Thấy mẹ chồng lén lút ra ngoài lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng trong căn phòng bà bước vào

Tâm sự 22/03/2026 21:01

Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Bà không khó tính, gây khó dễ cho tôi nhưng nhiều lúc trông bà như mất hồn. Tôi thường thấy mẹ chồng ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, ai gọi cũng không trả lời. Nếu tôi không đến vỗ vai bà thì bà sẽ chẳng để ý tới.

Từ ngày sống chung với mẹ chồng, lúc nào tôi cũng thấy mẹ chồng trông rất mệt mỏi, dù bà không có bệnh gì. Tôi có nói để đưa bà đi khám nhưng bà nhất quyết nói mình không sao. Tâm tình của mẹ chồng cũng dễ thay đổi, đôi khi mơ màng, nhiều lúc tức giận không kiềm chế được. Dù vậy, mẹ chồng của tôi cũng không làm khó con cái, bà phụ giúp việc nhà, hỏi han quan tâm tôi. Dù nhiều lúc không hiểu mẹ chồng nhưng nhìn chung tôi làm dâu cũng khá nhàn, không phải vất vả cực nhọc gì.

Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng đi vào một căn phòng bỏ không phía sau vườn. Lúc tôi mới về làm dâu có hỏi chồng phòng đó dùng để làm gì mà luôn khóa kín? Chồng tôi ậm ừ nói là nhà kho, không cần tôi để ý tới. Khi mẹ chồng mở cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì sững người khi thấy mẹ chồng đang lấy nhang ra đốt. Trong phòng kia có một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có một tấm hình của người phụ nữ.

Tôi quá hoảng sợ nên hớt hải chạy về phòng ngủ. Tôi lay chồng dậy, hỏi chuyện mà mình vừa nhìn thấy. Chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi mới thú thật người phụ nữ trong hình kia là vợ cũ của chồng. Rồi anh kể tôi nghe chuyện vợ cũ bị trầm cảm sau sinh nên tự tử, đứa con của anh cũng bị liên lụy mà qua đời.

Tôi lạnh người không tin vào tai mình, chồng chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này. Tôi cảm thấy bị chồng lừa dối, giờ lại sống chung với người mẹ chồng luôn nhớ thương về con dâu cũ và cháu nội không may mắn. Tôi phải làm sao đây?

3 đêm liên tiếp chịu đựng tiếng động lạ từ nhà chị hàng xóm, đến khi chạm mặt người đàn ông ấy, tôi đứng hình vì một sự thật

Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 23//3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Vô tình quay lại được bí mật động trời của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi run rẩy xóa đi vì sợ chồng không chịu nổi cú sốc

Giúp việc đột ngột mất tích, để lại 30 cây vàng cùng bức thư thú nhận bất ngờ khiến tôi "hóa đá" ngay tại chỗ

Vận đỏ như son sau ngày 23/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm ly hôn, chồng cũ "mừng thầm" định nối lại tình xưa thì nghe câu trả lời làm anh hổ thẹn

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/3/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/3/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Bị chồng tống ra khỏi nhà giữa đêm mưa, anh hàng xóm bất ngờ chạy sang làm việc này khiến tôi kinh ngạc

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Tình cờ gặp lại "kẻ thứ ba" phá nát gia đình 3 năm trước, tôi bí mật bám theo rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Ngỡ đời lên tiên khi lấy chồng lương 80 triệu, đêm tân hôn tôi "hóa đá" trước hành động của anh trong phòng kín