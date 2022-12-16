Tình cờ gặp lại vợ cũ đang mua xế hộp xịn cho chồng mới, máu ghen nổi lên khi biết danh tính thực sự về chồng mới cô ta

Tâm sự 16/12/2022 19:16

Tôi biết bản thân không có quyền ghen tuông nhưng nhìn họ hạnh phúc bên nhau khiến tôi không cam tâm...

P và U yêu nhau từ hồi đại học. Hai đứa đều ở quê lên thành phố học tập và lập nghiệp. Vì hoàn cảnh tương tự nhau, chúng P nhanh chóng có thiện cảm với đối phương.

Tình cờ gặp lại vợ cũ đang mua xế hộp xịn cho chồng mới, máu ghen nổi lên khi biết danh tính thực sự về chồng mới cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Ra trường không lâu thì 2 đứa kết hôn. Khi đó trong tay chúng P không có nhiều vốn liếng, chỉ có hơn 100 triệu tiền mừng và vàng cưới. P và U tự nhủ, cùng nhau làm ăn để cuộc sống khấm khá hơn và con chúng P cũng không phải vất vả như bố mẹ chúng!

Sau 2 năm lấy nhau, chúng P bắt đầu có của ăn của để. Thấy U vất vả chăm con, P đề nghị cô ấy nghỉ việc ở nhà. Kiếm tiền là trách nhiệm của đàn ông, phụ nữ thì nên lui về làm nội trợ.

Tuy nhiên, từ ngày U ở nhà, chúng P bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cô ấy chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Mỗi tháng P đều đưa vợ 5 triệu để lo ăn uống, chi tiêu và chăm sóc con. Nhưng chưa hết tháng cô ấy lại hỏi P tiền, cái gì cũng ngửa tay xin P.

Trong mắt vợ chỉ có tiền, nhưng U lại không thông cảm cho P. Một tuần P có đi nhậu 3-4 tối với anh em đồng nghiệp. Thế mà cô ấy cằn nhằn, mặt nặng mày nhẹ. U bảo P không quan tâm gia đình, vô tâm với cô ấy và con. Vậy tiền vợ P tiêu không phải là do P vất vả kiếm về hay sao? Chúng P thường xuyên cãi vã, thậm chí là đánh nhau...

Cho đến 1 ngày kia, O xuất hiện. Cô ấy là cấp dưới của P. Ở bên O, P thấy thoải mái. Em khác xa cô vợ của P. O không bao giờ lớn tiếng hay cằn nhằn P việc gì. Ngược lại còn biết nói những lời êm tai, dễ nghe. P yêu O từ lúc nào chẳng hay.

Thế rồi U cũng phát hiện ra P có nhân tình. Cô ấy đến công ty P làm ầm ĩ lên, khiến P phải xấu hổ. Quá bức xúc về người vợ không hiểu chuyện, P thẳng thừng tuyên bố ly hôn. Nhi ôm con về bố mẹ đẻ và từ ấy P gần như mất liên lạc với vợ cũ. Mấy lần hỏi bạn bè của U về cuộc sống của cô ấy, P chỉ biết em bán hàng online để kiếm sống. Nghĩ rằng đời U cũng chẳng khá lên được khi không có P, nên P cũng chẳng bận tâm nhiều nữa. P chìm đắm trong cuộc tình mới của mình.

Bẵng đi 6 năm, hôm kia P tình cờ gặp U ở 1 showroom ô tô sang trọng. Cô ấy dạo này khác quá, trông xinh đẹp, mĩ miều hơn xưa. Em đi cùng con gái P và 1 người đàn ông lạ đến đây để mua ô tô. Nhìn thấy P, U mỉm cười chào lịch sự. Còn con gái chẳng nhận ra P nữa. Nó vui vẻ nô đùa với gã đàn ông kia và quanh chiếc ô tô đắt tiền.

P nhìn người đàn ông kia, trông anh ta cũng có vẻ khá giả, lịch sự. Chà! Không ngờ đã 1 đời chồng rồi mà vợ P vẫn chăn dắt được một người đàn ông ngon trai đến như vậy. Chắc chắn, anh ta bị vợ cũ của P nịnh nọt rồi đào mỏ rồi... P giả vờ đi quanh những chiếc ô tô để xem xét, nhưng thực chất là để hóng chuyện từ U.

- Anh dẫn chị đến đây mua ô tô ạ? Anh chọn đúng showroom rồi đó, chỗ em là uy tín nhất luôn - 1 nhân viên tư vấn niềm nở nói với chồng Nhi.

Không không, là vợ anh dẫn anh đi mua đấy. Cô ấy tặng quà sinh nhật cho anh - Gã đàn ông kia cười tít mắt.

Cái gì cơ? Vợ cũ của P có tiền mua ô tô? Con xe đó giá cũng hơn 2 tỉ bạc chứ có ít đâu. Mấy năm qua em làm gì mà giàu dữ vậy?

P nhanh chóng trở về nhà, lục tung những người có quen biết P và U lên để dò hỏi. Thì ra giờ đây U đã là bà chủ của 1 chuỗi cửa hàng thời trang ở Hà Nội. Em đã kết hôn và gã đàn ông kia chính là chồng mới của U. Anh ta cũng là 1 doanh nhân. Đặc biệt hắn là "trai tân". Vợ cũ của P là mối tình đầu của hắn!

Tình cờ gặp lại vợ cũ đang mua xế hộp xịn cho chồng mới, máu ghen nổi lên khi biết danh tính thực sự về chồng mới cô ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Tự nhiên từ hôm gặp U, P thấy lòng bắt đầu xao xuyến và nhớ em. P còn cảm thấy phát ghen khi biết em mua ô tô cho chồng mới. Quay sang nhìn O, giờ đây P lại cảm thấy chán ghét. Em không khác gì Nhi khi xưa, chỉ biết cằn nhằn và ngửa tay xin tiền chồng. Giá mà ngày xưa P không bồng bột quyết tâm ly hôn U thì bây giờ đã khác nhỉ? Có thể người được mua ô tô kia là P, chứ không phải chồng mới của U. Làm sao để quay về những tháng ngày trước kia bây giờ?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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