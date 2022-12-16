P và U yêu nhau từ hồi đại học. Hai đứa đều ở quê lên thành phố học tập và lập nghiệp. Vì hoàn cảnh tương tự nhau, chúng P nhanh chóng có thiện cảm với đối phương.

Sau 2 năm lấy nhau, chúng P bắt đầu có của ăn của để. Thấy U vất vả chăm con, P đề nghị cô ấy nghỉ việc ở nhà. Kiếm tiền là trách nhiệm của đàn ông, phụ nữ thì nên lui về làm nội trợ.

Ra trường không lâu thì 2 đứa kết hôn. Khi đó trong tay chúng P không có nhiều vốn liếng, chỉ có hơn 100 triệu tiền mừng và vàng cưới. P và U tự nhủ, cùng nhau làm ăn để cuộc sống khấm khá hơn và con chúng P cũng không phải vất vả như bố mẹ chúng!

Tuy nhiên, từ ngày U ở nhà, chúng P bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cô ấy chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Mỗi tháng P đều đưa vợ 5 triệu để lo ăn uống, chi tiêu và chăm sóc con. Nhưng chưa hết tháng cô ấy lại hỏi P tiền, cái gì cũng ngửa tay xin P.

Trong mắt vợ chỉ có tiền, nhưng U lại không thông cảm cho P. Một tuần P có đi nhậu 3-4 tối với anh em đồng nghiệp. Thế mà cô ấy cằn nhằn, mặt nặng mày nhẹ. U bảo P không quan tâm gia đình, vô tâm với cô ấy và con. Vậy tiền vợ P tiêu không phải là do P vất vả kiếm về hay sao? Chúng P thường xuyên cãi vã, thậm chí là đánh nhau...

Cho đến 1 ngày kia, O xuất hiện. Cô ấy là cấp dưới của P. Ở bên O, P thấy thoải mái. Em khác xa cô vợ của P. O không bao giờ lớn tiếng hay cằn nhằn P việc gì. Ngược lại còn biết nói những lời êm tai, dễ nghe. P yêu O từ lúc nào chẳng hay.

Thế rồi U cũng phát hiện ra P có nhân tình. Cô ấy đến công ty P làm ầm ĩ lên, khiến P phải xấu hổ. Quá bức xúc về người vợ không hiểu chuyện, P thẳng thừng tuyên bố ly hôn. Nhi ôm con về bố mẹ đẻ và từ ấy P gần như mất liên lạc với vợ cũ. Mấy lần hỏi bạn bè của U về cuộc sống của cô ấy, P chỉ biết em bán hàng online để kiếm sống. Nghĩ rằng đời U cũng chẳng khá lên được khi không có P, nên P cũng chẳng bận tâm nhiều nữa. P chìm đắm trong cuộc tình mới của mình.

Bẵng đi 6 năm, hôm kia P tình cờ gặp U ở 1 showroom ô tô sang trọng. Cô ấy dạo này khác quá, trông xinh đẹp, mĩ miều hơn xưa. Em đi cùng con gái P và 1 người đàn ông lạ đến đây để mua ô tô. Nhìn thấy P, U mỉm cười chào lịch sự. Còn con gái chẳng nhận ra P nữa. Nó vui vẻ nô đùa với gã đàn ông kia và quanh chiếc ô tô đắt tiền.

P nhìn người đàn ông kia, trông anh ta cũng có vẻ khá giả, lịch sự. Chà! Không ngờ đã 1 đời chồng rồi mà vợ P vẫn chăn dắt được một người đàn ông ngon trai đến như vậy. Chắc chắn, anh ta bị vợ cũ của P nịnh nọt rồi đào mỏ rồi... P giả vờ đi quanh những chiếc ô tô để xem xét, nhưng thực chất là để hóng chuyện từ U.

- Anh dẫn chị đến đây mua ô tô ạ? Anh chọn đúng showroom rồi đó, chỗ em là uy tín nhất luôn - 1 nhân viên tư vấn niềm nở nói với chồng Nhi.

- Không không, là vợ anh dẫn anh đi mua đấy. Cô ấy tặng quà sinh nhật cho anh - Gã đàn ông kia cười tít mắt.

Cái gì cơ? Vợ cũ của P có tiền mua ô tô? Con xe đó giá cũng hơn 2 tỉ bạc chứ có ít đâu. Mấy năm qua em làm gì mà giàu dữ vậy?

P nhanh chóng trở về nhà, lục tung những người có quen biết P và U lên để dò hỏi. Thì ra giờ đây U đã là bà chủ của 1 chuỗi cửa hàng thời trang ở Hà Nội. Em đã kết hôn và gã đàn ông kia chính là chồng mới của U. Anh ta cũng là 1 doanh nhân. Đặc biệt hắn là "trai tân". Vợ cũ của P là mối tình đầu của hắn!

Ảnh minh họa

Tự nhiên từ hôm gặp U, P thấy lòng bắt đầu xao xuyến và nhớ em. P còn cảm thấy phát ghen khi biết em mua ô tô cho chồng mới. Quay sang nhìn O, giờ đây P lại cảm thấy chán ghét. Em không khác gì Nhi khi xưa, chỉ biết cằn nhằn và ngửa tay xin tiền chồng. Giá mà ngày xưa P không bồng bột quyết tâm ly hôn U thì bây giờ đã khác nhỉ? Có thể người được mua ô tô kia là P, chứ không phải chồng mới của U. Làm sao để quay về những tháng ngày trước kia bây giờ?