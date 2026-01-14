Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Tâm sự 14/01/2026 23:00

Tôi được cưng chiều hết mực, chẳng khác gì bà hoàng trong nhà. Tôi hạnh phúc tới mức cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ chồng biết sự thật rồi bỏ rơi tôi và con.

Người yêu cũ của tôi tên Toàn, anh là bác sĩ khoa sản. Dù đã yêu nhau tới giai đoạn thân mật nhất nhưng chúng tôi đành chia tay sau đó. Nguyên nhân là vì Toàn phải chuyển đến thành phố khác để công tác, yêu xa khiến chúng tôi không giữ được tình cảm.

Sau đó, tôi gặp và yêu Quốc. Anh là người đàn ông sống tình cảm, tinh tế luôn cho tôi cảm giác an toàn. Anh chưa từng hỏi tôi đã có bao nhiêu mối tình nhưng cũng để ý chuyện tôi có còn trinh hay không. Nhưng tôi lại rất yêu Quốc, vì ngoài quan niệm có phần cổ hủ đó ra thì Quốc rất chân thành với tôi. Vì thế, tôi đành giấu hết chuyện người cũ với anh.

Cũng vì để chồng tin tưởng yêu thương mình hơn, tôi quyết định đi vá lại màng trinh. Chồng tôi đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì. Anh ấy hết lòng yêu thương, quan tâm cho tôi. Cha mẹ chồng tôi cũng đối xử tốt với con dâu. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng phải lo lắng gì, có nhà có xe, cuộc sống đủ đầy.

Đến khi biết tôi có thai, chồng và gia đình chồng vui mừng trông ngóng. Tôi được cưng chiều hết mực, chẳng khác gì bà hoàng trong nhà. Tôi hạnh phúc tới mức cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ chồng biết sự thật rồi bỏ rơi tôi và con.

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đò, chồng đưa tôi đi khám thai để xem thai đã vào cổ tử cung chưa. Anh nói biết một vị bác sĩ có tiếng, hết lòng với bệnh nhân. Đến khi đến nơi gặp mặt bác sĩ thì tôi lặng người sửng sốt đến mức muốn ngất. Toàn đứng trước mặt tôi trong bộ đồ blouse trắng. Tôi hoảng sợ tột độ, tôi sợ Toàn sẽ nói chuyện cũ, tôi sợ sẽ đánh mất hạnh phúc đang có.

Nhưng trái ngược với thái độ của tôi, Toàn rất bình thản, thậm chí anh còn cười dịu dàng khám cho tôi. Anh nói với chồng tôi: “Thai đang phát triển rất tôi. Chắc do người mẹ biết chăm sóc bản thân nên thai bám rất chắc trong tử cung. Chúc mừng hai vợ chồng, cứ yên tâm dưỡng thai nhé!”.

Câu nói này của Toàn khiến chồng tôi vui mừng lắm, còn tôi thì cúi gằm mặt xấu hổ. Người yêu cũ không hề nói lời nào về chuyện cũ của chúng tôi. Chồng tôi sau đó cứ một mực muốn tôi khám ở phòng khám của Toàn và nhờ Toàn đỡ đẻ cho tôi. Tôi có nên tìm cách từ chối chồng không? Vì tôi cứ nơm nớp lo sợ khi gặp người yêu cũ như thế.

Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi "ngã ngửa" khi thấy vợ vạch áo làm một việc khiến tôi run rẩy

Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi "ngã ngửa" khi thấy vợ vạch áo làm một việc khiến tôi run rẩy

Hương càng khóc nhiều hơn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khi cố bình tĩnh lại, cô ấy kể một câu chuyện đã giấu tôi từ lúc mới quen nhau đến tận khi là vợ chồng. Hóa ra trước khi quen tôi Hương đã sinh một đứa con với người yêu cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Con gái phát hiện "bản sao" của mình ở nhà cô giáo, mẹ điều tra ra bí mật "động trời" của gia đình

Con gái phát hiện "bản sao" của mình ở nhà cô giáo, mẹ điều tra ra bí mật "động trời" của gia đình

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng ngất xỉu khi biết sự thật

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng ngất xỉu khi biết sự thật

Tâm sự 37 phút trước
Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi đi tìm sự thật thì rụng rời nhận ra mình bị lừa dối bấy lâu

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi đi tìm sự thật thì rụng rời nhận ra mình bị lừa dối bấy lâu

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Tâm sự 43 phút trước
Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi "ngã ngửa" khi thấy vợ vạch áo làm một việc khiến tôi run rẩy

Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi "ngã ngửa" khi thấy vợ vạch áo làm một việc khiến tôi run rẩy

Tâm sự Eva 46 phút trước
Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Tâm sự 49 phút trước
Vừa đưa con về ngoại, vợ "sốc tận óc" đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình

Vừa đưa con về ngoại, vợ "sốc tận óc" đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình

Tâm sự 56 phút trước
Vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định chúc phúc thì "ngã ngửa" trước sự thật bị cô ấy che giấu

Vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định chúc phúc thì "ngã ngửa" trước sự thật bị cô ấy che giấu

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Cứ ngỡ chồng là "ông bố quốc dân", tôi rụng rời chân tay sau câu hỏi vu vơ của chị bán rau đầu ngõ

Cứ ngỡ chồng là "ông bố quốc dân", tôi rụng rời chân tay sau câu hỏi vu vơ của chị bán rau đầu ngõ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Bất ngờ thừa kế căn hộ 3 tỷ sau khi chồng mất, tôi chưa kịp mừng đã "hận thấu xương" khi biết sự thật đằng sau

Bất ngờ thừa kế căn hộ 3 tỷ sau khi chồng mất, tôi chưa kịp mừng đã "hận thấu xương" khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính tài xế xe buýt đột quỵ tử vong lúc chở hàng chục hành khách

Danh tính tài xế xe buýt đột quỵ tử vong lúc chở hàng chục hành khách

Tử vi thứ Năm 15/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tai nạn nổ bình gas, cô dâu và chú rể tử vong ngay trong đêm tân hôn

Tai nạn nổ bình gas, cô dâu và chú rể tử vong ngay trong đêm tân hôn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Vừa đưa con về ngoại, vợ "sốc tận óc" đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình

Vừa đưa con về ngoại, vợ "sốc tận óc" đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình

Vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định chúc phúc thì "ngã ngửa" trước sự thật bị cô ấy che giấu

Vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định chúc phúc thì "ngã ngửa" trước sự thật bị cô ấy che giấu

Cứ ngỡ chồng là "ông bố quốc dân", tôi rụng rời chân tay sau câu hỏi vu vơ của chị bán rau đầu ngõ

Cứ ngỡ chồng là "ông bố quốc dân", tôi rụng rời chân tay sau câu hỏi vu vơ của chị bán rau đầu ngõ

Phút lâm chung mẹ nằng nặc đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, biết lý do đằng sau mà tôi sốc đến ngất xỉu

Phút lâm chung mẹ nằng nặc đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, biết lý do đằng sau mà tôi sốc đến ngất xỉu

Gặp lại vợ cũ sau 3 năm ly hôn, chỉ một câu hỏi bâng quơ của cô ấy khiến tôi gục ngã, bưng mặt khóc như một đứa trẻ

Gặp lại vợ cũ sau 3 năm ly hôn, chỉ một câu hỏi bâng quơ của cô ấy khiến tôi gục ngã, bưng mặt khóc như một đứa trẻ