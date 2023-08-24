Sau 1 đêm đổi gió cùng chồng ở khách sạn, tôi bừng tỉnh nghe tiếp tân nói một câu, vạch trần thói hư của gã chồng tệ bạc

Sống với nhau từng đó năm, dù bây giờ đang đến giai đoạn nhàn khi con đã lớn, tự chăm sóc bản thân và có thể tự trông nhau lúc bố mẹ không có nhà. Tôi cũng bắt đầu chú ý đến mình nhiều hơn, giữ gìn nhan sắc và vóc dáng vì tôi đã bắt đầu sợ già.

Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi kết hôn đến nay đã được 10 năm. Hiện tại, vợ chồng tôi đã có hai con, đứa lớn đang học lớp 5 còn đứa bé đang học lớp 1. Đời sống gia đình tôi tương đối bình yên, ít khi xảy ra xung đột, cãi vã, nếu có cũng chỉ là lúc giận dỗi nhau chút ít rồi sau đó tôi hoặc chồng chủ động làm lành.

Còn chồng tôi ở độ tuổi đang sung mãn, chuẩn bị bước vào trung niên nên so với tôi, anh ấy vẫn còn trẻ lắm, nhiều lúc tôi cứ ngỡ anh ấy chỉ như lúc mới cưới nhau thôi. Trong khi chồng tôi không chịu già, mà tôi đã bắt đầu có phần bớt dần đi cảm xúc yêu đương. Nhất là khoản chăn gối, nhiều lúc tôi bị chồng chê tôi như là gỗ đá, không còn yêu chồng. Tôi vẫn yêu chồng, nhưng ham muốn bị giảm nên chưa thể "chiều" được chồng.

Khi tôi nói điều này ra với chồng, anh ấy cũng bắt đầu lo lắng cho tôi. Chồng tôi sợ tôi bị nguội lạnh ham muốn nên anh ấy rất chiều chuộng, yêu thương vợ. Hàng ngày, anh ấy rất lãng mạn, tán tỉnh tôi để tìm lại cảm giác yêu đương thuở nào.

Cách đây một tuần, anh ấy bất ngờ đưa tôi đi chơi tối ở mấy nơi rất lãng mạn, rồi gọi điện về cho các con nói rằng bố mẹ đi có việc sáng mai mới về. Sau đó anh ấy đưa tôi vào một khách sạn "tình yêu" và đặt phòng vip. Tôi hồi hộp cùng chồng lên nhận phòng, cứ như thể mới yêu vậy.

Trong phòng khách sạn bài trí rất đẹp, vừa lãng mạn lại vừa kích thích ham muốn với nhiều tranh ảnh "mát mẻ"... Lần đầu tiên tôi được thấy loại phòng này. Tôi thì luống cuống còn chồng tôi như một kẻ sành sỏi ở trên giường, mạnh mẽ, lãng mạn. Anh ấy sử dụng thành thạo các đồ vật trong phòng, cứ như thể phòng riêng của chồng tôi vậy.

Đúng là tôi đã có một đêm thật tuyệt vời. Nhưng sáng sớm hôm sau chúng tôi xuống trả tiền phòng để về thì bất ngờ một nam lễ tân không phải người trực tối qua đã nhận ra chồng tôi và nói: "Ơ, anh Tùng. Mọi hôm thuê mấy giờ ban ngày, nay lại thuê qua đêm ạ?". Chồng tôi luống cuống, ậm ờ rồi rút ra mấy triệu dúi vào tay nhân viên kia nói là thanh toán tiền phòng, khỏi trả lại tiền thừa. Chồng tôi đã kéo tay rời nhanh khỏi khách sạn đó cứ như thể trốn chạy vậy.

Trở về nhà, tôi thắc mắc này hỏi chồng: "Sao nhân viên lại bảo anh là khách quen? Có phải anh hay lui tới khách sạn đó không?". Chồng tôi liền quát tôi nói: "Họ nhận lầm người, ai mà biết được. Đưa đi chơi, không cảm ơn còn kiếm cớ gây sự à?". Tôi chỉ biết nhịn coi như chưa có bằng chứng, vờ như không quan tâm chuyện đó nữa. Tôi nghĩ, chồng tôi phải nhiều lần vào đó mới biết mà sử dụng thành thạo mọi thứ trong phòng vip đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã nhờ người lén theo dõi chồng, quả nhiên chồng tôi có bồ. Anh ta cũng thường xuyên đưa bồ đến một vài khách sạn tình yêu như vậy. Biết được chồng phản bội, tôi cũng buồn lắm. Nếu như không có buổi hâm nóng tình yêu đó, chắc sẽ không bao giờ biết bí mật của chồng.

Biết được bộ mặt thật của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn. Song người thân lại khuyên tôi bình tĩnh, xem xét kỹ lưỡng việc này vì các con còn nhỏ. Bây giờ tôi phải làm gì khi phát hiện ra chồng ngoại tình?