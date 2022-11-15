Bản thân tôi có khả năng làm việc tốt, có trách nhiệm với công việc nhưng diện mạo thua xa những người phụ nữ xinh đẹp xung quanh. Vì thế, tôi chỉ biết tập trung vào công việc mỗi khi đi làm. Tại bữa tiệc đó, tôi không dám để ý đến ai, ngồi một chỗ nhưng bất ngờ chồng đến làm quen với tôi. Anh nói tôi khác biệt những cô gái kia, thế là chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tôi và chồng gặp nhau trong một bữa tiệc tổ chức giao lưu giữa các công ty trong ngành với nhau. Những dịp như vậy thường tụ tập những người giàu có, có chức quyền. Tôi tham dự với tư cách là thư ký của lãnh đạo.

Chưa đầy nửa năm chúng tôi cưới nhau và sinh được một cậu con trai đáng yêu. Mẹ chồng tôi mừng lắm, cả gia đình chồng ai nấy đều chúc mừng. Con trai tôi được chiều chuông như "hoàng tử" trong nhà. Tôi cũng được thơm lây vì sinh cháu đích tôn, mẹ chồng luôn ưu ái tôi hơn.

Sau lần ấy, tôi thấy trái tim mình rung động bởi người đàn ông bảnh bao lịch lãm và nói chuyện rất có duyên này. Quen nhau vài tháng thì tôi không thổ lộ tình cảm vì nghĩ mình không xứng với anh nhưng bỗng dưng anh tỏ tình khiến tôi rất bất ngờ, đương nhiên tôi thực sự hạnh phúc và đồng ý ngay. Bạn bè biết chuyện ai cũng ngưỡng mộ vì tôi yêu được người đẹp trai, giỏi giang, bề ngoài hơn hẳn tôi.

Khi con trai được một tuổi, mẹ chồng cho hai vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng trong căn hộ rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Vì nhà chồng giàu có, tôi lại sinh được cháu trai nên mẹ chồng không tiếc gì. Bà còn tâm sự muốn tôi sinh thật nhiều cháu, càng sinh nhiều bà càng thưởng lớn.

Cuộc sống của tôi phải nói là ai cũng ngưỡng mộ và tôi thấy mình thật may mắn. Nhưng khi con trai được 3 tuổi thì chồng bỗng bảo phải đi làm xa 2 năm do cơ quan điều chuyển. Anh nói không muốn xa vợ con nhưng tất cả vì tương lai sau này. Tôi đành ngậm ngùi ở nhà một mình chăm con nhỏ.

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Những năm tháng chồng xa nhà, đôi lúc con ốm đau tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi định thuê giúp việc nhưng mẹ chồng lại lo sợ người ngoài ở cùng hai mẹ con nên không an tâm. Một năm chồng nhà được 2 lần, ban đầu anh còn thường xuyên gọi về hỏi thăm vợ con nhưng sau nhạt dần. Được cái mẹ chồng luôn động viên tôi cố gắng và bù đắp cho tôi bằng tiền bạc.

Thấy tình cảm vợ chồng đi xuống, tôi nói chuyện thẳng thắn nhưng anh trả lời: "Anh chẳng thấy gì, ở đây bận trăm công nghìn việc nên em phải hết sức thông cảm. Anh làm gì cũng sẽ hướng về gia đình nên vợ cứ an tâm".

2 năm trôi qua không phải dài cũng chẳng hề ngắn với một người vợ mong ngóng chồng như tôi. Trước khi chồng hết hạn công tác xa cũng là lúc tôi phải đi công tác 3 ngày. Tôi phải gửi con cho mẹ chồng chăm nom và thu xếp để đi sớm về sớm.

Ở tỉnh nơi tôi công tác có biển rất đẹp, xong công việc tối đến tối đi dạo một mình cho đầu óc thoải mái. Bỗng dưng nhìn từ xa tôi thấy bóng dáng ai giống như chồng và bên cạnh là một cô gái, hai người đang dắt tay nhau rất tình cứ. Tiến lại gần một chút, tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là chồng mình nhưng anh đang mải mê với cô gái kia nên không biết tôi gần đó.

Tôi đứng khựng lại một hồi lâu không biết nên xử lý thế nào, sau đó tôi lặng lẽ rời đi. Trở về nhà tôi rất đau khổ nhưng vẫn giữ kín chuyện này trong lòng. Giờ tôi không biết phải làm sao, nếu ly hôn thì tôi mất tất cả, chẳng nhẽ phải sống chịu đựng chuyện chồng ngoại tình hay sao? Hãy cho tôi lời khuyên?