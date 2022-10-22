Tham lam muốn có cả vợ lẫn bồ, đến lúc vợ với bồ cùng đi đẻ, chồng tưởng đối phó được thì chuyện không ngờ xảy ra

Tâm sự 22/10/2022 18:01

Lúc này Lan thật sự không đứng vững nữa, hóa ra chồng ngoại tình lén lút sau lưng mình lâu nay mà không biết. Nếu như không bế đứa bé trên tay có lẽ Lan đã ngã ngay lúc đó. Cô cố gắng bám chặt vào cánh cửa rồi thốt lên:

Trong mắt của Lan, chồng mình lúc nào hiền lành, chịu khó và thật thà. Cô luôn tin dù cho ngoài kia đầy rẫy những người chồng ngoại tình, lừa vợ dối vợ con thì chồng mình sẽ không như thế. 

Mối quan hệ giữa nhà chồng Lan và bố mẹ đẻ của cô cũng rất thân tình, nhân lúc Lan còn gần một tháng nữa mới sinh nên hai bên bố mẹ tổ chức đi du lịch một chuyến. Lan hoàn toàn đồng ý điều đó vì bố mẹ vất vả vì con cái cả đời rồi giờ có thời gian đi đây đi đó càng tốt

Lan bầu bí ở nhà được chồng chăm sóc rất chu đáo, nhiều khi Lan còn nghĩ chẳng hiểu sao chồng mình lần đầu chăm vợ bầu mà lại khéo léo, đầy kinh nghiệm như thế. Đáng lẽ ra thì còn 10 ngày nữa Lan mới sinh, thế nhưng một lần cô bị trượt chân ngã trong nhà tắm nên chuyển dạ sớm. Cũng may lúc đó chồng về kịp để đưa Lan đi viện. Nhưng Lan không ngờ chính việc mình sinh sớm lại phát hiện ra chồng phản bội lại mẹ con mình.

Tham lam muốn có cả vợ lẫn bồ, đến lúc vợ với bồ cùng đi đẻ, chồng tưởng đối phó được thì chuyện không ngờ xảy ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chồng vừa đi làm ở cơ quan vừa lo chuyện cơm nước, quần áo cho mình và con Lan thương lắm.

''Có cần em gọi bố mẹ về không? Chứ nhìn anh vất vả như này em xót quá''.

''Có gì đâu mà vất vả. Cứ để bố mẹ đi chơi cho thoải mái em ạ''.

Thấy chồng nói như vậy thì Lan cũng tôn trọng ý kiến của chồng. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, cho đến một hôm Lan thấy chồng bế con mà điện thoại cứ gọi liên tục. Nhìn bộ dạng lúng túng của chồng lúc nghe máy mà Lan có chút lo lắng. Đến hơn 20 phút sau chồng bước vào thì hốt hoảng:

''Chết rồi vợ ơi, công ty có chuyện gấp anh phải về giải quyết ngay bây giờ. Em chịu khó ở một mình đến 8h tối nha''
''Em tưởng công ty cho anh nghỉ phép chăm vợ mới sinh cơ mà''.

''Ừ, nhưng mà đột nhiên có sự cố gấp''.

Lan chẳng làm khó chồng nữa mà bảo chồng đi lo công chuyện ngay. Tối đó tận 10 giờ đêm thì chồng mới vào với mẹ con Lan nhưng nhìn anh mệt mỏi, uể oải vô cùng. Cứ đi vào với vợ con rồi lại chạy ra ngoài, lúc thì mua thêm đồ, khi thì gặp bạn bè.

Một hôm Lan muốn bế con đi dạo hành lang chứ nằm mãi một chỗ khiến cô khó chịu. Thế là cô làm quen được với một người phụ nữ, thấy cô ấy cũng chỉ ở một mình nên Lan mới bắt chuyện thì biết con trai của người phụ nữ kia sinh sau con Lan 4 ngày, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đứa bé kia là Lan lại thấy nó có nét giống chồng mình.

Hôm đó y tá đưa các con đi tắm, chồng Lan sợ cô mệt nên bế con đi. Nhưng một lúc sau thì cô y tá lại bế con tới cho Lan. Nhưng cái điều khiến Lan sốc đó là đứa bé mà y tá đưa cho cô không phải là con của mình. Rõ ràng con của Lan có vết bớt đỏ ở tay. Còn đứa bé này thì không. Đang loay hoay định đi tìm y tá thì nhìn xuống vòng chân của đứa bé mới biết hóa ra đây chính là con của người phụ nữ mà mình làm quen hôm trước.

Tham lam muốn có cả vợ lẫn bồ, đến lúc vợ với bồ cùng đi đẻ, chồng tưởng đối phó được thì chuyện không ngờ xảy ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lan nghĩ có lẽ do nhìn hai đứa bé có nét giống nhau nên người ta mới bế nhầm con của người khác sang cho cô. Thế là Lan lập tức sang phòng của người phụ nữ kia. Nào ngờ vừa đến cửa đã nghe chồng mình:

''Em xem, con mình cười nè, đáng yêu quá''.

Lúc này Lan thật sự không đứng vững nữa, hóa ra chồng ngoại tình lén lút sau lưng mình lâu nay mà không biết. Nếu như không bế đứa bé trên tay có lẽ Lan đã ngã ngay lúc đó. Cô cố gắng bám chặt vào cánh cửa rồi thốt lên:

''Anh Nam''.

"Trả con lại cho tôi, đây mới là con cô. Vì hai đứa bé giống nhau nên y tá trao nhầm''.

Vừa nói Lan vừa tiến lại trao đứa bé cho nhân tình của chồng mình, cô cố kìm nén cảm xúc để không hét toáng lên. Lúc này Lan hiểu ra vì sao nhìn con của người phụ nữ kia sinh ra lại có nét giống chồng mình nhiều đến như vậy.

Người phụ nữ kia chỉ tới khi nhìn thấy mã số trên chân của đứa bé mình đang ẵm không trùng với mình nên mới vội trao lại con cho Lan. Bỗng dưng lúc đó hai đứa bé đều khóc thét lên. Lan ôm con vào lòng rồi nhìn chồng.

''Tôi không ngờ anh lại là loại chồng phản bội, lừa dối vợ con như thế''.

Nói rồi Lan ôm con về phòng còn chồng và người phụ nữ kia cứ đứng nhìn nhau chết lặng. Cô lập tức viết đơn ly hôn bởi vì cô không chịu nổi sự lừa dối này từ chồng thêm một giây phút nào nữa.

Câu nói của Lan khiến chồng cô giật mình quay lại rồi tái mét khuôn mặt. Lan nhìn đứa con của mình trong tay người phụ nữ kia thì tiến lại:

Đàn ông ngoại tình như món ăn đã hỏng, còn cố ăn thì chỉ ngộ độc - Đối với đàn ông ngoại tình, có tốt đến mấy cũng chỉ là kẻ bỏ đi trong mắt phụ nữ

Đàn ông ngoại tình như món ăn đã hỏng, còn cố ăn thì chỉ ngộ độc - Đối với đàn ông ngoại tình, có tốt đến mấy cũng chỉ là kẻ bỏ đi trong mắt phụ nữ

Với tôi, đàn ông phản bội như món ăn đã hỏng, còn cố ăn thì chỉ ngộ độc, đổ đi là cách tốt nhất. Còn cô? Cô tưởng mình đang chiến thắng vẻ vang lắm sao? Nhìn lại mình đi, cô nhân tình bé nhỏ!

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Từ khóa:   tâm sự gia đình hôn nhân

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