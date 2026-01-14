Vừa đưa con về ngoại, vợ 'sốc tận óc' đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình

Tâm sự 14/01/2026 22:46

Anh chồng cứ như bị tiểu tam 'bỏ bùa' khi liên tục 'nhớ' và chỉ muốn gặp để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Thậm chí, theo chia sẻ của chính thất, dù đã biết nhân tình có chồng con đề huề nhưng vẫn nhất quyết 'vì yêu cứ đâm đầu', không chịu dứt ra.

Từ trước đến nay phụ nữ luôn được coi là "giống loài" nhạy cảm và cực "bén" trong công cuộc phát hiện chồng ngoại tình. Chỉ cần để ý thì kiểu gì cũng biết sự thật phía sau. Hàng loạt vụ chồng ngoại tình đều bị phanh phui nhờ giác quan thứ 6 của các bà vợ.

Mới đây, một chị vợ đã khiến cả cõi mạng "sốc đến tận óc" khi chia sẻ câu chuyện mình bị cắm sừng. Đáng chú ý khi cô tiểu tam này lại vô cùng ranh mãnh, "mồi chài" hai anh một lúc lại có màn nhắn tin vô cùng nhạy cảm.

 

Trong 1 group kín trên MXH, câu chuyện của cô vợ dưới đây khiến nhiều người bức xúc. Cô kể: "Cần lắm một cánh tay giúp đỡ của mọi người để diệt tiểu tam trơ trẽn này. Nó đã có chồng và 2 đứa con nhưng vẫn đi cặp thêm 2-3 thằng liền lúc. Nó lừa chồng mình nó là gái chưa chồng, đến khi mình phát hiện ra sự thật thì nó lật bài ngửa luôn, nó không bỏ chồng nhưng nó cũng không bỏ bồ. Thằng bồ thứ nhất của nó tên P. thì sau khi biết nó cặp mấy thằng đã đá nó không thương tiếc, còn thằng chồng của mình thì vẫn chưa sáng mắt".

Theo đó, chính thất bức xúc khi tiểu tam đã có chồng và hai con nhưng vẫn "ham của lạ" ra ngoài tìm thêm vài anh để cặp kè. Thậm chí khi bị phát hiện vẫn không muốn bỏ chồng, càng không muốn "buông tay" bồ. 

Vừa đưa con về ngoại, vợ 'sốc tận óc' đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kèm theo bài đăng, cô vợ còn đăng thêm loạt tin nhắn giữa những người trong duộc. Trong đó, sốc nhất chính là cuộc hội thoại giữa ông chồng và "trà xanh".

Theo đó, anh chồng cứ như bị tiểu tam "bỏ bùa" khi liên tục "nhớ" và chỉ muốn gặp để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Thậm chí, theo chia sẻ của chính thất, dù đã biết nhân tình có chồng con đề huề nhưng vẫn nhất quyết "vì yêu cứ đâm đầu", không chịu dứt ra.

Nhân tình của chồng còn mặt dày khi lên tiếng thách thức chị vợ và khẳng định hiểu rõ chồng hơn cả chính thất. Cô này tuyên bố: "Chị à, chính vì chị như vậy nên không bao giờ hiểu được anh X. Khi có sự việc xảy ra, chị chỉ nhìn 1 góc của vấn đề". 

Đã ăn vụng với chồng người ta còn lớn tiếng nói chuyện với "bà lớn" với thái độ không hè hối lỗi hay ăn năn, "bà bé" khiến CĐM bức xúc và chỉ trích không ngừng. 

Chưa dừng lại ở đó, cô vợ còn liên hệ được với một trong số người tình khác của tiểu tam, anh ta khẳng định: "Cả đời mình chưa gặp con nào khốn nạn như con này. X. mờ mắt rồi, ngu dại, bỏ vợ bỏ con để theo 1 đứa có chồng và 2 con. Nó đi với mình 1,5 năm thì đi với X. 7 tháng, cùng 1 lúc. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở cách đây 2 tuần biết không thể giấu được nên nó trở mặt với tớ. Và sau khi nhận ra câu chuyện và bản chất thật của nó, tớ không mất 1 phút để cho nó cút khỏi cuộc đời tớ". 

Sau màn bóc phốt chấn động của cô vự, nhiều ý kiến đã nổ ra, đa phần đều khuyên chính thất "làm cho ra ngô ra khoai" rồi ly dị thẳng tay không cần tiếc nuối. Bên cạnh những bình luận chỉ trích thái độ "lồi lõm, trơ trẽn" của cô nhân tình thì nhiều cư dân mạng còn phẫn nộ trước hành động "chán cơm thèm phở" của người chồng. Một số người khẳng định, cùng là 2 người đàn ông cặp kè với 1 người phụ nữ nhưng anh P. kia thì dứt ra được sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của cô tiểu tam. Còn anh X. vẫn mãi mê muội không biết quay đầu. Điều này chứng tỏ người chồng chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.

Hiện tại, những câu chuyện liên quan đến chủ đề ngoại tình, cắm sừng vẫn được CĐM đặc biệt là hội chị em rỉ tai nhau và cho nhau lời khuyên về cách xử lý cặp đôi "mèo mả gà đồng". 

