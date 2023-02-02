Dụ dỗ mãi mới đưa được bạn gái ngoan hiền vào khách sạn, trong ánh đèn mập mờ, vừa tụt vai áo em xuống tôi vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh

Tâm sự 02/02/2023 14:53

Cái gật đầu đồng ý của em khi tôi ngỏ lời yêu đủ khiến tôi sướng điên lên được. Với nhan sắc xinh đẹp và thân hình bốc lửa của em, quả thật tôi không thể kiềm chế mình lâu được.

Khi tôi nhận được cái gật đầu làm bạn gái của Ngọc, đám bạn tôi ai cũng ghen tị đến đỏ cả mắt. Bởi vì Ngọc rất xinh đẹp với vẻ ngoài cực kỳ nóng bỏng, vòng nào ra vòng đấy khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mê mệt.

Có bạn gái xinh đẹp tất nhiên tôi chiều cô ấy hết nấc. Ngọc muốn gì tôi cũng đồng ý, thường xuyên tặng quà, đưa đi ăn đi chơi ở những nơi đắt đỏ sang chảnh. Được cái kinh tế của tôi cũng tốt, công việc ổn định mức lương cao. Sắp tới mua nhà tậu xe nữa là có thể cưới vợ được rồi.

Dụ dỗ mãi mới đưa được bạn gái ngoan hiền vào khách sạn, trong ánh đèn mập mờ, vừa tụt vai áo em xuống tôi vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau 3 tháng, tôi mới rủ được Ngọc lên giường. Hôm đó là sinh nhật cô ấy, tôi tổ chức một bữa tiệc lung linh rực rỡ khiến cô ấy không thể từ chối nổi. Cũng bởi vì tôi thật lòng với Ngọc, mong tính chuyện tương lai nên mới kiên nhẫn tới mức ấy. Chứ ai đời bây giờ thanh niên trưởng thành yêu nhau mà 3 tháng mới qua đêm! 

 

Quả thật là 3 tháng trước tôi cũng trầy trật mãi, nhiều lần gạ gẫm, dụ dỗ, tỉ tê rủ cô ấy qua đêm nhưng Ngọc nhất quyết từ chối. Cô ấy bảo tình cảm chưa đủ sâu đậm, chưa muốn tiến thêm bước đó. Khi ấy trong lòng tôi rất mâu thuẫn, phần thì bất mãn thất vọng khi không đạt được mong muốn. Phần cũng thấy vui và trân trọng Ngọc hơn vì cô ấy biết giữ mình chứng tỏ có lối sống trong sạch.

Qua 3 tháng, khi khao khát trong lòng tôi đã lên đến đỉnh điểm, dịp sinh nhật Ngọc quả thực là một cơ hội hoàn hảo. Nhận được cái gật đầu qua đêm ở khách sạn của bạn gái mà tôi vui sướng vô cùng. 

Trong bữa tiệc, vì vui mừng nên Ngọc uống khá nhiều. Cô ấy cũng yên tâm là có tôi bên cạnh rồi nên cứ thoải mái vui chơi với bạn bè. Tiệc tàn, tôi hí hửng đưa Ngọc đã say không đứng vững vào khách sạn, nơi tôi đã đặt phòng sẵn.

Nhẹ nhàng đặt Ngọc xuống giường, cô ấy mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi. Ngọc say rượu nên càng quyến rũ và hấp dẫn hơn bao giờ hết, với đôi má ửng hồng và ánh mắt mơ màng lả lơi. Tôi đặt lên môi Ngọc một nụ hôn nồng nàn say đắm. Vừa hôn, tay tôi vừa lần tìm khóa chiếc váy của bạn gái. Nụ hôn của tôi trượt dần xuống dưới cổ, xương quai xanh của cô ấy...

Để rồi... khi chiếc váy được tuột ra hoàn toàn, tôi lập tức bụm miệng, bịt mũi chạy vội vào toilet. Một thứ mùi kinh khủng hòa quyện giữa mùi nước hoa, mùi rượu, mùi mồ hôi ập vào mũi khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Mùi mồ hôi của Ngọc cực kỳ đậm, nặng mùi. Nói cho chính xác thì cô ấy bị hôi nách nặng! Vốn tôi lại là người rất nhạy cảm với mùi hương nữa chứ!

 

Bình thường thời gian chúng tôi gặp gỡ không dài, thân mật nhất cũng chỉ là ôm hôn. Chắc hẳn Ngọc luôn tắm rửa sạch sẽ, xịt khử mùi đâu ra đấy trước khi đi hẹn hò. Lại thêm mùi nước hoa hàng hiệu nên tôi làm sao có thể ngửi thấy mùi gì khác. Nhưng hôm ấy bữa tiệc diễn ra khá dài, mọi người đều nhảy rất nhiệt tình nên ai cũng đổ mồ hôi. Thêm mùi rượu và mùi nước hoa khiến cho hỗn hợp mùi cơ thể Ngọc trở nên khủng khiếp vô cùng. 

Dụ dỗ mãi mới đưa được bạn gái ngoan hiền vào khách sạn, trong ánh đèn mập mờ, vừa tụt vai áo em xuống tôi vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi từ trong toilet đi ra, dường như Ngọc đã tỉnh táo lại hoàn toàn. Cô ấy thờ ơ hỏi tôi một câu: “Anh sẽ không chia tay em chỉ vì chuyện nhỏ nhặt ấy chứ? Bình thường hình vệ sinh sạch sẽ và bà lăn khử mùi thì đâu có chuyện gì…”. Rõ ràng Ngọc biết rõ vấn đề cơ thể mình. Tôi cũng hiểu cô ấy rất khổ tâm và không đáng bị trách cứ vì chuyện này. 

Nhưng mùi hương lại ảnh hưởng rất lớn đến một cuộc ân ái. Chúng ta có thể nhắm mắt, bịt miệng, thậm chí trói chân trói tay khi làm tình, sẽ càng hưng phấn. Nhưng trên đời này chẳng ai bịt mũi khi ân ái cả. Và thực sự tôi đã bị ám ảnh bởi thế chuyện ngày hôm đó. 

Tuy nhiên Ngọc là một cô gái tốt là rất xinh đẹp. Cô ấy không đáng bị chia tay chỉ vì chuyện này. Có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này không mọi người?

Sướng rơn khi vợ cũ đồng ý qua đêm, đang quấn quýt nhau từ cổng vào tới tận giường, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy thứ nằm dưới chăn

Sướng rơn khi vợ cũ đồng ý qua đêm, đang quấn quýt nhau từ cổng vào tới tận giường, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy thứ nằm dưới chăn

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