Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng cách phản ứng của chị khiến tôi chết lặng

Tâm sự 30/08/2022 17:07

Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chị dâu. Chị biết chồng ngoại tình mà vẫn bình thản như vậy sao? Chẳng lẽ hai người đã thỏa thuận với nhau, để anh trai tôi thoải mái ăn nằm với người phụ nữ khác, chỉ cần cả hai không ly hôn sao?

Anh trai tôi lấy chồng đã gần 10 năm. Vợ chồng anh chị giỏi kiếm tiền, cuộc sống đủ đầy không thiếu gì. Trong nhà anh chị có thuê người giúp việc để tiện chăm sóc nhà cửa, con cái.

Tôi đã đi làm, ra ở riêng nhưng vẫn sống gần nhà anh trai. Quan hệ của tôi và chị dâu khá tốt. Chúng tôi thường đi mua sắm, ăn uống với nhau. Cuối tuần nếu rảnh thì tôi sẽ sang nhà anh trai để chơi cùng cháu, đi chơi cùng anh chị. Chị dâu tôi thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, suy nghĩ thoáng, tính tình lại cởi mở. Chị rất hay mua đồ cho tôi, đặc biệt rất hiểu tính của tôi.

Lần đó tôi đến nhà anh chị từ sớm, rủ gia đình anh chị đi ăn sáng. Nhưng anh tôi không xuống, chỉ có chị đi cùng tôi. Khi tôi hỏi thì nghe chị nói anh có việc bận nên ở nhà.

Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng cách phản ứng của chị khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đi mua sắm đến trưa mới về nhà. Khi về đến nhà thì hai cháu của tôi đã đi ngủ nhưng tôi không thấy người giúp việc đâu. Tôi định đi tìm anh thì bất ngờ nghe thấy tiếng anh đùa giỡn trong phòng của người giúp việc. Sau đó tôi còn nghe thấy những âm thanh nhạy cảm, tôi hoảng hồn chạy đi báo cho chị dâu biết.

Tôi nói với chị dâu phải nhanh chóng vào phòng của người giúp việc để bắt tại trận anh trai tôi. Không thể để hai người làm chuyện bậy bạ trong nhà được. Nhưng bất ngờ là trong khi tôi khẩn trương hoảng sợ thì chị dâu chỉ bình thản đáp lại:

“Sinh hai đứa con, chị không còn ham muốn gần gũi chồng nữa. Nếu anh của em thích người giúp việc thì cũng tốt. Cô ta ít ra cũng sạch sẽ, đỡ hơn là ra ngoài làm bậy rồi rước bệnh về cho vợ”.

Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chị dâu. Chị biết chồng ngoại tình mà vẫn bình thản như vậy sao? Chẳng lẽ hai người đã thỏa thuận với nhau, để anh trai tôi thoải mái ăn nằm với người phụ nữ khác, chỉ cần cả hai không ly hôn sao?

Nhưng nếu cứ như thế thì anh trai tôi sẽ càng hư hỏng. Giờ tôi là em gái thì tôi phải làm sao đây?

Nửa năm sau ly hôn, khi dắt con về nhà chồng cũ tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Nửa năm sau ly hôn, khi dắt con về nhà chồng cũ tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tôi đau lòng khóc nức nở. Tôi làm vợ mà chồng bị bệnh cũng không hay. Tôi xin ở lại bên cạnh chồng cũ để chăm sóc anh. Dù biết đã quá muộn, nhưng tôi vẫn mong được ở cạnh anh trong những ngày cuối đời này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 55 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 25 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng