Dạo gần đây đêm nào vợ tôi cũng tắm vào đêm khuya, lo lắng tôi mở cửa kiểm tra thì phát hiện sự thật khiến tôi chết lặng không dám tin vào mắt mình

Tâm sự 15/11/2022 12:30

Nhìn những vết xước trên lưng vợ, tôi không muốn lo lắng bởi tôi không biết có nên tha thứ cho một kẻ phản bội mình hay không.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần một năm nay. Cả hai chúng tôi đều chưa muốn vướng bận con cái vì còn trẻ.

2 tháng trước, tôi đi công tác xa nhà và mới về nhà cách đây một tuần. Lần này về nhà, thấy vợ thay đổi rất nhiều, nhìn cô ấy gầy đi trông thấy. Chuyện chăn gối không được nhiệt tình lắm, như thể làm cho xong việc vậy. Tôi không nói mà âm thầm theo dõi vợ, liệu cô ấy có phản bội chồng không?

Hằng ngày vợ đi làm về rất đúng giờ, rất quan tâm chăm sóc đến chuyện ăn uống của chồng. Nhìn bề ngoài không thấy có biểu hiện nào của việc phản bội. Có một điểm rất lạ, hằng đêm khi tôi ngủ một lúc, vợ mới phờ phạc từ nhà tắm bước ra. Chẳng hiểu tắm kiểu gì mà lâu đến vậy, tắm xong người phải khỏe khoắn tỉnh táo lên chứ? Đằng này lại mệt mỏi như vừa làm việc gì đó rất nặng nhọc?

Tối hôm qua, tôi đã tìm được chìa khóa nhà tắm, giả vờ lên giường ngủ như mọi ngày. Đợi đến khi tôi ngủ, vợ mới đi tắm, thấy cô ấy ở trong nhà tắm 15 phút chưa thấy ra mà lại nghe như có tiếng khóc. Tôi quyết định mở cửa phòng và chết lặng khi thấy những vết xước trên lưng vợ, còn mắt cô ấy đỏ hoe vì khóc.

Dạo gần đây đêm nào vợ tôi cũng tắm vào đêm khuya, lo lắng tôi mở cửa kiểm tra thì phát hiện sự thật khiến tôi chết lặng không dám tin vào mắt mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hốt hoảng lao vào ôm chặt vợ hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Vợ ôm tôi mà nói cô ấy thấy không còn xứng đáng với tôi nữa, muốn ly hôn. Không hiểu cô ấy đang nói gì? Tôi sốt sắng hỏi vợ đã có chuyện gì trong thời gian tôi không ở nhà?

Cô ấy nói trong thời gian tôi vắng nhà, vợ đã trót dại lên giường với người đồng nghiệp một lần. Mỗi đêm, đợi chồng ngủ say, vợ muốn đi tắm cho bớt dơ dáy cơ thể. Chính vì thế cô ấy đã tự làm đau bản thân bằng cách cào cấu khắp cơ thể để trút giận.

Nhìn vợ khóc và tự hành hạ bản thân, tôi biết cô ấy đang hối lỗi nên không còn tức giận, chấp nhận tha thứ cho vợ. Suốt đêm nằm bên vợ tôi tự nhủ, ai chẳng có sai lầm trong đời, biết sửa sai là tốt.

Thế nhưng khi đêm vợ ngủ say, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn trong điện thoại của vợ. Một người đàn ông nhắn rằng: "Em mà bỏ anh thì chồng em sẽ biết tất cả".

Thì ra vợ đã ngoại tình nhiều lần rồi, giờ sợ bị phát hiện nên cô ấy phải dùng "khổ nhục kế". Phòng khi người đàn ông kia có tung tin với tôi thì tôi cũng chọn cách tha thứ cho sự dại dột của vợ. Rất đau đớn khi lấy phải người vợ phản bội, tôi thật sự bất lực.

Theo mọi người, tôi nên chọn tha thứ cho vợ hay chia tay đây?

Anh ta nói với tôi đi công tác để lo cho gia đình, nhưng thật chất là lo cho cô nhân tình của mình khiến tôi đau đớn tột cùng

Anh ta nói với tôi đi công tác để lo cho gia đình, nhưng thật chất là lo cho cô nhân tình của mình khiến tôi đau đớn tột cùng

Tưởng rằng bản thân đã may mắn cưới phải một người chồng tốt, thế nhưng tôi chợt nhận ra đằng sau bộ mặt hoàn hảo đó lại là một gã phản bội.

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Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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