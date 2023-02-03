Sau đêm tân hôn tê tái, chồng tôi biến mất cùng số tiền cưới gần 1 tỷ bạc, ai ngờ mẹ chồng biết rõ còn đề nghị 'đền' tôi nửa gia tài

Tâm sự 03/02/2023 18:56

Sau khi đêm xong số tiền mừng cưới, tôi và chồng có một đêm động phòng khó quên. Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, tôi tá hỏa khi không tìm thấy anh đâu.

Tôi năm nay 29 tuổi, thu nhập mỗi tháng trên 30 triệu. Một tháng trước, có một người bạn của mẹ tôi đến chơi nhà. Vừa nhìn thấy tôi, bác ấy ưng luôn và muốn giới thiệu con trai cho tôi. Vì sợ tôi đổi ý nên ngay ngày hôm sau, bác ấy đã đưa con trai đến gặp mặttôi.

Ngoại hình anh trông rất đàn ông và phong độ, nghe nói lương mỗi tháng cũng trên 50 triệu đồng. Bác ấy còn khoe là ngôi biệt thự đang sống là do tiền lương của con trai xây cho. Một người đàn ông hoàn hảo đến thế, sao tôi có thể từ chối được và đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được diễn ra.

Sau đêm tân hôn tê tái, chồng tôi biến mất cùng số tiền cưới gần 1 tỷ bạc, ai ngờ mẹ chồng biết rõ còn đề nghị 'đền' tôi nửa gia tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn tôi chưa vội lên giường mà kéo chồng ngồi lại đếm tiền cưới, sau khi kiểm đếm được hơn 800 triệu đồng, tôi định cất đi. Nhưng chồng nói là để anh ấy giữ, hôm sau cả hai vợ chồng sẽ ra ngân hàng gửi tiết kiệm. Nghe anh nói cũng phải nên tôi không phản đối.

Sau đó là đêm động phòng của hai chúng tôi. Cả hai có một đêm rất nồng nàn và đáng nhớ.

 

Sáng ra tôi tỉnh dậy thấy một mình trơ trọi trên giường, không thấy chồng đâu, chỉ thấy mảnh giấy đặt trên bàn. Đọc đến đâu tôi choáng váng đến đó. Anh nói rằng anh có người yêu rồi, chẳng qua cô ấy không sinh được con, gia cảnh lại nghèo nên mẹ anh không cho lấy. Anh với bố mẹ cũng vì chuyện này mà cãi nhau nhiều lần. Anh cưới tôi để vỗ về mẹ, ngược lại, bà sẽ không gây áp lực cho người yêu anh nữa. Giờ anh cũng xong phận sự với bà là cưới người con dâu bà ưng ý rồi nên "lật bài ngửa" với tôi vì không muốn sau này tôi đau khổ khi lỡ yêu thương anh quá nhiều.

Tôi sực nhớ đến số tiền mừng cưới, thế nhưng trong tủ sạch trơn chẳng còn đồng tiền nào nữa, anh đã ôm hết số tiền cưới đi rồi. Tôi tức giận lao ra bắt đền bố mẹ chồng về chuyện bị chồng lừa.

Sau đêm tân hôn tê tái, chồng tôi biến mất cùng số tiền cưới gần 1 tỷ bạc, ai ngờ mẹ chồng biết rõ còn đề nghị 'đền' tôi nửa gia tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng xin lỗi vì đã lừa dối tôi, mẹ vừa khóc vừa nói rất đau khổ vì con cái không nghe lời mẹ. Chồng tôi cứ u mê cô gái kia, mặc cho bố mẹ can ngăn quyết liệt. Đến khi anh thỏa hiệp lấy vợ, ông bà tưởng chồng tôi đã suy nghĩ lại nào ngờ làm xong nhiệm vụ, anh ấy vẫn dứt áo ra đi, để lại đau khổ cho tôi gánh chịu tất cả.

Tôi khóc và trách mẹ chồng không nói sớm, để rồi giờ đây mang tiếng một đời chồng. Tôi bắt đền họ phải trả một nửa số tiền cưới mà chồng đã ôm hết bỏ theo nhân tình. Mẹ chồng nói là tiền thì bà không thiếu, nếu tôi chịu ở lại và cố gắng tìm cách sinh cho bà đứa cháu thì sau này bà cho tôi nửa gia tài. Bà vừa khóc vừa cầu xin tôi ở lại. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Gần 30 tuổi mới đám cưới lần đầu, sau đêm tân hôn quần nhau kiệt quệ, tôi thức dậy bàng hoàng không thấy chồng đâu, trên gối chỉ còn sót lại vài đồng tiền lẻ

Gần 30 tuổi mới đám cưới lần đầu, sau đêm tân hôn quần nhau kiệt quệ, tôi thức dậy bàng hoàng không thấy chồng đâu, trên gối chỉ còn sót lại vài đồng tiền lẻ

Gần đến ngày cưới, chồng tôi có vẻ bồn chồn và bất an nhưng tôi cũng không quá lo lắng. Mãi cho đến sau đêm tân hôn, tôi mới vỡ lẽ vì sao.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống