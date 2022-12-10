Sau một năm ly hôn, chồng cũ bỗng đêm đêm sang nhà kéo rèm 'tâm sự', lời đề nghị sau đó của anh còn khiến tôi bối rối hơn

Hơn 10 năm bên nhau, con cái, nhà cửa đều có cả, hạnh phúc những tưởng đã vẹn tròn ấy vậy mà rồi kết cục lại quá xót xa. Ngày con trai tròn 4 tuổi, chồng tôi năm đó nghe theo lời rủ rê của mấy ông bạn cũ mà sa vào con đường cá độ bóng đá.

Tôi và chồng cũ bên nhau từ những ngày tôi mới chỉ là cô bé tuổi đôi mươi học năm cuối đại học còn anh là một nhân viên văn phòng đã ngoài 30. Từ tình bạn phát triển lên tình yêu, chúng tôi đã có 5 năm bên nhau trước khi đám cưới diễn ra. 2 năm sau ngày cưới, bé Bao ra đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình 2 bên nội ngoại.

Cứ thế, những cuộc cãi vã trở nên thường xuyên hơn rồi anh bỏ đi không một lời giải thích. 2 tháng sau đó, anh trở về và nói sẽ tự trả hết số tiền đó rồi đưa tôi lá đơn ly hôn. Số tiền rất lớn kia là do tình cũ của anh trên thành phố đã giúp anh để giải quyết hết nợ nần. Họ đã quay lại với nhau từ cách đây gần một năm mà tôi không hề hay biết. Quá mệt mỏi với cuộc sống này, tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Anh nợ gần một tỷ nhưng lãi mẹ đẻ lãi con nên những 1,7 tỷ đồng. Bố chồng tôi ở dưới quê vì uất quá mà tăng xông rồi không may bị đột quỵ. Anh là người sai rành rành nhưng lại không chịu nhận lỗi về mình. Mẹ chồng tôi thì một mực cho rằng vì tôi không quan tâm đến chồng, không biết để kịp thời can ngăn nên mới xảy ra nông nỗi này.

Căn nhà đó chúng tôi chia đôi, ai muốn ở lại thì phải trả người kia số tiền nửa căn còn lại. Vì tôi và anh đều không có số tiền đó nên tạm thời tôi sẽ vẫn sống trong căn nhà này. Anh có quyền về đó và thăm hỏi con trai bình thường nhưng phải báo tôi trước.

Khoảng 1-2 tháng sau khi ly hôn, anh có về nhà vài ngày vì nói nhớ con. Chúng tôi cứ thế sống với nhau cùng dưới mái nhà nhưng chỉ coi nhau như hai người bạn. Con muốn ngủ cùng cả bố và mẹ nên chúng tôi đành làm một chiếc rèm ngăn đôi giường, sau khi con ngủ sẽ kéo lại cho riêng biệt.

Thế rồi khoảng một năm sau đó, anh về nhà thường xuyên hơn. Anh hay đưa con đi chơi, thậm chí đưa cả tôi đi ăn những món ngon mà gia đình tôi chưa từng ăn trước đó. Đến tối, anh còn kéo rèm rồi ôm tôi như chưa từng xảy ra chuyện ly hôn.

Một lần, hai lần, tôi còn cứng rắn cự tuyệt. Thế nhưng sự thay đổi của anh cộng thêm nỗi cô đơn cả năm nay khiến lý trí của tôi chẳng thể thắng nổi tình cảm. Chúng tôi vẫn sống như hai người bạn nhưng tối tối lại vén rèm "tâm sự" cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Anh nói anh với người đàn bà kia chỉ là chút xao lòng khi gặp lại tình cũ. Hơn nữa trong lúc quá túng quẫn vì số nợ kia, cô ta nhận sẽ giúp đỡ anh nên anh đã nhận lời. Họ sống với nhau nhưng không hề hạnh phúc. Ai rồi cũng đã khác, anh và cô ta đều không còn là những chàng trai, cô gái năm nào.

Đêm đó, sau khi "tâm sự" xong, anh nói muốn quay về bên vợ con tôi, xin cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Tôi bối rối lắm vì thực sự lòng tôi vẫn có anh, chưa hề có người đàn ông nào khác. Tôi có nên đồng ý để con có một gia đình đủ mẹ đủ cha không.