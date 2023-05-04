Tâm sự người đàn ông ngoại tình: Dù cố rời xa nhân tình cố gắng mấy cũng trở về con số 0

Tâm sự 04/05/2023 04:36

Lao vào cả bồ cả vợ, đến lúc muốn dứt cả hai, thứ ràng buộc anh ta chẳng gì khác ngoài bản tính khó tha thứ.

Có người đàn ông nào đi ngoại tình lại thật lòng thật dạ yêu nhân tình như tôi không? Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là vui chơi qua đường nhưng dính vào rồi lại thương yêu thật sự. Vợ là người tôi cần, còn nhân tình là người tôi yêu. Tôi không muốn thiếu ai trong cuộc đời của mình cả.

 

Vợ tôi vốn dĩ là người do ba mẹ tôi lựa chọn, mai mối. Ba mẹ tôi rất khó tính, cầu toàn. Tôi yêu vài người nhưng khi dắt ai về ra mắt ba mẹ đều vì điểm này điểm kia mà không đồng ý. Mệt mỏi, tôi để cho ba mẹ chọn người phù hợp. Vợ tôi làm giáo viên, là con gái của bạn thân mẹ tôi. Gia đình rất gia giáo, nghiêm khắc. Gặp gỡ vài lần, tôi thấy cô ấy cũng không có điểm nào để chê nên tôi đồng ý kết hôn cho ba mẹ yên lòng.

Tâm sự người đàn ông ngoại tình: Dù cố rời xa nhân tình cố gắng mấy cũng trở về con số 0 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lấy vợ đến nay đã được 5 năm, có một đứa con trai 3 tuổi. Không phải nói, ba mẹ tôi vô cùng hài lòng với con dâu. Họ cưng cháu nội như trứng mỏng. Vợ tôi đi dạy trên trường, thời gian còn lại đều dành hết cho gia đình. Cô ấy coi ba mẹ tôi như ba mẹ ruột, quan tâm, chăm sóc rất chu đáo. Từ khi có con dâu, sức khỏe ba mẹ tôi cải thiện rất nhiều do vợ tôi kĩ lưỡng ăn uống, luôn tìm hiểu và nấu những món ăn tốt cho sức khỏe để cho ba mẹ chồng.

 

Nhưng một người vợ quá chuẩn mực, quá cầu toàn thì cũng khiến đàn ông nhàm chán. Trong khi đó, thâm tâm tôi lấy cô ấy cũng không phải vì tình yêu. Tôi sống vì bổn phận và trách nhiệm thì đúng hơn. Cho đến khi tôi gặp một cô gái khác và lòng tôi đã không còn chung thủy với vợ. Cô ấy là nhân viên mới của công ty tôi. Xinh đẹp, năng động, có phần hoang dại, tính cách sôi nổi. Gặp gỡ vài lần, tôi đã bị chinh phục ngay.

Tâm sự người đàn ông ngoại tình: Dù cố rời xa nhân tình cố gắng mấy cũng trở về con số 0 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi như gã trai mới yêu lần đầu mà lao vào trò chơi tình ái. Tôi ra sức chinh phục, lấy lòng người đẹp. Một thời gian sau, cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi. Khi biết tôi đã có vợ con cô ấy chỉ cười, bảo rằng cô ấy yêu nhưng không có ý định làm vợ của ai cả. Cô ấy đối lập với vợ tôi hoàn toàn. Ở bên cô ấy, tôi thấy mình vui vẻ, lạc quan hẳn lên. Trong chuyện giường chiếu cũng rất táo bạo. Từ chuyện vui chơi qua đường, tôi đã yêu cô ấy mất rồi.

Tôi yêu nhân tình nhưng không thể bỏ vợ. Trước hết là ba mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Sau nữa, vợ tôi quá hoàn hảo, tôi không thể tìm được một lí do để rời đi. Căn nhà tôi sẽ không còn là tổ ấm nếu thiếu bàn tay vợ chăm sóc, chu toàn. Ba mẹ tôi cần con dâu, con trai tôi cần có người mẹ tốt như cô ấy. Tôi cần vợ cho cuộc đời mình.

 

Tôi đã định rời bỏ nhân tình. Nhưng một vài lần rời xa lại nhớ cồn cào không chịu nổi. Cô ấy đã chiếm được trái tim của tôi và tôi không thể rời xa cô ấy được. Thôi thì tôi cứ giữ nguyên như bây giờ, có cả hai người đàn bà bên cạnh cuộc đời mình. Tôi không muốn mất ai và không muốn rời xa ai cả.

 

Biết chồng ngoại tình lài kiếm cớ ly hôn sớm, tôi lặng lẽ làm điều này trước khi ra tòa, 5 năm sau gặp lại, anh phải quỳ gối van xin nhưng đã quá muộn

Biết chồng ngoại tình lài kiếm cớ ly hôn sớm, tôi lặng lẽ làm điều này trước khi ra tòa, 5 năm sau gặp lại, anh phải quỳ gối van xin nhưng đã quá muộn

Biết chồng làm tôi làm tình mình như thế này, tại sao phải nhẫn chịu phải không chị em. Hãy tính toán kĩ mọi việc trước khi quyết định ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 33 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 36 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 46 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 52 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ