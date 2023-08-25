Sau đêm vui chơi quên lối về ở quầy bar, tôi trót có 'tình một đêm' với gái lạ, tờ mờ sáng tỉnh lại giật thót khi thấy một bóng người 'ngồi như tượng đá' cùng âm thanh kỳ dị

Tâm sự 25/08/2023 05:29

Tối hôm đó có men rượu trong người, nhớ đến cô bồ trẻ quyến rũ và bạo dạn, người tôi càng thêm rạo rực và hào hứng.

Tôi vui như mở cờ trong bụng, lập tức gọi điện báo với người tình chuẩn bị trước, tôi sẽ đến ngay lập tức. Nghe tiếng cô nàng ngọt ngào nũng nịu qua điện thoại mà tôi đã thấy nóng rực cả người. Đứng trước cửa nhà người tình, tôi có sẵn chìa khóa nên cứ thế lấy ra mở cửa. Vào nhà thì tối om chẳng thấy ai, yên lặng vô cùng. Rõ ràng tôi đã dặn dò cô ấy phải đón tiếp mình thật nồng nhiệt. Hay muốn tạo khung cảnh tối tăm để cho tôi một bất ngờ?

Tôi quen đường quen lối đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép hờ, tôi đẩy ra, bên trong có ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Thấy cô bồ của mình đã nằm ngoan ngoãn trên giường chờ đợi, tôi lập tức nhào lên không do dự.

Sau màn ân ái nồng nàn thì tôi lăn ra ngủ vì quá say không thể gắng gượng nổi nữa. Tôi đến nửa đêm thấy khát nước, tôi vòng tay ôm người tình, định bụng bảo cô ấy đi lấy hộ cốc nước. Vậy nhưng cạnh chỗ tôi nằm trống không chẳng có ai cả. Quái lạ thật, cô ấy lúc nào cũng thích rúc trong lòng tôi ngủ. Chính vì thế mà hôm nào tôi không ngủ lại được là cô ấy hờn dỗi cả tuần trời. Tôi mở choàng mắt định tìm xem cô người tình của mình đâu thì giật nảy người khi thấy một bóng người ngồi như tượng đá ở cạnh giường. Nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi suýt ngã lăn khỏi giường khi nhận ra người đó chính là vợ mình!

Sau đêm vui chơi quên lối về ở quầy bar, tôi trót có 'tình một đêm' với gái lạ, tờ mờ sáng tỉnh lại giật thót khi thấy một bóng người 'ngồi như tượng đá' cùng âm thanh kỳ dị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khó hiểu vô cùng, lúc này nhìn rõ xung quanh thì đúng là phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lẽ nào chuyện tối qua tôi đi uống rượu rồi về qua đêm chỗ người tình chỉ là một giấc mơ? Nhưng mơ cũng quá chân thật! Trong lòng tôi khó hiểu vô cùng nhưng ngoài miệng vẫn cười hỏi vợ: “Sao em không nằm xuống ngủ lại ngồi như thế? Em bị mất ngủ à? Có cần anh giúp gì không?”.

Cô ấy lặng lẽ quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt khiến tôi giật thót sợ hãi không dám đối diện trực tiếp với vợ. Thế rồi trong sự hoang mang của tôi, vợ chợt mở điện thoại. Một giọng nói phát ra, tôi càng nghe càng rùng mình hóa đá: “Lâu lắm mới được đến với em cả đêm thế này, anh nhớ em quá đi mất… Em có nhớ anh không, sao em không nói gì? Mỗi lần ở bên con mụ già kia, trong lòng anh chỉ nhớ đến em. Mỗi lần ân ái với cô ta, anh lại phải tưởng tượng đấy là em thì mới làm được… Hãy chờ anh nhé, đợi anh lấy thêm tài sản rồi sẽ ly hôn thẳng tay rồi cưới em làm vợ, chúng mình sẽ được hạnh phúc bên nhau, không kẻ nào có thể ngăn cản được nữa…”.

Người thốt ra những lời lẽ ấy chính là tôi. Vậy là đêm qua tôi đã về nhà với vợ nhưng vì quá say nên tưởng nhầm mình đến nhà người tình. Nguyên nhân rất đơn giản, người tình của tôi ở căn hộ ngay sát vách, chính là hàng xóm của vợ chồng tôi!

Khi xưa tôi cưới vợ không phải vì tình yêu. Cô ấy chẳng xinh đẹp cũng không ngọt ngào khéo léo, song gia đình có điều kiện, bản thân cô ấy lương cũng cao. Chúng tôi sinh được một đứa con rồi nhưng lúc nào tôi cũng thấy bất mãn vì quyết định của mình lúc trước.

Do tôi nghe lời bố mẹ, ông bà hết mực khen cô ấy tốt. Thì cũng bởi cô ấy giúp đỡ gia đình tôi khá nhiều về tài chính. Hiện tại vợ cũng là trụ cột kinh tế, tôi không cần phải lo lắng nhiều. Người tình thuê căn hộ chung cư sát vách, đang là mẹ đơn thân. Cô ấy khác hoàn toàn với vợ tôi. Do đang nhờ vả vợ nhiều điều nên tôi nào dám ngoại tình. Song nếu người tình ở ngay sát vách, vợ không thể nào phát hiện được thì lại là chuyện khác. 

Sau đêm vui chơi quên lối về ở quầy bar, tôi trót có 'tình một đêm' với gái lạ, tờ mờ sáng tỉnh lại giật thót khi thấy một bóng người 'ngồi như tượng đá' cùng âm thanh kỳ dị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế là tôi và người tình lén lút với nhau, tranh thủ 30 phút, 1 tiếng rồi lại về ngay. Trong mắt vợ, tôi vẫn là người chồng mẫu mực và ngoan ngoãn. Ai ngờ chỉ một lần say rượu nhầm nhà mà kế hoạch của tôi đã bị bại lộ. Lúc gọi điện tôi vẫn khá tỉnh, ai ngờ về đến nơi rượu mới ngấm. Hai căn hộ có thiết kế tương tự, phòng lại tối mà bản thân say rượu nên tôi không hề phát hiện ra. Vợ tôi và người tình lại có mái tóc, chiều cao và cân nặng khá tương đồng. Tất nhiên là khuôn mặt và dáng người của vợ có xách dép chạy theo người tình cũng không kịp. Nhưng mà lúc ấy tôi say rượu còn biết gì nữa.

Tắt đoạn ghi âm đi, vợ tôi thẳng thừng ném ra đơn ly hôn, tuyên bố không bao giờ tha thứ cho chồng. Tôi hối hận đến đứt ruột. Đúng là tôi muốn ly hôn nhưng lúc này tôi đã bòn rút được chút tiền nào đâu! Đúng là vun đắp bao lâu, cuối cùng tan tành chỉ trong phút chốc vì một chút sơ suất!

Mẹ gán nợ tôi cho ông chồng già đáng tuổi bố, về làm dâu nhà giàu nhưng đêm tân hôn tôi sợ hãi ngồi co rúm dưới chân giường, vừa ngước lên nhìn thì thấy anh có hành động lạ

Mẹ gán nợ tôi cho ông chồng già đáng tuổi bố, về làm dâu nhà giàu nhưng đêm tân hôn tôi sợ hãi ngồi co rúm dưới chân giường, vừa ngước lên nhìn thì thấy anh có hành động lạ

Tôi còn nhớ như in cái ngày cách đây mấy tháng, khi đó đã khóc lóc quỳ gối cầu xin mẹ thương lấy mình. Phải, mẹ tôi định gán tôi cho một lão già hơn 50 tuổi lấy tiền cứu con trai. Em trai tôi chơi bời, vấp vào nợ nần, bị chủ nợ đòi tiền gắt gao khiến mẹ tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi.

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