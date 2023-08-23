Vợ cự tuyệt không cho chồng động vào người, đến khi uống đủ 3 viên thuốc lạ mới chịu gần gũi, ngày tôi phát giác sự thật thì lặng người, đứng không vững

Hùng và vợ kết hôn được nửa năm sau 1 năm tìm hiểu. Vợ chồng Hùng còn trẻ nên chưa muốn có con ngay. Cũng định mua xong nhà rồi mới tính đến chuyện con cái. Hùng là người đàn ông khá ấm áp, lúc nào anh cũng quan tâm đến cử chỉ cũng như tâm trạng của vợ.

Vợ anh cũng là một cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn, Hùng đã mất khá nhiều thời gian mới chinh phục được vợ. Cả hai vô cùng hòa hợp kể cả là chuyện cuộc sống lẫn chuyện chăn gối.

Khoảng 1 tháng gần đây, tối nào Hùng cũng thấy vợ uống 3 viên thuốc bổ trước khi đi ngủ. Lạ là sau đó vợ chồng anh nếu có ân ái thì vợ cũng khá nhiệt tình đáp lại, cảm giác cũng hưng phấn hơn hẳn. Nghĩ chỉ là thuốc bổ thông thường vì công việc của vợ mệt mỏi nên anh cũng chẳng hỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó đi làm về mệt, dự án công ty chưa xong. Sẵn mấy vỉ thuốc bổ của vợ trên bàn Hùng lấy uống luôn. Vừa nuốt thuốc khỏi miệng thì vợ anh hét lên. "Ôi anh đừng uống thuốc đó". Nhưng thuốc đã kịp trôi xuống dưới và Hùng lo lắng hỏi vợ "anh thấy em uống suốt mà tưởng thuốc bổ".

Lúc này vợ anh mới phân trần: "Bác sĩ nói em có dấu hiệu mãn kinh sớm mà em sợ như vậy chúng mình sẽ có vấn đề. Cái này em nhờ bạn mua mãi mới được đấy".

Ảnh minh họa: Internet

Hùng nghe xong có phần hơi đau nhói trong tim. Nghĩ thương vợ nên Hùng chỉ biết ôm vào lòng. Kể từ hôm đó, Hùng cũng tìm hiểu thêm nhiều món ăn cũng như bài thuốc giúp vợ. Để vợ phải chịu đựng những điều đó thật tình Hùng không đành lòng.

Sau 1 đêm hâm nóng cùng tình cũ trong khách sạn, vừa đến quầy thanh toán, tôi chết lặng vì giọng nói quen thuộc, vạch trần tội lỗi trắc nết của bản thân Tôi gặp lại người yêu cũ trong lúc đang cãi nhau với chồng. Bao cảm xúc xưa cũ, những yêu thương từng tồn tại ùa về trong tâm trí khiến tôi không làm chủ được bản thân mình, ngã vào vòng tay người yêu cũ.

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