Thấy chồng thường xuyên ‘thập thò’ mờ ám với chú xe ôm, tôi phát hiện được sự thật điếng người đằng sau qua câu nói đùa của chị đồng nghiệp

Tâm sự 28/10/2023 20:36

Chồng hay cho tiền chú xe ôm hóa ra là để che giấu bí mật này.

Từ ngày lấy chồng, ai cũng khen tôi nhuận sắc hẳn ra, chúng tôi kết hôn được 5 năm, nói chung đời sống vợ chồng rất thuận lợi. Người ngoài nhìn vào bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, anh biết kiếm tiền còn tôi giữ tổ ấm. Đến nay, nếp tẻ trong nhà cũng đã đủ, đợi chúng nó lớn rồi trưởng thành coi như là an nhàn.

Chồng tôi mỗi lầm đi làm về đều xắn tay áo phụ tôi dọn dẹp nhà cửa, vì thế dù phải chăm hai con nhưng cũng không vất vả quá nhiều. Tôi vẫn có thời gian làm đẹp, chăm sóc ngoại hình nên vẫn còn tươi trẻ như gái 18.

Thấy chồng thường xuyên ‘thập thò’ mờ ám với chú xe ôm, tôi phát hiện được sự thật điếng người đằng sau qua câu nói đùa của chị đồng nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện chẳng có gì ngoài việc gần đây tôi thường xuyên thấy chồng tới lui với chú xe ôm đầu hẻm, hai anh em cứ to nhỏ với nhau suốt ngày, đi làm về chưa kịp tắm rửa đã vội xách xe ra quán cà phê gặp chú. Một hai lần tôi còn nghĩ là anh em thân thiết, chắc là gặp được ‘cạ cứng’ nên chồng tôi mới xởi lởi vậy. Ai ngờ có lần tôi lén gặp thấy chồng dúi ít tiền vào túi chú xe ôm, lại mờ mờ ám ám nên sinh nghi. 

 Mới tuần trước, chị đồng nghiệp còn trêu : ‘Em đi xe ôm miết không sợ chồng ghen à, ngày nào cũng thấy có chú đứng ngoài công ty đợi em, sao không bảo chồng chở đi cho tiện lại đỡ tốn tiền’

 Nghe đến đây tôi ngờ ngẫn cả người, rõ ràng là tôi tự đi xe, làm gì có ai đưa đón, lại còn chờ đợi dưới công ty mỗi ngày. Hôm đó tan làm, tôi vòng ra cửa phụ của công ty, rình xem ai lại đứng chờ tôi mỗi ngày như chị đồng nghiệp nói. Té ra là người quen, chính là chú xe ôm đầu ngõ vô cùng thân thiết vơi chồng tôi. Tôi chạy lại hỏi cho ra lẽ, sợ bị vướng vào pháp luật, chú xe ôm tiết lộ được chồng tôi trả công hàng ngày chỉ để theo dõi tôi, xem tôi làm gì và báo cáo lại cho chồng tôi, nhất là đi gặp gỡ đàn ông thì phải chụp ảnh, quay phim lại làm bằng chứng. 

Thấy chồng thường xuyên ‘thập thò’ mờ ám với chú xe ôm, tôi phát hiện được sự thật điếng người đằng sau qua câu nói đùa của chị đồng nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giật mình hỏi lại chồng thì anh xác nhận, lại còn nói tôi trẻ đẹp thế này nên anh chỉ đang ‘giữ của’, nói thêm nếu tôi không làm gì sao phải sợ, lại còn nghi ngờ tôi có gì bên ngoài nên mới hoảng hốt như vậy.

Nói đến đây tôi chẳng màng tranh luận với chồng nữa, anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều khen tuông thì không ai bằng, hết cho người theo dõi, lại còn kiểm tra điện thoại, chất vấn tôi đủ thứ đúng là hết nói nổi.

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