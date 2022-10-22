Với tôi, đàn ông phản bội như món ăn đã hỏng, còn cố ăn thì chỉ ngộ độc, đổ đi là cách tốt nhất. Còn cô? Cô tưởng mình đang chiến thắng vẻ vang lắm sao? Nhìn lại mình đi, cô nhân tình bé nhỏ!

Chào cô nhân tình, chắc chắn cô không nghĩ rằng tôi lại có thể bình thản ngồi đây viết những dòng này cho cô chứ không phải ghen lồng ghen lộn và làm những điều ngu ngốc nhỉ? Tiếc cho cô, tôi không có nhu cầu hao tốn tâm sức vì một gã đàn ông ngoại tình . Vậy nên đừng làm phiền tôi bởi đống tin nhắn móc mỉa, đống ảnh chăn gối xấu xí, ghê tởm của cô nữa. Tôi không cảm thấy gì đâu.

Đàn bà hơn nhau ở gì cô biết không? Chính là vị trí của mình đối với người đàn ông. Vị trí ở đây không phải tính bởi tình yêu của anh ta, mà là ở danh phận. Cô dù có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ là cô bồ nhí, cả thiên hạ nhìn vào chửi rủa, khinh bỏ. Còn tôi đường đường là vợ anh ta, anh ta có sai cũng chỉ sai với mình tôi.

Gã đàn ông bội bạc ấy chỉ dám hẹn hò cô nơi quán vắng, trong phòng nhà nghỉ mà chẳng dám công khai nắm tay cô đi giữa nơi đông người. Anh ta có chia tay cô ngay ngày mai thì với anh ta cũng chẳng có gì ảnh hưởng. Nhưng anh ta mà muốn ly hôn với tôi thì không đơn giản đâu, có khi còn mất cả chì lẫn chài.

Chỉ riêng ở điểm này cô đã không thể bằng tôi rồi. Vốn dĩ, trở thành nhân tình của người đàn ông đã có gia đình nhục nhã hơn cô tưởng rất nhiều đấy!

100 cô nhân tình như cô, chỉ có 1 vợ là tôi

Thật ra, tôi bị phản bội, tôi cũng đau lắm chứ. Tôi cũng là đàn bà, chứng kiến người đàn ông mình yêu thương, trân trọng quấn lấy người đàn bà khác có ai lại không xót xa. Nhưng rồi tôi nhận ra, thực ra tôi cũng chẳng cần thứ đàn ông như vậy bên cạnh, còn anh ta thì lại cần người vợ như tôi trong căn nhà.

Chồng tôi có thể có 100 cô nhân tình như cô, hay thậm chí còn xinh đẹp hơn cô, nhưng người anh ta gọi là vợ lại chỉ có một mình tôi. Với đàn ông, vợ là bến bờ cuối cùng, là nơi anh ta gọi là nhà. Cô nghĩ rằng tôi đang ảo tưởng sức mạnh sao? Vậy cô nói xem, vì sao tỏ ra yêu cô thắm thiết nhường ấy mà anh ta vẫn không dám dứt bỏ người vợ là tôi? Vì sao anh ta không dám đưa đơn ly hôn cho tôi ký? Vì sao anh ta vẫn phải nói lời yêu thương tôi hàng ngày?

Vì thực ra người anh ta cần thật sự, chỉ duy nhất mình tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi một ngày cô sẽ giống như tôi, nhanh thôi

Tôi nói rồi đấy, đàn ông ngoại tình như món ăn đã ôi thiu, món ăn ấy có ngon đến đâu, cũng như tôi từng yêu người đàn ông đó đến thế nào thì đến sau cùng, anh ta vẫn chỉ là thằng đàn ông ngoại tình. Còn cô có giỏi, thì hãy cứ quấn lấy anh ta đi, rồi một ngày cô cũng sẽ bị phản bội như tôi mà thôi.

Đàn ông lăng nhăng được 1 lần thì sẽ còn lăng nhăng ngàn lần. Huống gì, cô chỉ là cô nhân tình không danh phận, anh ta thích đá đi lúc nào mà chẳng được?

Viết những dòng trên cho cô không phải là tôi đang muốn giành lại anh ta, tôi cho không cô luôn đấy! Tôi chỉ muốn cho cô hiểu thêm 1 phần về tôi và cô khác nhau thế nào. Buông bỏ anh ta, tôi được tự do, chẳng phải bị tổn thương vì một người chồng tồi tệ, cũng chẳng bị làm phiền bởi những cô bồ nhí của anh ta. Còn cô, có được anh ta trong nhất thời nhưng có chắc giữ được một đời? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!

Người mỉm cười cuối cùng mới là người chiến thắng, cô tình nhân bé nhỏ ạ!