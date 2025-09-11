Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi điện thoại cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Tâm sự 11/09/2025 23:07

Tôi nghĩ ngợi, chẳng lẽ cô gái này là vợ của sếp của chồng tôi sao? Đến khi cô ấy gọi video call, tôi mới chết sững. Cô ấy vui vẻ gọi người trong điện thoại kia là “chồng ơi” rồi khoe tấm hình siêu âm thai.

Tôi và Tuấn lấy nhau đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi biết mẹ chồng đang trông ngóng lắm, thậm chí bà còn tỏ ra khó chịu với tôi. Nhiều lần thấy mẹ chồng kiếm chuyện cạnh khóe tôi gái độc không con, tôi cũng chẳng muốn tranh cãi nên im lặng bỏ đi.

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai. Tôi đã đi khám nhiều nơi, đều nhận được lời khuyên như thế. Nếu trong nửa năm tới vẫn không có tin tức thì chúng tôi có thể thụ tinh nhân tạo.

Lần này, tôi nghe bạn bè giới thiệu một phòng khám tư của một cặp vợ chồng bác sĩ, người vợ khám hiếm muộn, còn người chồng thường khám cho phụ nữ mang thai. Lúc tôi ngồi đợi đến lượt mình thì tình cờ thấy một cô gái trẻ tuổi đang mang thai đi ra ngồi cạnh tôi. Nhìn cái thai của cô ấy đang mang mà tôi có phần chạnh lòng. Biết bao giờ tôi mới có thể mang thai đây?

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi điện thoại cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái kia lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, hình như đang định gọi cho ai đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy chiếc vòng tay của cô ấy, trông rất quen mắt. Tôi nghĩ lại thì nhớ ra nó giống hệt chiếc vòng mà chồng tôi từng mua. Lần đó chồng tôi đi công tác về, tôi thấy trong túi của anh chiếc vòng này, tôi liền hỏi có phải anh tặng cho tôi không? Chồng tôi cười dỗ dành nói đó là quà mua giúp sếp, anh hứa sẽ mua cho tôi chiếc khác đẹp hơn.

Tôi nghĩ ngợi, chẳng lẽ cô gái này là vợ của sếp của chồng tôi sao? Đến khi cô ấy gọi video call, tôi mới chết sững. Cô ấy vui vẻ gọi người trong điện thoại kia là “chồng ơi” rồi khoe tấm hình siêu âm thai. Khi nghe thấy giọng nói đáp lại, tôi chết lặng. Đó là giọng nói của chồng tôi!

Tôi cười chua chát trong lòng, hóa ra tôi đã bị phản bội bao lâu nay mà không biết. Tôi không kiềm được cơn giận, giật ngay điện thoại của cô gái kia để nhìn rõ mặt chồng rồi gằn giọng nói một câu:

“Anh tới đây đón cả vợ lớn với vợ bé nhé, à còn con của anh nữa nè!”.

Sau khi nói chuyện với cô gái kia tôi mới biết cô ấy cũng bị chồng tôi lừa. Anh nói với nhân tình là đã ly hôn với vợ. Sau khi tôi về nhà, dù chồng quỳ gối xin tôi tha thứ nhưng tôi biết chắc anh vẫn cần đứa bé kia hơn. Tôi đã quá sai lầm khi chọn anh làm chồng, giờ nhận cái kết đau đớn.

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Tôi lại không ôm mộng chỉ lấy chồng giàu, còn phải là người thật lòng đối đãi với mình và gia đình. Chồng chỉ giàu không thì không đủ, còn phải thật lòng với vợ và gia đình vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sữa đậu nành được mệnh danh là "thuốc bổ tự nhiên" với nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ

Sữa đậu nành được mệnh danh là "thuốc bổ tự nhiên" với nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (12/9/2025), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (12/9/2025), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi điện thoại cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi điện thoại cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước
Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước
Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Tâm sự 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương