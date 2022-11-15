Tỉnh dậy trong cơn lâng lâng của cảm giác hạnh phúc tối qua, tôi như hóa đá khi người nằm cạnh không phải người yêu

Tâm sự 15/11/2022 23:41

Trong cơn say, tôi không làm chủ được mình mà sang nhà bạn gái, sáng ra tôi mới biết mình đã bị lừa.

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện đó, nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Là thằng đàn ông, tôi không thể rũ bỏ trách nhiệm, nhưng lại càng không thể nhận trách nhiệm vì tôi đâu có yêu cô ta. Người tôi yêu là Bích.

Cách đây vài ngày, do gặp chuyện buồn trong công việc, nên tôi đã có một bữa nhậu say quên trời đất với đám bạn thân. Mọi lần nếu đi nhậu, tôi đều đưa bạn gái đi cùng, nhưng hôm ấy cô ấy đi công tác, nên tôi chỉ đi 1 mình. Không ngờ đến lúc uống say, tôi đã phi xe đến nhà trọ của bạn gái, bấm chuông inh ỏi, làm loạn lúc nửa đêm.

Tôi không nhớ chính xác mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào. Tôi chỉ nhớ rằng mình được đưa vào nhà. Vì quá say, nên tôi lăn ra ngủ, nhưng lúc ấy, tôi thấy có người vén chăn vào nằm cạnh ôm tôi ngủ. Đang có sẵn men say, tôi ôm chặt bóng hình mềm mại ấy vào lòng. Chuyện gì đến rồi cũng đến. 

Sáng hôm sau, khi đang mơ màng, tôi còn tưởng bạn gái đi công tác về sớm, đưa tay nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng, thì bất giác phát hiện người đang khỏa thân nằm cạnh mình là bạn cùng phòng của người yêu, chứ không phải cô ấy.

Tôi hoảng hốt, ú ớ, không nói lên câu, còn cô bạn kia lại bình thản nói rằng, cô ấy yêu tôi từ lâu, nhưng vì tôi yêu Bích, nên cô ấy đành đứng sang một bên.

Tỉnh dậy trong cơn lâng lâng của cảm giác hạnh phúc tối qua, tôi như hóa đá khi người nằm cạnh không phải người yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Anh không thể phủi áo ra đi như chưa có chuyện gì giữa chúng ta đúng không. Em cũng sẽ không bắt anh phải chia tay Bích, chỉ cần anh mãi ở bên em thế này là đủ", những gì cô ta nói ám ảnh tôi mấy ngày nay.

Tôi biết mình say, nhưng cô ấy rất tỉnh, rõ ràng là cố ý cho tôi vào bẫy. Tôi sợ rằng, nếu Huyền biết được chuyện này, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng bản thân tôi cũng không biết phải làm sao. 

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Hôm đó, nếu không về sớm hơn thường ngày có lẽ tôi sẽ bao giờ biết được người "đầu ắp tay gối" với mình mỗi đêm lại làm chuyện dơ bẩn trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng.

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