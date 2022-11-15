Sống với chồng bao nhiêu năm trời, tôi không ngờ anh ấy lại giấu tôi một việc quan trọng đến vậy

Bí mật của chồng không khỏi khiến tôi cảm thấy đau lòng, tôi không đáng tin hay sao mà anh phải làm như vậy.

Bao nhiêu năm nay, tôi luôn cố gắng làm việc, tiết kiệm và chăm lo cho tổ ấm bằng cả trái tim chân thành. Với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Chồng tôi cũng thuộc típ người biết vun vén gia đình, hiểu tâm lý. Anh đưa thẻ lương cho tôi giữ, mỗi tháng tôi đưa lại anh 4 triệu để chi tiêu cá nhân. Chồng còn giúp đỡ tôi việc nhà, chăm sóc con cái. Với phụ nữ mà nói, như thế là quá mãn nguyện, quá hạnh phúc rồi. Vậy mà hôm chủ nhật, tôi lại vô tình phát hiện bí mật của chồng. Hôm đó, chị chồng bỗng đem đến hơn 300 triệu sang trả cho vợ chồng tôi. Lúc đó, chồng tôi đã đi đá bóng với bạn bè nên không có ở nhà. Tôi ngơ ngác trước số tiền mà chị chồng đem tới. Chị ấy cũng sững sờ vì không ngờ tôi không biết đến số tiền này.

Ảnh minh họa: Internet Chị chồng kể chị mượn chồng tôi 300 triệu vào năm ngoái, lúc vợ chồng chị xây nhà mới. Mãi đến bây giờ chị mới tiết kiệm đủ để trả cho chúng tôi. Chị cứ nghĩ đây là tiền chung của vợ chồng tôi vì khi đưa tiền, chồng tôi không dặn dò gì chị ấy cả. Trưa, chồng tôi về nhà. Tôi đem 300 triệu ra hỏi anh. Sau một hồi ấp úng, chồng tôi mới thú thật chuyện anh nhận thêm bản vẽ bên ngoài (chồng tôi là kiến trúc sư) để kiếm thêm tiền. Vì đó là tiền làm thêm nên anh không đưa cho tôi mà tiết kiệm cho bản thân mình và biếu bố mẹ chồng.

Ảnh minh họa: Internet Khi tôi bảo chồng phải công khai mọi thu chi và đưa hết tiền cho tôi giữ thì anh giận dữ. Anh nói tôi quá tham lam khi đòi giữ tiền làm thêm bên ngoài của chồng, trong khi tiền lương anh đã đưa trọn cho tôi rồi. Anh còn bảo số tiền 300 triệu này anh sẽ gửi ngân hàng với người thụ hưởng là con chúng tôi nhưng tiền làm thêm của anh thì tôi không được hỏi tới. Tôi thất vọng về chồng mình quá. Tôi đã sống hết lòng vì gia đình, bao nhiêu tiền bạc đều công khai, tại sao chồng lại giấu giếm tôi chứ? Liệu tôi có tham lam thật không hay chồng tôi đang tính toán với vợ con đây?

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