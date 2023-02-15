Chồng cay cú muốn chuốc say vợ để lấy lại thể diện trước mặt mợi người, đến sáng tỉnh dậy tôi sốc nặng trước đoạn video được cô ta quay lại

Tâm sự 15/02/2023 10:55

Tôi cay cú khi lão chồng coi vợ như kẻ thù ấy cứ chuốc cho vợ say mới chịu, hắn ta mệt leo lên phòng nằm.

Mấy hôm nay lão chồng yêu quí của tôi đi vắng nên tôi thấy hơi nhớ lão. Ở nhà mình tôi rảnh rỗi ngồi nhớ lại mấy chuyện cũ và phì cười 1 mình. Tôi và lão ta lấy nhau đến nay đã được 4 năm, con trai tôi cũng được 3 tuổi và đã đi học lớp mầm.

Ngày trước yêu nhau hai đứa từng “choảng nhau” mấy lần, đòi chia tay sống c.hết không quay lại. Nhưng chả hiểu thế nào hai hôm sau lại anh em ngọt xớt bình thường, đến bạn bè cũng lắc đầu ngán ngẩm. Yêu nhau được 3 năm chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Tuy là vợ chồng rồi nhưng 2 đứa vẫn trẻ con nghịch đủ trò như cũ, thỉnh thoảng chúng tôi mời bạn bè đến ăn cơm và uống rượu, chè chén.

Hôm đó bố mẹ chồng có ra Hà Nội chơi, tôi mời bạn bè thân thiết của chồng đến dùng cơm. Thấy chồng bê 2 két bia ra tôi càu nhàu: “Anh đưa nhiều bia thế thì làm gì?”. Tôi chỉ có ý là mọi người ăn là chính, uống ít thôi với lại có mấy người sao uống hết được từng đó, bao giờ hết lại bê ra. Bạn bè anh biết tôi thẳng tính nên chẳng ai chấp.

Còn chồng tôi có vẻ cay cú, cảm giác mất thể diện với bạn bè nên nghĩ ra cách trút giận. Bố mẹ chồng ăn xong rồi lên tầng nằm vì ông bà đi xe mới lên nên hơi mệt. Hơn nữa ông bà đều quí bạn bè chồng tôi nên cũng không cau có khó chịu khi thấy mọi người ham vui.

Chồng cay cú muốn chuốc say vợ để lấy lại thể diện trước mặt mợi người, đến sáng tỉnh dậy tôi sốc nặng trước đoạn video được cô ta quay lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong bữa an chồng tối cứ như khiêu chiến với vợ. Tôi m.áu lên cũng uống theo, khi mọi người đã chuyển sang ăn hoa quả thì chồng tôi vẫn chúc vợ nhiệt tình nhử kiểu 2 đứa bạn thân tri kỷ tỷ năm mới gặp nhau vạy. Hai vợ chồng như hai đối thủ đọ tửu lượng. Rượu tôi có thể không uống được nhiều nhưng bia thì tôi lại uống rất khá. Khi tôi thấm mệt rồi thì dừng lại, chồng cười khoái chí vì nghĩ vợ đã say đã thua.

Tôi cay cú khi lão chồng coi vợ như kẻ thù ấy cứ chuốc cho vợ say mới chịu, hắn ta mệt leo lên phòng nằm. Còn tôi cũng chẳng buồn dọn bát đĩa vì đã có mấy cô em rửa giúp. Mọi người khuyên vợ chồng uống ít thôi nhưng chúng tôi cứ gạt tay ra thách thức nhau.

Tôi nằm mềm nửa đêm tỉnh dậy không thấy chồng đâu. Tôi uống cốc nước thấy tỉnh hẳn, tôi chỉ mệt chứ không đến nỗi say bí tỷ. Sáng sớm khi tôi có thể dậy thì chồng tôi vẫn nằm không biết trời đất là gì. Bố mẹ chồng cằn nhằn chồng tôi, còn tôi cứ tủm tỉm cười. Khi mọi người xuống ăn trưa thì tôi đã leo lên chỗ ông chồng cười mỉa mai:

- Tưởng anh thế nào, hóa ra được thế này thôi hả. Ngủ thì ngủ nhầm phòng, người thì mềm như bún còn thách thức vợ. Kèo này anh thua nhé, rửa bát 1 tuần cứ thế mà thực hiện.

Chồng tôi nằm bẹp dí nghe tiếng vợ bảo mình thua và phải rửa bát thì cố lật người dậy thều thào:

- Anh không thua, bát em đi mà rửa nhé.

- Vâng, video đã có sẵn đây rồi, bằng chứng rõ ràng không chối cãi được.

- Này, đồ vợ đáng ghét.

- Lêu lêu, dậy đi chồng thối, 11 giờ rồi đấy.

Vậy đấy, chúng tôi vẫn như thời còn yêu nhau, tuy có cãi vã, tuy đôi lúc bực mình và tức giận. Nhưng vẫn đong đầy tình yêu, sự vui vẻ và hài hước. Lời cuối tôi muốn nhắn gửi đó là: “Lão chồng béo mau mau về đi, vợ nhớ lão lắm rồi”.

Sau đêm vồn vã với vợ già 30 tuổi, sáng tỉnh dậy, tôi tá hỏa người nằm bên cạnh

Sau đêm vồn vã với vợ già 30 tuổi, sáng tỉnh dậy, tôi tá hỏa người nằm bên cạnh

Mỗi tối, cô ấy mất hàng tiếng đồng hồ để bôi trát đủ các thứ đó lên mặt. Tôi hỏi bôi chồng chất thế, em không sợ à, vợ tôi đáp: “Anh chả biết gì, hàng mỹ phẩm xách tay xin lắm, không sợ đâu”. Vợ nói thế thì tôi cũng đành chịu.

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