Tiên – cô gái bướng bỉnh, thích chơi bời nhậu nhẹt với bạn bè thâu đêm. Chẳng hiểu sao Tú lại chọn Tiên để cưới làm vợ. Anh bảo vơ bừa cho xong, chứ ai chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện vợ chồng để giằng buộc nhau bởi trách nhiệm. Thà cưới gái hư còn hơn gái ngoan lại phải thế này thế kia mệt lắm.

Là một tay anh chơi có tiếng ở huyện, Tú luôn cặp kè với những cô gái nóng bỏng và có khiếu hài hước giỏi chuyện ấy. Năm nay Tú cũng bước sang tuổi 33, bố mẹ anh giục rối lên lấy vợ Tú cứ khất lần. Một lần mẹ anh dạo nếu trong tháng này không cưới vợ, bà sẽ chết cho anh xem. Hoảng sợ trước lời đe dọa của mẹ Tú vội hỏi cưới 1 cô gái cho xong.

Ngày cưới của Tiên – Tú, mẹ chồng yêu cầu Tiên đi nhuộm tóc đen ngay lại mái tóc đỏ chói của cô. Không thể có chuyện mặc váy cưới với bộ tóc chả giống ai chút nào. Ngậm ngùi nghe lời mẹ chồng, Tiên đi nhuộm lại tóc, xóa bớt mấyhình xăm trước ngực và ở tay để làm dâu nhà người. Nhìn Tiên mặc váy cưới tỏ vẻ ngoan hiền Tú cười nhếch mép. Hóa ra Tiên cũng giả nai giỏi đấy chứ.

Tú ga lăng xách váy cho vợ cả buổi tiệc cưới. Sợ vợ uống rượu say anh ra uống đỡ hết giúp vợ. Nhìn con trai yêu vợ thế mẹ Tú cũng yên tâm lắm. Đáng lẽ ra con trai bà phải lấy vợ từ lâu rồi, giá cả mà chúng nó có bầu trước thì tốt biết mấy. Bà mong cháu từng giờ đến phát khóc rồi.Đêm tân hôn cuối cùng cũng đến, mẹ chồng đuổi Tiên lên phòng với Tú.

Nhìn thấy Tú khỏa thân nằm trên giường, Tiên đỏ mặt nhưng rồi cũng mạnh dạn cởi đồ đến bên chồng. Tiên vừa kéo được chiếc váy xuống, Tú đã vồ vập lấy vợ như muốn ăn tươi nuốt sống. Chủ động tiếp cận vợ đến quên tắt điện, đang cao trào bỗng Tú dừng lại ngẩng mặt lên nhìn Tiên và hỏi:

- Em sao thế? Kỹ năng ân ái của em đâu hết rồi. Bao thằng đàn ông khác không mang lại cho em chút kinh nghiệm gì à. Mà sao mặt em cứ nhăn nhó thế, có gì cứ nói hay đau không dám kêu. À, có phải lần đầu đâu mà đau nhỉ? Tú bực mình buông vợ ra, ném quần xuống nền nhà. Vừa ngoảnh lại nhìn vợ anh hoảng hốt thấy vết m.áu đỏ tươi rây ra ga giường trắng. Tú chỉ tay vào vết m.áu đó, miệng lắp bắp hỏi Tiên: - Thế này là thế nào? Cô còn trinh ư? Hay đây chỉ là cái màng trinh giả? Loại gái hư như cô thì làm quái gì còn trinh tiết nữa. Cô định lừa tôi à.

Nói xong Tú bực tức mặc đồ ra ngoài ngay lập tức. Thấy con trai bỏ đi giữa đêm tân hôn, mẹ chồng vội lên phòng hỏi Tiên xem có chuyện gì. Nhìn thấy mẹ chồng Tiên ôm mẹ khóc nức nở.

Sau khi biết hết sự tình mẹ chồng Tiên thở dài an ủi cô. Bà nhất quyết không để Tiên ra đi. Thằng con trai mà nó sai bà sẽ bắt nó sửa, lấy vợ đã khó lại còn bỏ vợ giữa đêm tân hôn ư?

Hôm sau bà gọi Tú vào phòng nói chuyện. Sau khi được mẹ giảng giải giọt m.áu đó là thật chứ không phải giả Tú mới tin. Lên thấy Tiên đang ngồi bần thần trước cửa sổ, anh liền ôm vợ xin lỗi. Lần đầu tiên anh biết trách nhiệm của một người chồng là gì? Anh cần sửa sai và bù đắp thiệt thòi cho Tiên.