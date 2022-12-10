Sau một năm ly hôn, chồng cũ bỗng đêm đêm sang nhà kéo rèm 'tâm sự', lời đề nghị sau đó của anh còn khiến tôi bối rối hơn

Tâm sự 10/12/2022 09:54

Một lần, hai lần, tôi còn cứng rắn cự tuyệt. Thế nhưng sự thay đổi của anh cộng thêm nỗi cô đơn cả năm nay khiến lý trí của tôi chẳng thể thắng nổi tình cảm. Chúng tôi vẫn sống như hai người bạn nhưng tối tối lại vén rèm "tâm sự" cùng nhau. 

Tôi và chồng cũ bên nhau từ những ngày tôi mới chỉ là cô bé tuổi đôi mươi học năm cuối đại học còn anh là một nhân viên văn phòng đã ngoài 30. Từ tình bạn phát triển lên tình yêu, chúng tôi đã có 5 năm bên nhau trước khi đám cưới diễn ra. 2 năm sau ngày cưới, bé Bao ra đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình 2 bên nội ngoại.

Hơn 10 năm bên nhau, con cái, nhà cửa đều có cả, hạnh phúc những tưởng đã vẹn tròn ấy vậy mà rồi kết cục lại quá xót xa. Ngày con trai tròn 4 tuổi, chồng tôi năm đó nghe theo lời rủ rê của mấy ông bạn cũ mà sa vào con đường cá độ bóng đá.

Anh nợ gần một tỷ nhưng lãi mẹ đẻ lãi con nên những 1,7 tỷ đồng. Bố chồng tôi ở dưới quê vì uất quá mà tăng xông rồi không may bị đột quỵ. Anh là người sai rành rành nhưng lại không chịu nhận lỗi về mình. Mẹ chồng tôi thì một mực cho rằng vì tôi không quan tâm đến chồng, không biết để kịp thời can ngăn nên mới xảy ra nông nỗi này.

Sau một năm ly hôn, chồng cũ bỗng đêm đêm sang nhà kéo rèm 'tâm sự', lời đề nghị sau đó của anh còn khiến tôi bối rối hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế, những cuộc cãi vã trở nên thường xuyên hơn rồi anh bỏ đi không một lời giải thích. 2 tháng sau đó, anh trở về và nói sẽ tự trả hết số tiền đó rồi đưa tôi lá đơn ly hôn. Số tiền rất lớn kia là do tình cũ của anh trên thành phố đã giúp anh để giải quyết hết nợ nần. Họ đã quay lại với nhau từ cách đây gần một năm mà tôi không hề hay biết. Quá mệt mỏi với cuộc sống này, tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Căn nhà đó chúng tôi chia đôi, ai muốn ở lại thì phải trả người kia số tiền nửa căn còn lại. Vì tôi và anh đều không có số tiền đó nên tạm thời tôi sẽ vẫn sống trong căn nhà này. Anh có quyền về đó và thăm hỏi con trai bình thường nhưng phải báo tôi trước. 

Khoảng 1-2 tháng sau khi ly hôn, anh có về nhà vài ngày vì nói nhớ con. Chúng tôi cứ thế sống với nhau cùng dưới mái nhà nhưng chỉ coi nhau như hai người bạn. Con muốn ngủ cùng cả bố và mẹ nên chúng tôi đành làm một chiếc rèm ngăn đôi giường, sau khi con ngủ sẽ kéo lại cho riêng biệt. 

Thế rồi khoảng một năm sau đó, anh về nhà thường xuyên hơn. Anh hay đưa con đi chơi, thậm chí đưa cả tôi đi ăn những món ngon mà gia đình tôi chưa từng ăn trước đó. Đến tối, anh còn kéo rèm rồi ôm tôi như chưa từng xảy ra chuyện ly hôn.  

Một lần, hai lần, tôi còn cứng rắn cự tuyệt. Thế nhưng sự thay đổi của anh cộng thêm nỗi cô đơn cả năm nay khiến lý trí của tôi chẳng thể thắng nổi tình cảm. Chúng tôi vẫn sống như hai người bạn nhưng tối tối lại vén rèm "tâm sự" cùng nhau. 

Sau một năm ly hôn, chồng cũ bỗng đêm đêm sang nhà kéo rèm 'tâm sự', lời đề nghị sau đó của anh còn khiến tôi bối rối hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh nói anh với người đàn bà kia chỉ là chút xao lòng khi gặp lại tình cũ. Hơn nữa trong lúc quá túng quẫn vì số nợ kia, cô ta nhận sẽ giúp đỡ anh nên anh đã nhận lời. Họ sống với nhau nhưng không hề hạnh phúc. Ai rồi cũng đã khác, anh và cô ta đều không còn là những chàng trai, cô gái năm nào. 

Đêm đó, sau khi "tâm sự" xong, anh nói muốn quay về bên vợ con tôi, xin cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Tôi bối rối lắm vì thực sự lòng tôi vẫn có anh, chưa hề có người đàn ông nào khác. Tôi có nên đồng ý để con có một gia đình đủ mẹ đủ cha không. 

Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn

Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn

Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 31 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 31 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ