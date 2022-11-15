Tôi đã bị vẻ ngoài hiền lành của vợ qua mặt suốt 7 năm qua khi tận mắt chứng kiến người đàn ông lạ bước ra từ cửa phòng tắm nhà mình

Tâm sự 15/11/2022 16:55

Hôm đó, nếu không về sớm hơn thường ngày có lẽ tôi sẽ bao giờ biết được người "đầu ắp tay gối" với mình mỗi đêm lại làm chuyện dơ bẩn trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng.

Một trong những cái đau không thể diễn tả thành lời đó chính là bắt gặp tại trận vợ mình đang ngoại tình với người đàn ông khác.

Khoảnh khắc đó mọi thứ dường như muốn sụp đổ, niềm tin vụn vỡ, có người không bình tĩnh được lao vào đánh đối phương và cũng có người bị tổn thương tới mức không biết phải làm gì lúc này nữa. Dưới đây là tâm sự của một người đàn ông khi rơi vào hoàn cảnh như vậy.

"Vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã được 7 năm. Người ta nói 7 năm tình nghĩa vợ chồng sẽ nhạt đi nhiều.

Thế nhưng tôi không nghĩ vậy, trong mắt tôi vợ là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Sau ngần ấy năm chung sống, mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp.

Tôi làm công nhân bình thường, còn vợ là nhân viên trong một trung tâm thương mại, tuy không giàu nhưng chúng tôi không phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền.

Tôi luôn nghĩ vợ chồng mình sẽ sống hạnh phúc như thế này nhưng không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng. Hôm đó, tôi đi làm ca đêm về.

Bình thường tôi sẽ tự lái xe máy về, mất khoảng 1 tiếng nhưng nay tôi đi nhờ ô tô của đồng nghiệp nên chỉ 30 phút là đã về tới nhà.

Tôi đã bị vẻ ngoài hiền lành của vợ qua mặt suốt 7 năm qua khi tận mắt chứng kiến người đàn ông lạ bước ra từ cửa phòng tắm nhà mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa đặt chân vào nhà tôi đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Tôi không nói gì cả, tháo giày định đi vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, một người đàn ông lạ mặt từ phòng tắm bước ra, anh ta hoảng hốt khi nhìn thấy tôi.

Tôi cũng choáng váng, đi thẳng vào nhà tắm thì thấy vợ tôi đang tắm bên trong. Vợ nhìn tôi sợ tới mức làm rơi chiếc khăn tắm trên người. Tôi chết lặng, ngã quỵ xuống đất.

Vợ tôi vội vàng lau người, bước ngang qua người tôi định đi lấy đồ thay. Tôi vội chặn vợ lại, nói cô ấy đã lừa dối nên không được phép bước ngang qua người tôi như vậy, như thế rất dơ bẩn.

Tôi không ngờ vợ lại đối xử với tôi như thế. Hóa ra tất cả sự dịu dàng, tốt bụng của cô ấy trước đây đều là giả vờ.

Trên thực tế, cô ấy là một người phụ nữ hư đốn, nghĩ tới cảnh cô ấy và người đàn ông kia 'yêu nhau' trên chiếc giường của chúng tôi, tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Tôi không thể chịu đựng được cảnh tượng này, vội vàng lấy xe phóng đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho vợ mình, tại sao cô ấy lại nhẫn tâm làm điều này với tôi cơ chứ".

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình chuyện vợ chông ngoại tình hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 52 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau