưa chịu lấy vợ, mẹ tôi sốt ruột nhờ người mai mối, nào ngờ lấy phải cô gái làng chơi về vườn, đêm tân hôn em vừa cởi áo ra đã cấm tiệt tôi 1 chuyện khó hiểu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Định choáng váng trước những gì mẹ nói, không ngờ lần này bà không nói chơi. Định từ chối cũng không được nữa, bà đã quyết sẽ cưới cô gái từng làm cave cho con trai rồi. Hàng xóm ai có nói gì bà cũng bỏ ngoài tai hết. Chán đời Định mặc kệ mẹ muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng chỉ 1 tháng sau đó đám cưới đã diễn ra, tất cả là do mẹ Định sắp xếp hết. Cưới xong Định bỏ đi uống rượu với bạn đến tận 11 giờ đêm mới về, mò vào phòng thấy vợ đã nằm ngủ. Sẵn có tí men trong người Định lao vào vợ thì bất ngờ bị Hoa chặn lại:

- Anh bình tĩnh em sẽ tự cởi. Nhưng em cũng nói trước anh động vào đâu cũng được nhưng trừ chỗ này ra nghe chưa.

Tóc muối tiêu vẫn chưa chịu lấy vợ, mẹ tôi sốt ruột nhờ người mai mối, nào ngờ lấy phải cô gái làng chơi về vườn, đêm tân hôn em vừa cởi áo ra đã cấm tiệt tôi 1 chuyện khó hiểu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ vợ đã từng làm gái rồi thì chẳng còn chỗ nào là “vùng cấm” nữa nên mặc kệ lời vợ nói cứ thế Định lao vào để rồi 2 phút sau thì bị cô ấy đá thẳng xuổng giường, chân đập vào cạnh bàn sưng lên đau điếng. 

Đêm đó Định phải vào viện vì cú đẩy của vợ khiến anh bị rạn cả xương chân.

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