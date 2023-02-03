Gần 30 tuổi mới đám cưới lần đầu, sau đêm tân hôn quần nhau kiệt quệ, tôi thức dậy bàng hoàng không thấy chồng đâu, trên gối chỉ còn sót lại vài đồng tiền lẻ

Tâm sự 03/02/2023 14:53

Gần đến ngày cưới, chồng tôi có vẻ bồn chồn và bất an nhưng tôi cũng không quá lo lắng. Mãi cho đến sau đêm tân hôn, tôi mới vỡ lẽ vì sao.

Tôi và Tùng nên duyên qua mai mối từ bạn bè. Cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Bố mẹ đôi bên đều rất ủng hộ và mong ngóng hai đứa sớm về chung một nhà.

Bố mẹ tôi vui mừng lắm khi có được cậu con rể như Tùng. Cũng phải thôi, Tùng có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, gia đình lại tử tế. Bản thân tôi cũng chẳng thua kém ai nhưng đã 28 tuổi, được liệt vào hàng gái già rồi. Trong lúc bố mẹ coi tôi chẳng khác gì quả bom nổ chậm thì có chàng rể tuyệt vời như Tùng đến rước, bảo sao ông bà không vui mừng hạnh phúc cho được.

Trước ngày cưới khoảng một tuần, tôi thấy Tùng dường như bồn chồn thấp thỏm một cách bất thường. Hỏi thăm nhưng chồng sắp cưới chỉ bảo do công việc căng thẳng mà thôi. Tôi nghĩ có khi đó là tâm trạng bất ổn trước thềm hôn nhân mà nhiều người hay nói đến.

Gần 30 tuổi mới đám cưới lần đầu, sau đêm tân hôn quần nhau kiệt quệ, tôi thức dậy bàng hoàng không thấy chồng đâu, trên gối chỉ còn sót lại vài đồng tiền lẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và vui vẻ trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Đêm tân hôn cũng rất nồng nàn, đáng nhớ. Trước khi thiếp đi trong vòng tay của chồng, tôi còn nghĩ vậy là từ giờ mình đã là phụ nữ có chồng. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm thật bình yên với những đứa con xinh xắn.

Vậy nhưng mọi tưởng tượng tốt đẹp của tôi đã tan thành mây khói vào sáng hôm sau. Vì hôm trước rất mệt mỏi nên sáng ra tôi ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy Tùng đâu, bố mẹ chồng vẫn đang nghỉ ngơi do ngày hôm qua đám tiệc bận rộn lu bù.

Tôi tưởng anh ra ngoài có việc gì sớm nhưng gọi điện lại chẳng ai nghe máy. Lúc đó tôi mới để ý thấy trên chiếc gối nơi Tùng nằm có 300k để lại. Tại sao Tùng lại đặt 300k trên gối? Tôi không thể đoán được nguyên nhân tại sao.

Lát sau bố mẹ chồng cũng dậy, biết con trai đi vắng không báo trước ông bà cũng rất ngạc nhiên. Tới trưa mà Tùng chưa về cũng chẳng liên lạc được, cả bố mẹ chồng và tôi đều sốt sắng vô cùng, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, đúng 1 giờ chiều thì điện thoại của tôi vang lên, là cuộc gọi của Tùng.

- Tôi vừa xuống máy bay nên gọi điện thông báo với cô luôn. Cô đừng chờ tôi, muốn ở lại đó thì ở mà về nhà mẹ đẻ thì về, tùy cô quyết định…

Tôi rụng rời khi nghe được những lời chồng nói. Lúc đó tôi mới biết thì ra Tùng đã rời khỏi nhà ngay trong đêm, chẳng mang theo gì chỉ cầm giấy tờ tùy thân và tiền vàng mà thôi. Bảo sao đồ đạc của anh ta ở nhà vẫn còn nguyên, do đó tôi mới không nghĩ đến khả năng chồng bỏ đi.

 

Nguyên nhân Tùng bỏ đi chính là vì để đoàn tụ với người yêu cũ. Trước ngày cưới một tuần, Tùng nhận được thông tin cô ta vừa ly hôn. Đó là nguyên cớ khiến anh ta bồn chồn không yên. Ngay lúc ấy Tùng đã lên kế hoạch bỏ trốn khi tiệc cưới vừa kết thúc, cũng chưa đăng ký kết hôn với tôi.

Gần 30 tuổi mới đám cưới lần đầu, sau đêm tân hôn quần nhau kiệt quệ, tôi thức dậy bàng hoàng không thấy chồng đâu, trên gối chỉ còn sót lại vài đồng tiền lẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi trước họ chia tay do hiểu lầm và Tùng vẫn luôn tương tư người cũ, đối với tôi thì anh ta chẳng có chút tình cảm nào. Nếu cô nàng kia không ly hôn, Tùng có thể miễn cưỡng sống bên tôi nhưng cô ta tự do rồi thì Tùng muốn đi theo tiếng gọi trái tim mình.

- Tôi để lại 300k làm gì ư? Để trả công cho cô một đêm mặn nồng chứ còn làm gì? Cô đã mất trinh thì chỉ đáng cái giá ấy thôi, body cũng chẳng hấp dẫn lắm, kỹ năng thì tệ hại…

Tôi căm hận tột cùng khi bị Tùng ném vào mặt những lời lẽ đầy cười cợt và chế giễu như thế. Tôi đã làm gì sai mà bị đối xử thế này? Tôi phải trả thù anh ta thế nào để xứng với những gì anh ta dành cho mình?

Bắt chồng đợi đến đêm tân hôn mới được 'động phòng' vừa đẩy tôi lên giường anh đã vội cởi sạch nhưng rồi lại té ngửa khi chiêm ngưỡng điều trước mắt

Bắt chồng đợi đến đêm tân hôn mới được 'động phòng' vừa đẩy tôi lên giường anh đã vội cởi sạch nhưng rồi lại té ngửa khi chiêm ngưỡng điều trước mắt

Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi giữ mình triệt để và không để chồng động chạm quá trớn. Đến khi làm đám cưới, tôi mới để anh "động phòng" lần đầu tiên.

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