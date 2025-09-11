Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 11/09/2025 22:52

Lúc tôi lột vỏ gối của mẹ chồng ra thì bất ngờ thấy một xấp giấy bên trong. Đó là những tờ biên lai chuyển tiền ở ngân hàng. Người gửi tiền là mẹ chồng của tôi, người nhận tiền là một người phụ nữ ở tỉnh khác.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, đến nay đã 3 năm, vợ chồng tôi có một con trai 2 tuổi. Tôi sống cùng mẹ chồng, dù bà có chút khó tính nhưng vẫn đối xử khá tốt với tôi. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi có chồng yêu thương, có mẹ chồng giúp đỡ chỉ dẫn.

Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi sang nhà họ hàng có việc vài ngày, chồng tôi thì tăng ca. Ở nhà có một mình, tôi quyết định dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Tôi đem bao gối, ga giường trong nhà đi giặt. Thông thường mẹ chồng tôi rất kỹ tính, không để tôi đụng chạm đến đồ đạc trong phòng của bà. Nhưng hôm ấy tôi nghĩ cũng chỉ vào tháo vỏ gối và ga giường ra giặt, tôi sẽ không chạm đến bất kì đồ gì khác trong phòng mẹ chồng.

 

 

Lúc tôi lột vỏ gối của mẹ chồng ra thì bất ngờ thấy một xấp giấy bên trong. Đó là những tờ biên lai chuyển tiền ở ngân hàng. Người gửi tiền là mẹ chồng của tôi, người nhận tiền là một người phụ nữ ở tỉnh khác. Theo như thời gian gửi tiền trên từng tờ giấy thì mẹ chồng tôi đều đặn mỗi tháng gửi 10 triệu cho người phụ nữ kia.

Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ lại thì họ hàng nhà chồng không có ai ở tỉnh thành kia. Từ ngày tôi về làm dâu, nhà chồng cũng không phải chu cấp tiền bạc cho người nào. Mẹ chồng tôi đã nghỉ làm nhiều năm, khoản tiền này chắc là từ thu nhập của chồng tôi. Nhưng chồng tôi cũng chưa từng nói với tôi về chuyện này. Trong lòng tôi nảy sinh linh cảm xấu, hình như có chuyện gì đó mà tôi không được biết.

Tôi để lại những tờ giấy kia trong bao gối của mẹ chồng, quyết định giữ nguyên hiện trạng để bà không nghi ngờ. Sau khi chồng tôi về, tôi hỏi anh về người phụ nữ được mẹ tôi gửi tiền kia.

Chồng tôi ban đầu nói không biết, nhưng khi bị tôi tra hỏi liên tục thì anh đành thú nhận. Hóa ra chồng tôi có con riêng với người phụ nữ kia. Anh nói chỉ là một lần chơi qua đường nhưng lại lỡ để lại hậu quả. Mỗi tháng chồng tôi lén đưa tiền để mẹ chồng ra ngân hàng gửi cho người phụ nữ kia.

Để có thêm tiền gửi cho nhân tình và con riêng, chồng tôi đã phải làm rất nhiều việc để tôi không nghi ngờ. Quả thật 10 triệu kia không hề nhỏ, lương của chồng tôi cũng chẳng cao. Nhưng anh đành phải làm vậy để che giấu tội ngoại tình của mình.

Tôi cảm thấy rất tổn thương và mất hết tin tưởng vào chồng. Thu nhập của tôi và chồng không dư dả, nhiều khi còn thiếu thốn lo cho con của chúng tôi. Vậy mà giờ mỗi tháng anh lại chi nhiêu đó tiền cho nhân tình và con riêng. Tôi thấy mà chua chát trong lòng. Giờ tôi có nên ly hôn để chấm dứt mọi chuyện hay không?

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Quỳnh gửi vào điện thoại của chồng tôi: “Sao cho em nhiều tiền vậy, anh để dành đó còn mua nhà mua xe cho mẹ con em. Anh mau về đến thăm con trai của mình nhé!”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Chồng muốn ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết sững đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ

Chồng muốn ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết sững đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Vợ mới bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của mình, tôi tình cờ nhìn qua khe cửa thì chết sững tại chỗ

Vợ mới bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của mình, tôi tình cờ nhìn qua khe cửa thì chết sững tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Gặp lại thấy vợ cũ trong bệnh viện với người mới, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa

Gặp lại thấy vợ cũ trong bệnh viện với người mới, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ anh tặng mà tôi muốn bỏ chạy

Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ anh tặng mà tôi muốn bỏ chạy

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng muốn ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết sững đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ

Chồng muốn ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết sững đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ