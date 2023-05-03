Biết chồng ngoại tình lài kiếm cớ ly hôn sớm, tôi lặng lẽ làm điều này trước khi ra tòa, 5 năm sau gặp lại, anh phải quỳ gối van xin nhưng đã quá muộn

Tâm sự 03/05/2023 22:17

Biết chồng làm tôi làm tình mình như thế này, tại sao phải nhẫn chịu phải không chị em. Hãy tính toán kĩ mọi việc trước khi quyết định ly hôn.

Chị từng là người phụ nữ chỉ biết đến bếp núc, việc nhà. Chị không biết chuyện kinh tế thị trường, càng không hiểu những mánh khóe thương trường chồng hay nói. Chị chỉ giỏi cho chồng những bữa ngon, là ủi quần áo chồng để trông thật bảnh bao tinh tươm, dạy dỗ con cái để chồng nở mày nở mặt. Chị đã từng là một người phụ nữ chỉ đứng sau những thành công của chồng. Chị cũng không quan tâm bè bạn mình kẻ kiếm tiền nhiều, người được nể nang ra sao. Chị nói với tôi, mỗi người phụ nữ đều chọn những đích đến hạnh phúc khác nhau. Với chị, được chăm sóc chồng con mỗi ngày đó đã là hạnh phúc.

Để đến ngày chị phát hiện chồng ngoại tình, chị như khóc hết nước mắt, nói nhẹ nói nặng, trách móc có, năn nỉ chồng nghĩ suy lại cũng không thiếu. Chồng chị ban đầu còn hối lỗi, rồi vẫn ngựa quen đường cũ mà không còn nhớ đường về nhà. Chị từng hy vọng, thôi thì ráng nhịn chồng đôi chút, đàn ông mấy ai cưỡng nổi cám dỗ. Nhưng dần dà, chị như thấy mình kiệt sức. Có ngày, tuyệt vọng quá, chị định bỏ hết mà đi, cho xong, cho thanh thản. Nhưng chưa đi xa được bao nhiêu chị lại nhìn con, lại không biết làm sao để có tiền nuôi con, chị từ trước tới giờ có biết kiếm tiền là gì đâu.

Biết chồng ngoại tình lài kiếm cớ ly hôn sớm, tôi lặng lẽ làm điều này trước khi ra tòa, 5 năm sau gặp lại, anh phải quỳ gối van xin nhưng đã quá muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là chị lại trở về, chị bắt đầu học cách làm ra tiền. Chồng ngoại tình, chị mặc kệ. Chị chỉ cần anh ta vẫn đem tiền về nhà, con chị vẫn có cái ăn cái mặc đủ đầy trước đã. Còn bản thân chị, chị lại tìm tòi học cách kinh doanh trên mạng từ vài người bạn. Chị nhỏ nhẹ vài tiếng nói với chồng muốn kinh doanh nhỏ. Chồng chị có thiếu thủy chung, chứ chẳng thiếu tiền. Chồng chị cũng không từ chối, dù sao anh ta cũng nghĩ chị mà làm được gì, thôi thì như đền bù cho việc anh ta cặp bồ.

Chị ban đầu làm chẳng dễ dàng gì, còn bị người khác lừa mất tiền không ít. Nhưng suốt 1 năm sau, chị cũng có chút khách quen, việc buôn bán tuy chưa lời nhiều nhưng cũng không lỗ. Đến năm thứ hai, chị dần có đồng ra đồng vào mua đồ cho con, chị lúc này mới nghĩ đến chuyện ly hôn. Ngày chị nộp đơn ra tòa, chồng chị vẫn cười khẩy mà nói, thế nào chị cũng quay lại cầu xin anh ta. Chị quay lưng đi cùng con, lòng tự dưng chẳng còn đau nữa, nhẹ tênh đến lạ.

Biết chồng ngoại tình lài kiếm cớ ly hôn sớm, tôi lặng lẽ làm điều này trước khi ra tòa, 5 năm sau gặp lại, anh phải quỳ gối van xin nhưng đã quá muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị ly hôn đã gần 5 năm. Cuộc sống của hai mẹ con ngày một tốt hơn khi chị giờ đã có cửa hàng quần áo riêng. Ban ngày chị buôn bán, chiều đến lại rước con rồi hai mẹ con đi chơi đó đây. Lại có hôm chị gửi con cho nhà ngoại rồi lại hẹn hò, lại vui tươi như thời con gái. Còn người chồng bội bạc của chị ngày nào giờ đã mấy lần cầu mong chị quay lại.

Nhưng chị chỉ cười khinh. Chị nói, ngày trước mình nghĩ mình không thể sống thiếu họ thì họ xem mình như thừa thải. Giờ mình có thể sống cho mình và còn, mà còn lại sống tốt thế này thì lại là khi họ lại nói cần mình. Đôi khi, chị lại muốn cảm ơn người đàn ông ấy, vì có ngày anh ta bỏ chị đi, chị mới biết mình còn có thể mạnh mẽ và kiên cường thế nào, mới hiểu cuộc đời chị còn có lúc ý nghĩa như bây giờ.

 

Chị vẫn hay nói với chúng tôi, đàn bà lấy chồng, có may mắn tìm được người thủy chung thì còn nghĩ luôn cho mình cho chồng. Chứ lỡ mà lấy phải chồng có thói ngoại tình thì tuyệt đối đừng gộp đời mình vào những bội bạc của chồng. Đừng ép mình phải vừa vặn làm thế nào để sống tiếp với một kẻ bội bạc, làm sao để chịu đựng vì con trẻ. Đời đàn bà đâu thể xanh lại lần thứ hai mà chưa gì đã ép mình phải héo úa. Cũng nào có phải cả thiên hạ này chỉ có một người đàn ông tệ. Huống hồ, đàn bà mình đều có thể tập sống độc lập mà không cần đàn ông nếu mình muốn. Chỉ là, nhất định phải biết khi nào mình đủ sức mà ra đi.

Hùng hùng hổ hổ ly hôn cho bằng được thì chỉ có đàn bà dại. Có ly hôn thì cũng phải là lúc mình có thể tự nuôi con, tự sống sao để kiêu hãnh nhất. Chứ cứ vì trách kẻ bội bạc mà một bước ra khỏi nhà tay không, chưa nghề nghiệp, không đồng bạc thì có phải là dại quá không? Phụ nữ có chồng ngoại tình, nghĩ cho mình và con trước đã. Có ly hôn cũng phải ra đi làm sao để có lợi nhất cho mình và con, để chuẩn bị một khởi đầu mới tốt đẹp nhất…

 

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