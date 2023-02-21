Thấy vợ lén lút vào nhà nghỉ, chồng âm thầm theo dõi thì sững sờ khi nhìn thấy vợ làm việc này với một người đàn ông

Cuộc hôn nhân của Hoàng và Yến trôi đi êm đềm một năm thì có biến động. Dạo gần đây Hoàng thấy Yến rất lạ. Cứ lén la lén lút rất đáng nghi. Nửa đêm còn ra ngoài nghe điện thoại rồi khóc một mình.

Trước khi lấy Hoàng, Yến đã có một tình yêu vô cùng sâu đậm với Hùng. Hoàng biết rõ điều đó nhưng vẫn một lòng dành tình cảm của mình cho Yến. Tình yêu đơn phương của Hoàng, dĩ nhiên Yến biết, Yến trân trọng nó nhưng không thể đón nhận nó. Yến tin rằng, chỉ cần Yến kết hôn với Hùng thì Hoàng cũng sẽ sớm bỏ cuộc mà thôi. Nhưng ngờ đâu, đùng một cái Hùng đòi chia tay. Hùng nói Hùng đã khiến cho một cô gái có bầu vì Yến nhất định không chịu vượt rào trước hôn nhân. Vậy nên Hùng sẽ phải chia tay với Yến để cưới cô gái ấy. Mọi chuyện nghe như sét đ.ánh ngang tai. Cô gái ấy cũng đứng bên cạnh Hùng, hai người tỏ ra khá tình tứ. Trái tim Yến như rụng khỏi lồng ngực. Không còn gì để nói với Hùng nữa bởi tất cả câu chữ đều đã vụn vỡ hết cả rồi.

Từ sau hôm đó, Yến như biến thành một con người khác. Trầm lặng, ít nói, không cười, lao vào công việc như điên dại và không còn gặp lại Hùng sau ngày hôm ấy nữa. Đúng lúc tưởng chừng như gục ngã thì Hoàng lại chính là người đưa Yến ra khỏi vực sâu tăm tối kia. Con tim tổn thương dần được chữa lành bởi tình yêu chân thành của Hoàng. 1 năm sau ngày chia tay Hùng, Yến lên xe hoa về làm vợ Hoàng. Tận mắt chứng kiến thấy sự trinh trắng của Yến, Hoàng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ hai người yêu nhau sâu đậm vậy mà vẫn giữ gìn được cho nhau. Yến đúng là người vợ đoan trang mà Hoàng thầm mong đợi. Ôm chặt lấy Yến và thề sẽ không bao giờ làm Yến phải buồn. Ảnh minh họa: Internet Cuộc hôn nhân của Hoàng và Yến trôi đi êm đềm một năm thì có biến động. Dạo gần đây Hoàng thấy Yến rất lạ. Cứ lén la lén lút rất đáng nghi. Nửa đêm còn ra ngoài nghe điện thoại rồi khóc một mình. Mà chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng giảm nhiệt hẳn. Trong đầu Hoàng lúc này chỉ lóe lên một ý nghĩ duy nhất: “Yến có bồ”.

Ý nghĩ ấy cứ hàng ngày giày vò Hoàng buộc Hoàng phải l.àm c.huyện ấ.y để giải tỏa tâm trạng cho mình. Hoàng xin nghỉ làm vì việc nhà đột xuất nhưng không nói với Yến. Bởi Hoàng muốn theo dõi Yến. Theo sát Yến từ nhà đến cơ quan, không thấy có bất cứ biểu hiện lạ gì. Hoàng cố bám trụ ở cổng cơ quan Yến để xem Yến có trốn việc ra ngoài không. Không thấy gì, Hoàng đang tự trách mình đang suy nghĩ quá nhiều. Những biểu hiện lạ kia có thể là do tâm trạng của Yến không tốt mà thôi. Hoàng đang định đứng đậy quay về thì Yến vội vã lấy xe đi đâu đó. “Giờ mới chịu lòi cái đuôi cáo ra sao” – Hoàng thầm nghĩ. Phải bắt quả tang bằng được để Yến hết đường chối cãi, Hoàng nhanh chóng bám theo Yến. Lẻn theo Yến vào nhà nghỉ mà Hoàng cảm tưởng mình sắp không thể giữ nổi bình tĩnh. Hoàng chỉ muốn lao luôn lên cho Yến vài cái tát về tội lừa dối, ngoại tình . Cho tới khi Hoàng chứng kiến việc làm ấy của Yến sau cánh cửa nhà nghỉ. Trên giường, một người đàn ông gầy gò, đang nằm thở thoi thóp với chi chít ống truyền trên người. Mặc dù khuôn người đã thay đổi quá nhiều nhưng Hoàng vẫn kịp nhận ra đó là Hùng. Trời ơi, Hoàng phải bịt chặt miệng mình để không thốt ra lời kinh ngạc. Tại sao mới chỉ có chưa đầy hai năm mà từ một chàng trai khỏe mạnh, Hoàng lại tiều tụy đến mức kia cơ chứ. Rồi nước mắt Hoàng nhanh chóng rơi xuống khi chứng kiến Yến lấy khăn lau mặt, lau tay cho Hùng. Không kiềm chế được, Hoàng đẩy cửa bước vào. Ảnh minh họa: Internet Chiếc khăn tay rơi xuống, mặt Yến tái mét lại. Hoàng lại gần cầm tay Yến li nhí câu xin lỗi. Người con gái lạ mặt nào đó bên ngoài bước vào với túi đồ dùng trên tay đã kể cho Hoàng nghe tất cả. Thì ra khi xưa Hùng phát hiện mình bị ung thư mới vội vã chia tay Yến. Những ngày tháng cuối đời, tâm nguyện của Hùng là được gặp lại Yến. Nhưng không muốn người ta dị nghị nên mới phải vào nơi này. Hoàng cầm tay Hùng thật ấm áp, quay ra nhìn Yến, Hoàng nói Hoàng muốn đưa Hùng về nhà để tiện chăm sóc. Hành động của Hoàng khiến tất cả sững sờ. Yến ôm chặt lấy Hoàng mà khóc. Nằm trên giường, nước mắt Hùng cũng lăn dài. Tình yêu kì diệu lắm, đôi khi nó thể chấp nhận cả những thứ đã thuộc về quá khứ.

Dối vợ đi làm để cuối tuần quấn quýt bên người tình, vừa đến nhà nghỉ trông thấy nhân viên dọn vệ sinh tôi bỗng sợ hãi cùng cực Cách đây mấy tháng, tôi có qua lại khá thân thiết với một cô đồng nghiệp trẻ ở công ty đối tác. Thế rồi giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cô ấy tính tình phóng khoáng, biết tôi có vợ con rồi nhưng vẫn không e ngại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-vo-len-lut-vao-nha-nghi-chong-am-tham-theo-doi-thi-sung-so-khi-nhin-thay-vo-lam-viec-nay-voi-mot-nguoi-dan-ong-553747.html