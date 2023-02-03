Bắt chồng đợi đến đêm tân hôn mới được 'động phòng' vừa đẩy tôi lên giường anh đã vội cởi sạch nhưng rồi lại té ngửa khi chiêm ngưỡng điều trước mắt

Tâm sự 03/02/2023 14:39

Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi giữ mình triệt để và không để chồng động chạm quá trớn. Đến khi làm đám cưới, tôi mới để anh "động phòng" lần đầu tiên.

Cuộc đời này luôn có những sự trả giá và quả báo thích đáng. Những kẻ gây đau khổ, tổn thương sâu sắc cho người khác, họ nghĩ rằng có thể nhẹ nhàng phủi tay quay lưng được hay sao? Câu trả lời là không nhé.

Tôi và chồng yêu nhau được 5 tháng thì kết hôn. Sở dĩ thời gian yêu đương ngắn như vậy bởi vì chồng tôi quá sốt sắng muốn được lên giường với tôi. Đứng trước cô người yêu xinh đẹp và nóng bỏng nhưng lại nhất quyết không cho chạm vào người, bắt phải chờ bằng được đến đêm tân hôn. Thử hỏi có người đàn ông nào không sốt ruột và gấp gáp cho được? Chính vì thế chỉ 5 tháng quen nhau và tìm hiểu thì chồng đã cầu hôn tôi.

Bắt chồng đợi đến đêm tân hôn mới được 'động phòng' vừa đẩy tôi lên giường anh đã vội cởi sạch nhưng rồi lại té ngửa khi chiêm ngưỡng điều trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhận lời cầu hôn, tôi đã nhờ bố sử dụng quan hệ để xin cho chồng một chỗ làm đáng mơ ước. Anh ta vui sướng cảm ơn tôi rối rít, đồng thời thể hiện sự kính trọng, nể phục bố tôi vô cùng. Gia cảnh nhà chồng tôi không đến nỗi nào nhưng so với nhà tôi thì vẫn kém xa.

 

Thế rồi cái đêm tân hôn ấy cũng đến. Chồng tôi kéo vợ lên phòng từ sớm, hấp tấp và vội vã vô cùng. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại không đẹp đẽ và nồng nàn như anh ta tưởng tượng. Vừa tuột quai áo ngủ của tôi xuống, nhìn xuống phần bụng của tôi thì anh ta lập tức tái mét mặt, hết lên một tiếng thất thanh rồi xô cửa bỏ chạy khỏi phòng.

Còn lại một mình trong phòng tân hôn, tôi bật cười đầy thích thú và đắc thắng. Ồ thì ra anh ta vẫn nhớ tôi đấy chứ, nào đã phải quên hẳn tôi.

Nói đến đây phải kể đến câu chuyện cũ giữa tôi và anh ta 5 năm về trước. Khi đó tôi vẫn là một cô sinh viên năm cuối ngây thơ, chẳng hay biết lòng người dối trá và tàn nhẫn. Tôi mắc vào lưới tình của anh ta không dứt ra được, sẵn sàng trao cho anh ta mọi thứ mình có, tất nhiên là cả thân thể. Chúng tôi đến với nhau nhanh chóng và cũng kết thúc mọi thứ rất chóng vánh. Chỉ vỏn vẹn 4 tháng bên nhau, sau khi đã no xôi chán chè, anh ta vội vã nói lời chia tay.

Khi ấy tôi bỗng phát hiện mình mang thai, tôi đau khổ như rơi xuống vực thẳm khi bị người đàn ông đó bỏ rơi. Tôi đã đến gặp anh ta, quỳ gối van xin anh ta đừng bỏ rơi hai mẹ con tôi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là những lời lạnh lùng tàn nhẫn: “Cô soi gương xem lại bản thân mình đi, xấu xí, quê mùa và nghèn hèn như cô làm sao xứng đáng với tôi?”. Tôi chạy theo níu anh ta lại thì bị anh ta đạp vào bụng ngã sõng soài. Vì cú đạp ấy mà đứa con trong bụng tôi không giữ được.

Ôm hận thù sâu đậm với người đàn ông đó, sau khi ra trường tôi đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hoàn toàn ngoại hình của bản thân. Trước đây tôi luôn nghĩ ai yêu tôi thật lòng thì sẽ không để ý đến ngoại hình của tôi. Thế nhưng tôi đã nhầm, đàn ông chỉ yêu bằng mắt, họ chỉ có hứng thú với những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng mà thôi.

Tôi cũng xin nói thêm là thực tế gia đình tôi rất có điều kiện. Nhưng tính tôi giản dị và khá khép kín vì thế không ai biết về gia thế nhà tôi cả. Trong mấy tháng yêu nhau ngắn ngủi kia, anh ta cũng không biết về điều kiện thật sự của nhà tôi, chỉ nghĩ tôi là đứa con gái hiền lành, nhút nhát và quê mùa, thích hợp để anh ta vui chơi trong chốc lát mà thôi.

 

Sau khi có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình, tôi bắt đầu đi làm, gây dựng sự nghiệp cho bản thân. Khi đã có được một công việc ổn định với mức lương khá cao, tôi tìm cách tiếp cận gã đàn ông đó. Đứng trước một người phụ nữ vừa xinh đẹp, quyến rũ lại có tài năng và gia thế không tầm thường, có người đàn ông nào mà không đổ gục? Tôi dễ dàng chiếm trọn trái tim anh ta và trở thành vợ anh ta chỉ sau có vỏn vẹn 5 tháng.

Trên bụng tôi có một vết bớt rất nổi bật. Trong quá khứ, mỗi lần ân ái anh ta đều tỏ ý ghét bỏ vết bớt ấy. Có lẽ vì thế mà anh ta có ấn tượng với nó khá sâu sắc. Vết bớt ấy rất khác người, không dễ gì có sự trùng hợp, vì thế trong đêm tân hôn khi nhìn thấy vết bớt trên bụng tôi, anh ta hẳn đã đoán ra được phần nào câu chuyện. Thật hoang đường đúng không, thế nhưng cái con bé xấu xí bị anh ta sỉ nhục và chà đạp lại chính là người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp và giàu có hiện tại anh ta khao khát được lấy làm vợ.

Bắt chồng đợi đến đêm tân hôn mới được 'động phòng' vừa đẩy tôi lên giường anh đã vội cởi sạch nhưng rồi lại té ngửa khi chiêm ngưỡng điều trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, tôi kể cho anh ta nghe toàn bộ sự thật phía sau. Anh ta quỵ lụy xin lỗi, mong tôi cho cơ hội chuộc lỗi vì sự nông nổi của mình khi trước. Tất nhiên tôi đồng ý, đó cũng là lý do mà tôi chấp nhận kết hôn với anh ta. Anh ta cũng không dám ly hôn vì công việc hiện tại do bố tôi xin cho và hẳn anh ta vẫn có ý định nhờ vả nhà vợ.

Thế nhưng tôi yêu anh ta ư? Không bao giờ! Tôi hận thù anh ta còn không hết. Những nỗi đau và vết thương lòng anh ta để lại cho tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi kết hôn với anh ta là để trả thù mà thôi. Đám cưới mới chỉ là bước khởi đầu, rồi anh ta sẽ từ từ nhận được những món quà thích đáng cho tội lỗi mình từng gây ra…

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