Thấy vợ mới cưới nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của mình, chồng lén đứng ngoài cửa rồi 'hóa đá' trước tiếng động lạ bên trong

Tâm sự 24/03/2026 21:23

Tôi 35 tuổi, từng ly hôn và có một con gái riêng. Vợ cũ phản bội khiến tôi oán hận. Tôi không cho vợ gặp hay liên lạc với con như đòn trả thù khiến cô ấy cả đời này cũng phải hối hận. Sau khi ly hôn, vợ cũ ra nước ngoài. Nửa năm sau, tôi nhanh chóng kết hôn với Vy.

Vy là gái tân, hiền lành và nhân hậu, là giáo viên mầm non. Tôi quen biết cô ấy trong một lần cùng bạn bè đi làm từ thiện trong chùa. Vy ưa nhìn, thường xuyên đến chùa phụ giúp. Ngày đó nhìn thấy cô ấy chơi đùa với bọn trẻ trong chùa, tôi liền nghĩ đây có thể là người mẹ tốt cho con gái của mình. Tôi ích kỷ nghĩ cho con đầu tiên, nhưng tôi cũng có tình cảm chân thành với Vy.

 

Biết Vy chưa từng kết hôn lại lấy đàn ông từng ly hôn như tôi sẽ chịu thiệt thòi trong mắt người khác, nên tôi hết lòng chăm lo cho cô ấy và gia đình vợ. Tôi đưa vợ tiền để gửi về nhà, giúp bố mẹ cô ấy sửa chữa nhà. Bố mẹ cô ấy ban đầu không thích tôi, nhưng thấy sự kiên trì và thật lòng của tôi thì dần trở nên quý mền tôi. Từ ngày về sống cùng nhau, Vy yêu thương và chăm sóc cho con riêng của chồng như con ruột của mình.

Thông thường tôi và vợ sẽ ngủ một phòng, con gái 6 tuổi của tôi sẽ ngủ riêng. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi nói muốn ngủ cùng con, con bé cũng nói muốn được ngủ với mẹ vài hôm. Tôi nghe thế thì thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Dù sao cả hai gần gũi với nhau hơn thì tình cảm càng gắn bó.

 

Hôm đó, vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.

Con gái tôi đang cầm điện thoại của vợ để gọi video call. Tôi nghe giọng của người bên kia thì biết ngay đó là vợ cũ của mình. Tôi thật sự tức giận, tôi không muốn cô ta liên lạc với con gái mình, cô ta không xứng đáng làm mẹ của con tôi. Tôi đi tới giật điện thoại trên tay con, định lôi vợ vào phòng nói chuyện thì nghe tiếng con gái khóc nấc lên:

“Bố ơi bố đừng la mẹ Vy, là do con khóc đòi mẹ Vy gọi cho mẹ Phượng (tên vợ cũ của tôi). Bố đừng la mẹ Vy, con xin lỗi bố”.

Tôi thấy con khóc thì lòng mềm đi, vội dỗ con nín. Tôi hứa với con sẽ không la vợ thì con bé mới nín khóc rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Khi về phòng, vợ tôi xin lỗi tôi rồi nói:

“Em biết anh giận vợ cũ nhưng con gái anh đâu có lỗi gì. Mình được nhìn mặt ba mẹ mà lại bắt con gái mình không được nhìn thấy mẹ thì sao mà được hả anh? Em biết anh giận em nhiều chuyện, nhưng mà em cũng chỉ vì thấy thương con bé thôi. Trẻ con thì đâu có tội tình gì đâu anh”.

Tôi không trả lời vợ, cũng không tức giận với cô ấy nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn cái gai khó nhổ vì bị vợ cũ phản bội. Tôi cũng biết mình không đúng khi bắt con không được gặp mẹ, chắc tôi cần thêm thời gian. Qua chuyện này, tôi càng yêu thương người vợ hiện tại của mình hơn. Cô ấy tin tưởng tôi nên mới không ghen tuông với vợ cũ, lại còn vì con gái của tôi mà lén liên lạc với vợ cũ. Tôi thật sự rất nể trọng và biết ơn cô ấy.

Lần đầu giặt đồ giúp vợ sau 5 năm cưới, tôi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín dưới đáy chậu đồ

Vì sợ vợ có tiền ra ngoài tìm đàn ông, mỗi tháng tôi chỉ gửi cho cô ấy 8 triệu chi tiêu. Nếu vợ cần thêm thì phải nói tôi biết dùng tiền để làm gì, nếu hợp lý thì tôi sẽ gửi thêm cho cô ấy. Nắm chi tiêu như thế, tôi sẽ biết chắc vợ làm gì, cô ấy không thể lừa dối tôi được.

Hí hửng đưa bạn gái về nhà, tôi "hóa đá" khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Thấy thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh để rồi "ngã ngửa" khi bố cô dâu vỗ yên xe: "Trong này có 2 tỷ đấy!"

Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi "hóa đá" nhìn chiếc áo ướt sũng và hình ảnh đằng sau lớp vải

Đi khám thai vô tình gặp đúng người yêu cũ, tôi lo "sốt vó" sợ lộ bí mật, ai dè câu nói của anh làm chồng tôi sướng rơn

3 năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say tôi chủ động "động phòng" để rồi nhận cái kết đắng ngắt

Ngỡ lấy được chồng hiền lành, hoàn hảo, tôi "hóa đá" khi vô tình thấy bộ mặt thật của anh ta

Lần đầu về quê ngoại sau đám cưới, nằm nhờ phòng mẹ vợ tôi "hóa đá" khi thấy thứ lộm cộm dưới chiếu

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy kiểm tra rồi "hóa đá" trước sự thật

Chồng vẫn miệt mài rửa chân cho vợ, nhưng tờ kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ khuyên tôi nên ly hôn sau đám cưới 2 tháng

Vợ không đánh ghen ồn ào, nhưng chiêu "trả thù ngọt ngào" khiến tôi tởn tới già, cứ thấy nhân tình là buồn nôn

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

Chồng vẫn miệt mài rửa chân cho vợ, nhưng tờ kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ khuyên tôi nên ly hôn sau đám cưới 2 tháng

Vợ không đánh ghen ồn ào, nhưng chiêu "trả thù ngọt ngào" khiến tôi tởn tới già, cứ thấy nhân tình là buồn nôn

Lần đầu giặt đồ giúp vợ sau 5 năm cưới, tôi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín dưới đáy chậu đồ

Sau 3 năm ly hôn, tôi "hóa đá" khi thấy vợ cũ vẫn nâng niu tấm ảnh cưới, sự thật phía sau khiến tôi bất ngờ

Quen bạn trai qua app, tôi "hóa đá" khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet 5 sao và sự thật vạch trần bộ mặt thật

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném thẳng chiếc ba lô cũ vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "hóa đá" trước thứ bên trong

