Lần đầu về quê ngoại sau đám cưới, nằm nhờ phòng mẹ vợ tôi 'hóa đá' khi thấy thứ lộm cộm dưới chiếu

Tâm sự 24/03/2026 21:39

Tôi bất ngờ quá, tỉnh luôn cả rượu. Tôi lao ra khỏi phòng tìm vợ, tôi kéo cô ấy ra chỗ riêng tư hỏi cho bằng được. Vợ tôi thấy những tấm hình đó thì cúi đầu rồi bắt đầu khóc không ngừng.

Tôi và vợ tổ chức đám cưới 6 tháng rồi mới về quê vợ ở lần đầu tiên. Vợ chồng tôi ở thành phố làm ăn, chỉ đến dịp này là giỗ của ông ngoại của vợ, thì chúng tôi mới thu xếp về quê.

Ăn cỗ ở quê thì thường phải uống chút rượu với họ hàng bên vợ. Đến khi mọi người ra về thì tôi cũng thấy mệt mệt buồn ngủ. Tôi tìm một nơi để làm một giấc. Tôi mon men đi tìm chỗ để ngã lưng, thấy phòng nào gần nhất thì bước vào. Phòng đó là phòng của mẹ vợ tôi. Hiện tại, chỉ còn mẹ vợ tôi ở với con trai cả trong căn nhà này.

Tôi biết là không nên ngủ lại trong phòng của mẹ vợ, nhưng tôi chỉ định ngã lưng một lát rồi ra ngay. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống chiếu thì tôi thấy có thứ gì đó lộm cộm bên dưới. Tôi dù đã hơi say nhưng vẫn lòm còm ngồi dậy, lật chiếu lên xem. Tôi chết sững khi thấy một xấp ảnh cưới. Vợ tôi là cô dâu trong những tấm ảnh này, cùng với chú rể là một người tôi không quen biết.

Tôi bất ngờ quá, tỉnh luôn cả rượu. Tôi lao ra khỏi phòng tìm vợ, tôi kéo cô ấy ra chỗ riêng tư hỏi cho bằng được. Vợ tôi thấy những tấm hình đó thì cúi đầu rồi bắt đầu khóc không ngừng. Khi biết câu chuyện đằng sau những tấm hình cưới đó, tôi bàng hoàng ngẩn người.

Lần đầu về quê ngoại sau đám cưới, nằm nhờ phòng mẹ vợ tôi 'hóa đá' khi thấy thứ lộm cộm dưới chiếu - Ảnh 1
Vợ tôi và người đàn ông lạ mặt kia từng yêu nhau 3 năm nhưng có cái kết đau lòng. Sau khi họ chụp hình cưới thì anh ta đột ngột qua đời. Không thể tổ chức đám cưới, ảnh cưới thì vẫn còn, mọi chuyện chỉ còn lại nỗi đau trong lòng vợ tôi.

Mẹ vợ thấy những tấm hình đó quá mức xót xa nên đã lén giấu dưới chiếu, không để vợ tôi nhìn thấy nữa. Bà không thể vứt đi, dù sao đó cũng là một kỷ niệm đáng tiếc. Mẹ vợ tôi cứ đinh ninh sẽ không ai vào phòng mình mà lục tìm được những tấm hình đó.

Chẳng ngờ, vì một lúc chếnh choáng say mà tôi lại biết hết chuyện của vợ và người yêu cũ như thế. Tôi quá bất ngờ nhưng vẫn thấy thương vợ lắm, cô ấy tổn thương nhiều như thế. Nhưng tôi vẫn đắn đo không biết có nên khuyên mẹ vợ hủy những tấm hình đó đi không? Như liệu có quá đáng không?

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy kiểm tra rồi "hóa đá" trước sự thật

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy kiểm tra rồi "hóa đá" trước sự thật

Em dắt hai con sang nhà ngoại chơi, em phải nói chuyện ra ngô ra khoai với chồng. Đến khi chồng vừa về tới cửa nhà, em cầm chai dung dịch kia, lao nhanh ra tra hỏi chồng.....

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hí hửng đưa bạn gái về nhà, tôi "hóa đá" khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Hí hửng đưa bạn gái về nhà, tôi "hóa đá" khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Tâm sự 6 phút trước
Thấy thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh để rồi "ngã ngửa" khi bố cô dâu vỗ yên xe: "Trong này có 2 tỷ đấy!"

Thấy thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh để rồi "ngã ngửa" khi bố cô dâu vỗ yên xe: "Trong này có 2 tỷ đấy!"

Tâm sự Eva 10 phút trước
Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi "hóa đá" nhìn chiếc áo ướt sũng và hình ảnh đằng sau lớp vải

Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi "hóa đá" nhìn chiếc áo ướt sũng và hình ảnh đằng sau lớp vải

Tâm sự Eva 24 phút trước
Đi khám thai vô tình gặp đúng người yêu cũ, tôi lo "sốt vó" sợ lộ bí mật, ai dè câu nói của anh làm chồng tôi sướng rơn

Đi khám thai vô tình gặp đúng người yêu cũ, tôi lo "sốt vó" sợ lộ bí mật, ai dè câu nói của anh làm chồng tôi sướng rơn

Tâm sự 25 phút trước
3 năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say tôi chủ động "động phòng" để rồi nhận cái kết đắng ngắt

3 năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say tôi chủ động "động phòng" để rồi nhận cái kết đắng ngắt

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Ngỡ lấy được chồng hiền lành, hoàn hảo, tôi "hóa đá" khi vô tình thấy bộ mặt thật của anh ta

Ngỡ lấy được chồng hiền lành, hoàn hảo, tôi "hóa đá" khi vô tình thấy bộ mặt thật của anh ta

Ngoại tình 41 phút trước
Lần đầu về quê ngoại sau đám cưới, nằm nhờ phòng mẹ vợ tôi "hóa đá" khi thấy thứ lộm cộm dưới chiếu

Lần đầu về quê ngoại sau đám cưới, nằm nhờ phòng mẹ vợ tôi "hóa đá" khi thấy thứ lộm cộm dưới chiếu

Tâm sự 44 phút trước
Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy kiểm tra rồi "hóa đá" trước sự thật

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy kiểm tra rồi "hóa đá" trước sự thật

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Chồng vẫn miệt mài rửa chân cho vợ, nhưng tờ kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ khuyên tôi nên ly hôn sau đám cưới 2 tháng

Chồng vẫn miệt mài rửa chân cho vợ, nhưng tờ kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ khuyên tôi nên ly hôn sau đám cưới 2 tháng

Tâm sự 54 phút trước
Vợ không đánh ghen ồn ào, nhưng chiêu "trả thù ngọt ngào" khiến tôi tởn tới già, cứ thấy nhân tình là buồn nôn

Vợ không đánh ghen ồn ào, nhưng chiêu "trả thù ngọt ngào" khiến tôi tởn tới già, cứ thấy nhân tình là buồn nôn

Tâm sự 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng vẫn miệt mài rửa chân cho vợ, nhưng tờ kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ khuyên tôi nên ly hôn sau đám cưới 2 tháng

Chồng vẫn miệt mài rửa chân cho vợ, nhưng tờ kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ khuyên tôi nên ly hôn sau đám cưới 2 tháng

Vợ không đánh ghen ồn ào, nhưng chiêu "trả thù ngọt ngào" khiến tôi tởn tới già, cứ thấy nhân tình là buồn nôn

Vợ không đánh ghen ồn ào, nhưng chiêu "trả thù ngọt ngào" khiến tôi tởn tới già, cứ thấy nhân tình là buồn nôn

Thấy vợ mới cưới nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của mình, chồng lén đứng ngoài cửa rồi "hóa đá" trước tiếng động lạ bên trong

Thấy vợ mới cưới nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của mình, chồng lén đứng ngoài cửa rồi "hóa đá" trước tiếng động lạ bên trong

Lần đầu giặt đồ giúp vợ sau 5 năm cưới, tôi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín dưới đáy chậu đồ

Lần đầu giặt đồ giúp vợ sau 5 năm cưới, tôi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín dưới đáy chậu đồ

Sau 3 năm ly hôn, tôi "hóa đá" khi thấy vợ cũ vẫn nâng niu tấm ảnh cưới, sự thật phía sau khiến tôi bất ngờ

Sau 3 năm ly hôn, tôi "hóa đá" khi thấy vợ cũ vẫn nâng niu tấm ảnh cưới, sự thật phía sau khiến tôi bất ngờ

Quen bạn trai qua app, tôi "hóa đá" khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet 5 sao và sự thật vạch trần bộ mặt thật

Quen bạn trai qua app, tôi "hóa đá" khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet 5 sao và sự thật vạch trần bộ mặt thật