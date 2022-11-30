Đêm tân hôn, đang ân ái cuồng nhiệt, tôi đắng chát khi phát hiện dòng chữ được xăm ở 'đùi trong' của vợ

Tâm sự 30/11/2022 10:07

Chuyện là, vào đêm tân hôn, đúng khi đang ôm hôn âu yếm thì tôi phát hiện ra một hình xăm trên đùi của vợ, đó là một cái tên đàn ông. Tôi vô cùng kinh ngạc.

Tôi tốn rất nhiều tiền mới cưới được vợ tôi về. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tân thời. Khi còn yêu nhau, tôi đã tốn rất nhiều tiền mua quần áo, túi xách, nữ trang, nước hoa hàng hiệu để tặng cô ấy. Tôi đều nghĩ xứng đáng, vì cô ấy đẹp, đáng yêu, và tôi thực sự yêu cô ấy nên không tiếc gì cả.

Người ta nói tình yêu của đàn ông ở đâu thì ví tiền anh ta ở đó, chẳng sai đâu, tôi đã rót vào cô ấy rất nhiều tiền. Đến khi làm đám cưới, tiền lễ đen cũng là hàng trăm triệu, rước dâu long trọng, đình đám. Tôi nói vậy không phải để nhấn mạnh chuyện tiền nong, nói vậy để thấy tôi trân trọng cô gái mình đã cưới về đến thế nào. Nhưng bây giờ tôi thấy cô ấy không xứng với sự trân trọng đó của tôi.

Chuyện là, vào đêm tân hôn, đúng khi đang ôm hôn âu yếm thì tôi phát hiện ra một hình xăm trên đùi của vợ, đó là một cái tên đàn ông. Tôi vô cùng kinh ngạc. Chúng tôi mới quen nhau qua người quen giới thiệu được hơn 6 tháng trước khi cưới, vừa nhìn thấy cô ấy thôi tôi đã chết đứ đừ vì diện mạo xinh đẹp rồi. 

Đêm tân hôn, đang ân ái cuồng nhiệt, tôi đắng chát khi phát hiện dòng chữ được xăm ở 'đùi trong' của vợ - Ảnh 1

Có thể bạn không tin nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn tới mức hoàn toàn trần trụi trước nhau, âu yếm ôm hôn nhau thì có nhưng vồ vập chiếm hữu cô ấy thì không, tôi chưa làm vậy. Tôi mong đến ngày cô ấy là của tôi nên giục cưới, chẳng ngờ lúc cưới về lại thành ra thế này.

Cô ấy lúc đầu nói dối tôi là xăm tên người bạn thân. Tôi bảo cô ấy "tìm khắp thế gian này xem có ai xăm tên bạn thân lên đùi hay không, lại còn mặt trong đùi như vậy, nếu có thì anh bỏ qua cho em". Cô ấy không nói gì. 

Tôi nói thêm là tôi không biết người bạn thân nào của vợ có cái tên như thế, nếu có thì mang đến trước mặt tôi, giới thiệu với tôi đi, tôi cũng sẵn lòng bỏ qua. Nhưng cô ấy không làm được, cô ấy đành thú nhận đó là tên người yêu cũ. Cô ấy và gã đó không còn giữ liên lạc với nhau.

Đêm tân hôn, đang ân ái cuồng nhiệt, tôi đắng chát khi phát hiện dòng chữ được xăm ở 'đùi trong' của vợ - Ảnh 2

Biết xong điều này, tôi không thiết ăn uống trong mấy ngày. Vợ tôi, người tôi từng yêu như vậy và quyết tâm lấy về, cứ ngỡ cô ấy toàn tâm toàn ý với tôi, ai ngờ lại từng yêu một gã khác. 

Từng có người yêu thì cũng thôi đi, tôi không bận tâm, nhưng đậm sâu tới mức khắc luôn cả tên hắn lên đùi thì ai chịu nổi. Cô ấy muốn tôi tức chết hay sao mà ngày đêm trưng cái tên đó trên người, nhắc nhở tôi về hắn và cô ấy mỗi lần vợ chồng ân ái?". Một mối tình đi qua nhưng để lại dấu vết đậm sâu trên cơ thể, da thịt, sẽ là sự nhắc nhở đầy tổn thương cho người đến sau, nghiêm trọng đến mức cần cân nhắc rất kỹ trước khi làm. 

Đêm tân hôn, nhìn tấm ga trải giường trắng tinh, anh nhào vào đánh tôi thô bạo, mạt sát đủ điều

Đêm tân hôn, nhìn tấm ga trải giường trắng tinh, anh nhào vào đánh tôi thô bạo, mạt sát đủ điều

Thời khắc mong đợi bao lâu nay của chúng tôi cuối cùng rồi cũng tới. Khi xong xuôi, chồng tôi nhìn xuống tấm khăn trải dưới giường, thấy nó vẫn y nguyên không có vết gì trên đó thì liền hỏi tôi có còn trinh không.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau