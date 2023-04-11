Thấy cô giúp việc rón rén đi vào phòng bố chồng, khi cửa hé mở, tôi 'suýt ngất lịm' khi thấy cảnh tượng bên trong

Tâm sự 11/04/2023 04:10

Một đêm, sau khi dỗ được con ngủ thì tôi đi xuống bếp uống nước. Nhưng khi vừa bước tới cầu thang nhìn xuống lầu dưới thì tôi thấy cô giúp việc đang đi vào phòng của bố chồng.

Tôi lấy chồng đã 2 năm. Vợ chồng tôi cùng bố chồng, còn gia đình anh trai chồng thì ở riêng. Mẹ chồng tôi mất nhiều năm, bố chồng vẫn ở vậy một mình không đi thêm bước nữa, làm lụng vất vả nuôi hai con trai ăn học thành tài. Sau khi hai con đã có gia đình, bố chồng tôi vẫn ở vậy. Nhiều lần chúng tôi nói nếu bố ưng ý ai thì có thể rước người ta về để có người bầu bạn. Nhưng ông nói mình già rồi, không muốn làm khổ người khác. Vợ chồng tôi luôn nể trọng bố, hết lòng phụng dưỡng ông.

Tôi mới sinh con đầu lòng, mới lần đầu có con nên tôi và chồng đều luống cuống. Bố mẹ tôi ở xa không thể lên chăm sóc con gái, vợ chồng anh trai chồng cũng bận rộn chăm sóc hai con nhỏ. Mấy ngày đầu con về nhà, tôi và chồng thay phiên nhau thức trông con. Khoảng hai tuần sau đó thì mọi chuyện dần ổn hơn.

Ngày trước khi chưa có con, tôi và chồng chia nhau làm việc nhà, chăm sóc gia đình. Nhưng từ ngày tôi sinh con thì không thể để một mình chồng làm. Chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Trung tâm giới thiệu cho tôi một người giúp việc hơn 30 tuổi, khéo léo và thật thà. Tôi yên tâm giao cho cô ấy công việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện giúp đỡ bố chồng khi cần. Vì cả tôi và chồng đều không còn nhiều thời gian để chăm sóc bố chồng như trước.

Một đêm, sau khi dỗ được con ngủ thì tôi đi xuống bếp uống nước. Nhưng khi vừa bước tới cầu thang nhìn xuống lầu dưới thì tôi thấy cô giúp việc đang đi vào phòng của bố chồng. Sau khi tôi đi về phòng ngủ vẫn chưa thấy cô ấy đi ra. Đến lần thứ 2, thứ 3 thấy cảnh này, tôi liền nảy sinh nghi ngờ. Có phải cô giúp việc và bố chồng tôi có gì mờ ám rồi không?

 

Thấy cô giúp việc rón rén đi vào phòng bố chồng, khi cửa hé mở, tôi 'suýt ngất lịm' khi thấy cảnh tượng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một lần khác thấy cô giúp việc đi vào phòng bố chồng thì tôi lén đi theo, cửa hé mở, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong. Cô giúp việc đang xoa bóp lưng cho bố chồng của tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi gây ra tiếng động lớn, khiến cả bố chồng và cô giúp việc cùng nhìn ra. Cả hai đều tỏ ra lúng túng, tôi cũng ngại ngùng nói mình đi uống nước nên tình cờ đi ngang qua.

Sau đó cô giúp việc đi ra ngoài nói chuyện với tôi. Tôi không hề có ý định trách cô ấy, còn nghĩ nếu bố chồng tìm được người ưng ý, có thể chăm sóc cho ông thì vợ chồng tôi lại càng mừng. Nhưng những gì cô ấy nói sau đó khiến tôi xót xa:

“Ông cụ đau lưng cả tuần nay rồi vẫn chưa hết. Nhưng vì sợ vợ chồng cô cậu biết nên mới nói tôi lén vào phòng đấm lưng giúp. Ông sợ ảnh hưởng hai người chăm con nhỏ. Ông tự trách mình không giúp được gì cho con cháu, lại già cả dễ bệnh tật.”

Tôi nghe mà sững người, không nghĩ mọi chuyện lại như thế. Sau đó tôi và chồng lập tức đưa bố chồng đi khám bệnh, lúc này mới phát hiện ra ông bị thoái hóa cột sống. Tôi và chồng đều tự trách mình vì không chăm sóc bố chồng chu đáo. Tôi có nên tìm người chăm sóc riêng cho bố chồng trong thời gian này hay không? Nhưng tôi chỉ sợ ông nhất quyết không chịu. Tôi phải làm sao đây?

Nửa đêm vợ đột nhiên mất tích bí ẩn, tôi đi tìm thì bàng hoàng ngả ngửa khi thấy việc cô ấy làm trong nhà vệ sinh

Nửa đêm vợ đột nhiên mất tích bí ẩn, tôi đi tìm thì bàng hoàng ngả ngửa khi thấy việc cô ấy làm trong nhà vệ sinh

Cứ nghĩ có vợ dỗ dành nên tôi cố nhắm mắt nằm đấy. Đợi mãi gần 10 phút vẫn không nghe tiếng vợ dỗ con, tôi đành qua phòng xem thế nào.  

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường