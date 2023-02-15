Tặc lưỡi dan díu cùng với chồng bạn thân, đang hí hửng chuẩn bị 'ân ái', cả tôi và anh đều chết điếng khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên từ dưới nhà

Tâm sự 15/02/2023 12:17

Chẳng là chồng Hạnh có tình ý với tôi. Một lần không kìm chế được tôi với anh đã đi quá giới hạn với nhau. Dù biết việc đó vô cùng có lỗi với bạn nhưng tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình.

Buồn quá mọi người ạ, tôi cũng không muốn cướp chồng bạn đâu nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy, nên giờ tôi tiếp tục thì dở, mà chấm dứt cũng chẳng xong.

Vợ chồng tôi ly hôn cách đây 2 năm rồi, khi đó tôi rất buồn và đau khổ. Anh ta có vợ bé ở bên ngoài và có con riêng với nhau nữa. Còn tôi thì cưới mấy năm không có con.

Trước kia tôi bị u nang phải cắt một bên buồng trứng, còn một bên nhưng cứ bầu là sảy không giữ được. Chuyện đó làm vợ chồng tôi sống với nhau mà chẳng có hạnh phúc. Thế rồi bọn tôi ra tòa sau khi chồng tuyên bố chọn vợ bé và con riêng của anh ta.

Tôi cũng được chia cho căn nhà, nhưng sống một mình thật sự tẻ nhạt, buồn tủi kinh khủng. Cũng may tôi có cô bạn rất thân tên Hạnh lúc nào cũng ở bên động viên an ủi.

Thỉnh thoảng tôi cũng hay sang nhà nó ăn uống với gia đình cho vui. Hạnh có chồng và 2 đứa con rất xinh xắn. Tôi đến nhà nó chơi cũng chỉ vì thèm cái không khí ấm áp, hạnh phúc của nhà nó mà mình không có.

Nhưng cũng từ đó xảy ra một chuyện khiến giờ tôi rất đau khổ, khó nghĩ vô cùng. Chẳng là chồng Hạnh có tình ý với tôi. Một lần không kìm chế được tôi với anh đã đi quá giới hạn với nhau. Dù biết việc đó vô cùng có lỗi với bạn nhưng tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình.

 

Tặc lưỡi dan díu cùng với chồng bạn thân, đang hí hửng chuẩn bị 'ân ái', cả tôi và anh đều chết điếng khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên từ dưới nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã cố gắng hứa sẽ không làm điều xấu hổ với chồng bạn nữa, nhưng lại bị anh ấy chèo kéo, dụ dỗ. Thế là mỗi lần nhớ nhau chúng tôi lại lén lút hẹn hò ra nhà nghỉ ôm ấp chán rồi về.

Trước mặt Hạnh, bọn tôi luôn giữ khoảng cách và không tỏ vẻ quá thân nên nó không nhận ra.

Hôm rồi tôi mua được ít tôm hùm ngon nên mang sang nhà nấu nướng cùng ăn. Nhưng đến nơi mới biết Hạnh phải đi trực ca đêm. Lúc tôi đang chế biến món tôm ở bếp thì anh đi xuống, bất ngờ ôm chặt tôi bảo:

“Nhớ em quá!”

“Ôi anh, bọn trẻ nhìn thấy bây giờ”

“Anh lùa nó lên gác hết rồi”

Thế là anh cứ hôn tôi ngấu nghiến đến mức không kiềm chế được, anh hối hả giục:

“Vào phòng đi em”

Anh kéo tôi vào phòng của vợ chồng mình, rồi đẩy tôi ngã xuống giường. Mới ôm hôn được có 2 phút thì bọn tôi đứng cả hình khi nghe tiếng Hạnh gọi từ tầng 1 lên:

“Anh ơi, ra giúp em bê đồ”

Nghe tiếng vợ, anh hốt hoảng bịt mồm tôi, dúi vội vào trong tủ quần áo to đùng của 2 vợ chồng, rồi bảo: “Ngồi im đây, khi nào anh bảo ra mới được ra nhé”

Thế là tôi cứ nằm co ro như vậy trong tủ quần áo của con bạn thân, cả muốn ho cũng không dám. Nghĩ cảnh bồ nhí, cướp chồng người khác thật sự khốn cùng.

Vợ chồng con cái nhà người ta chế biến tôm hùm tôi mua sang ăn uống vui vẻ dưới phòng bếp. Hơn 1 tiếng sau mới có tiếng mở tủ, anh vẫn bắt tôi nằm đó rồi lấy đồ ngủ cho vợ tắm. 10 phút sau cái Hạnh vào phòng tắm, anh lùa bọn trẻ lên tầng 3 mới dám lên mở cửa cho tôi thoát thân.

Tôi chui ra, vội chuồn thẳng về nhà. Từ hôm đó đến giờ tôi không dám đối diện với Hạnh, chồng nó vẫn nhắn tin rủ đi nhà nghỉ nhưng tôi đã từ chối 2 lần rồi. Tôi chỉ sợ mình lại yếu lòng trước lời lẽ ngọt ngào của anh ấy mà phản bội bạn thêm lần nữa.

Chồng cay cú muốn chuốc say vợ để lấy lại thể diện trước mặt mợi người, đến sáng tỉnh dậy tôi sốc nặng trước đoạn video được cô ta quay lại

Chồng cay cú muốn chuốc say vợ để lấy lại thể diện trước mặt mợi người, đến sáng tỉnh dậy tôi sốc nặng trước đoạn video được cô ta quay lại

Tôi cay cú khi lão chồng coi vợ như kẻ thù ấy cứ chuốc cho vợ say mới chịu, hắn ta mệt leo lên phòng nằm.

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